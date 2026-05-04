Bitcoin 5 aydır 100.000 doların altında seyrediyor yükseliş için net bir neden bulunamıyor

  • 🚀 Bitcoin 5 aydır 100.000 doların üzerine çıkamadı, piyasada net bir yükseliş hikayesi yok.
  • 📉 $BTC son 30 günde yüzde 20 yükseldi, ancak AI ve teknoloji hisselerine olan ilgi kriptoyu gölgede bırakıyor.
  • 💡 ABD’deki regülasyon adımları ve Trump’ın Bitcoin rezervleriyle ilgili beklenen açıklamalar yeni gündem başlıkları arasında.
  • ⚠️ En kritik nokta: Kurumsal yatırımcıların etkisiyle piyasa artık eski döngülere göre değil, makro koşullara göre şekilleniyor.
Bitcoin, son beş ayda 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Analistler fiyatın tekrar bu eşiği aşabilmesi için hangi faktörlerin etkili olacağını tartışıyor. Bazı piyasa oyuncuları net bir yükseliş sebebi beklerken, bir kısmı ise Bitcoin’in yeni bir hikaye olmadan da güç kazanmaya başladığını düşünüyor.

Net Katalizör Beklentisi ve Piyasa Dikkatinin Dağılması

Kripto para piyasasının deneyimli isimlerinden Michael van de Poppe’ye göre, Bitcoin’in yükselmesi için tek bir yeni hikaye şart değil. Uzman, fiyatın arkasında matematik, istatistik ve piyasa mantığının yeterli olduğunu öne sürüyor. Van de Poppe, şu anda Bitcoin’in birikim için de uygun seviyede olduğunu belirtiyor. Onun değerlendirmesine göre piyasada belirleyici bir haber akışı olmadan da 100.000 dolara doğru hareket tetiklenebilir.

Van de Poppe, kripto paralara olan ilginin son dönemde azaldığına da dikkat çekiyor. Yapay zeka ve ilgili teknoloji hisseleri birçok yatırımcının odağını kripto piyasasından çekti. Özellikle Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 5’in üzerinde yükselirken, Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 düştü. Bu değişim, yatırım eğilimlerinin nasıl AI odaklı varlıklara kaydığını net biçimde gösteriyor.

Bitcoin en son 13 Kasım’da 100.000 doların üzerinde işlem gördü. Bunun öncesinde, Ekim ayında 19 milyar dolarlık büyük bir likidasyon dalgası yaşanmış ve bu olay sonrasındaki beş aylık süreçte fiyat baskı altında kalmıştı.

Şubat ayında Bitcoin fiyatı yılın en düşük seviyesi olan 60.000 dolara geriledi. Ancak ardından toparlanarak 80.000 dolara kadar yükseldi. Son 30 günde yaklaşık yüzde 20 artış sergileyen Bitcoin, yeni bir yükseliş hikayesi olmadan yatırımcı talebinin geri döndüğüne işaret etti.

Yeni Regülasyon Tartışmaları ve Kurumsal Etkiler

Piyasa analistlerine göre tam anlamıyla güçlü bir ralli için hala açık ve kuvvetli bir sebep gerekiyor. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, regülasyonlarda değişiklikler ve spot Bitcoin ETF’lerine olacak yeni girişler, olası tetikleyiciler arasında gösteriliyor.

Amerika’da gündeme gelen CLARITY Act adlı yasa teklifi, sektörde daha açık kurallar getirmek amacıyla tasarlanmış durumda. Ancak kimi tecrübeli yatırımcılar bu düzenlemenin kripto endüstrisi için önemli olabileceğini düşünürken, sadece bu yasal gelişmenin Bitcoin için tek başına yeterli bir fiyat katalizörü olamayacağı görüşünde.

Michael van de Poppe, “Bitcoin’in ciddi bir yükseliş yaşaması için yeni bir hikaye şart değil. Temel matematiksel ve istatistiki dinamikler bile mevcut koşullarda yükselişe alan açabiliyor. Şu anki seviyeler uzun vadeli yatırım açısından cazip” şeklinde değerlendirdi.

Trump’ın Bitcoin Rezervi ve Değişen Piyasa Yapısı

Regülasyon tartışmaları sürerken, Beyaz Saray’ın kripto para danışmanı Patrick Witt, Las Vegas’daki Bitcoin Konferansı’nda önümüzdeki haftalarda eski Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezervleriyle ilgili önemli bir duyurunun geleceğini açıkladı. Söz konusu detaylar henüz kamuoyuna paylaşılmadı, ancak bu gelişme de piyasada yeni bir gündem konusu yaratabilir.

Bu döngüde Bitcoin geçmişteki fiyat hareketlerinden farklı bir seyir izliyor. İlk kez bir yarılanma yılının sonunda fiyat kırmızıda kapandı ve bu durum son on yılı şekillendiren döngüsel beklentileri sorgulatıyor. Artık brokerler, olağan stratejilerden farklı bir tabloyla karşı karşıya.

Bitcoin piyasasının yapısı da belirgin biçimde evrildi. Artık ETF’ler, büyük kurumsal yatırımcılar ve şirket bilançoları piyasa üzerinde daha fazla söz sahibi. Bu gruplar özellikle likidite, faiz oranları, mevzuat ve risk iştahı gibi makro koşullara duyarlılık gösteriyor, perakende yatırımcıların heyecanına nazaran daha temkinli davranıyor.

Tüm bu gelişmeler Bitcoin’in hangi koşullarda yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceği sorusunu farklı boyutlara taşıyor. Artık sadece yeni bir hikaye aranmıyor, aynı zamanda büyük kurumsal sermayenin de hareket etmesini sağlayacak makro şartlar aranıyor.

Şimdilik Bitcoin, belirgin bir hikaye ve katalizör olmadan toparlanma sürecine devam ediyor. Van de Poppe’nin işaret ettiği gibi, fiyatı yukarı taşıyan asıl nedenin nedenlerden çok, yükselişin kendisi olabileceği düşünülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

