Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bloomberg analisti, Bitcoin ETF’lerinde altın benzeri döngüler öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bloomberg analisti, Bitcoin ETF'lerinde altın fonlarına benzer uzun vadeli döngüler öngörüyor.
  • 📉 Eric Balchunas, sert yükselişler ile derin geri çekilmelerin $BTC ile bağlantılı fonlarda da görülebileceğini söylüyor.
  • 📊 SPDR Gold Shares yıllar içinde 22 milyar dolardan 190 milyar dolara uzanan dalgalı bir seyir izledi.
  • 🏦 Kurumsal yatırımcılar, BTC ETF'lerini çeşitlendirilmiş portföylerde düzenlemeye tabi araçlar olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bloomberg Intelligence ETF analisti Eric Balchunas, Bitcoin borsa yatırım fonlarının uzun vadede altın ETF’lerine benzer piyasa döngülerinden geçebileceğini söyledi. Balchunas, son yirmi yılda SPDR Gold Shares ETF’de görülen seyrin, BTC ETF’lerinin kurumsal yatırım aracı olarak nasıl gelişebileceğini anlamak için en yakın tarihsel örneklerden biri olabileceğini savundu.

İçindekiler
1 Altın ETF’leriyle kurulan benzerlik
2 GLD verileri kurumsal talepte dalgalanmaya işaret ediyor
3 Bitcoin ETF’lerinde talep ve girişler belirleyici oluyor
4 Kurumsal benimsenme süreci erken aşamada bulunuyor

Altın ETF’leriyle kurulan benzerlik

Balchunas’a göre hem altın ETF’leri hem de Bitcoin ETF’leri, nakit akışı üretmeyen varlıkları yatırım ürünü haline getiriyor. Hisse senetleri ya da tahvillerden farklı olarak bu araçların performansı şirket karları, faiz ödemeleri veya kamu desteğinden çok yatırımcı talebine bağlı kalıyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde kurumsal girişler ve yatırımcı ilgisi belirleyici rol oynuyor.

Bloomberg Intelligence bünyesinde ETF piyasalarını izleyen Balchunas, Bitcoin ETF’lerinin de benzer bir senaryoyu takip edebileceğini belirtti. Ona göre bu süreçte sert yükselişler, ağır geri çekilmeler ve yatırımcı sabrını zorlayabilecek toparlanma dönemleri öne çıkabilir.

Eric Balchunas, Bitcoin ETF’lerinin güçlü yükselişler, can yakıcı düşüşler ve sabrı sınayan toparlanmalarla ilerleyen benzer bir döngü izleyebileceğini vurguluyor.

GLD verileri kurumsal talepte dalgalanmaya işaret ediyor

Balchunas’ın paylaştığı Bloomberg Intelligence verilerine göre SPDR Gold Shares ETF’nin varlık büyüklüğü son yıllarda keskin dalgalanmalar yaşadı. Fonun büyüklüğü bir dönemde yaklaşık 76 milyar dolara çıktı, ardından 22 milyar dolar civarına geriledi. Daha sonra 84 milyar dolara yaklaştı, yeniden 48 milyar dolar dolayına indi ve son dönemde yaklaşık 190 milyar dolara ulaştı.

Analist, ETF sıralamalarında da benzer bir tablo görüldüğünü kaydetti. SPDR Gold Shares, 2011’de kısa süreliğine dünyanın en büyük ETF’si konumuna yükseldi ancak sonraki yıllarda ivme kaybetti. Benzer şekilde BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu da 100 milyar doların üzerindeki varlık büyüklüğünü kısa süreliğine aştıktan sonra, piyasadaki yatay seyrin etkisiyle daha yavaş bir büyüme dönemine girdi.

Mini sözlük: ETF, bir varlığı ya da varlık sepetini takip eden ve borsada işlem gören yatırım fonudur. IBIT ise BlackRock’ın spot Bitcoin’e dayalı iShares Bitcoin Trust fonu olarak biliniyor.

ÜrünÖne çıkan veriGözlenen durum
SPDR Gold Shares76 milyar dolar, 22 milyar dolar, 84 milyar dolar, 48 milyar dolar, 190 milyar dolarUzun vadede sert dalgalanmalarla daha yüksek zirveler
iShares Bitcoin Trust100 milyar doların üzeriHızlı büyümenin ardından daha yavaş varlık artışı

Bitcoin ETF’lerinde talep ve girişler belirleyici oluyor

Geleneksel hisse yatırımlarından farklı olarak Bitcoin ETF’lerinin değeri doğrudan dayanak kripto varlığa ve yatırımcı talebine dayanıyor. Balchunas, hem altın hem de BTC tarafında yeni arzın görece sınırlı olduğunu, bu yüzden talebin hızlandığı dönemlerde fon girişlerinin fiyatlarda belirgin yükselişler yaratabildiğini söyledi.

Bununla birlikte kurumsal talebin düz bir çizgide ilerlemediğine dikkat çekti. Balchunas, yatırımcı ilgisinin istikrarlı bir akıştan çok dalgalar halinde gelebileceğini, bu nedenle uzun vadeli benimsenme artsa bile oynaklığın sürmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor.

Balchunas, talebin sürekli ve aynı hızda ilerlemediğini, dalgalar halinde güçlenip zayıflayabildiğini vurgularken yatırımcıların oynaklığa hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kurumsal benimsenme süreci erken aşamada bulunuyor

Bu karşılaştırma, Bitcoin ETF’lerinin kurumsal benimsenme açısından henüz görece erken bir dönemde bulunması nedeniyle önem taşıyor. Altın ETF’leri yirmi yılı aşkın süredir işlem görürken, emeklilik fonları, varlık yöneticileri ve kayıtlı yatırım danışmanları BTC ETF’lerini çeşitlendirilmiş portföylerde düzenlemeye tabi yatırım araçları olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

Balchunas, tarihsel benzerliklerin gelecekteki performansı garanti etmediğini de hatırlattı. Buna karşın analiz, yatırımcılara piyasa döngülerini daha geniş bir çerçevede okuma imkanı sunuyor. BTC ETF’lerinin büyümesinde önümüzdeki dönemde fon girişleri, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal katılımın temel unsurlar arasında yer alması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de 1,2 milyar dolarlık opsiyon vadesi bugün doluyor

Bitcoin ETF’de girişler sürerken Ethereum ETF’leri çıkışa döndü

ABD’nin İran saldırıları Bitcoin’i 64 bin doların altına çekti

Bitcoin’de alımlar güçlendi, piyasa korkusu ise sürdü

Bitcoin, ABD enflasyon verisi sonrası 65.900 dolar direncinde zorlandı

Grayscale, Bitcoin madenciliği ETF’ini yapay zeka odaklı fona dönüştürecek

Glassnode, Bitcoin için 69 bin doları kritik eşik olarak gösteriyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı CRV’de dönüş sinyalleri güçlenirken LlamaLend V2 Ethereum’da başlıyor
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 2465 dolar direnci aşılırsa 10000 dolar hedefi öne çıkıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SUI, 0,70 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor
SUI
Ethereum haftalık işlem sayısında tarihinin en yüksek üçüncü seviyesine çıktı
Ethereum (ETH)
Chainlink tokenizasyon ilgisiyle 8 dolar desteğini koruyor
CHAINLINK (LINK)
Ethereum’da 2465 dolar direnci aşılırsa 10000 dolar hedefi öne çıkıyor
Ethereum (ETH)
CRV’de dönüş sinyalleri güçlenirken LlamaLend V2 Ethereum’da başlıyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?