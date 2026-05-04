ABD piyasaları ve kripto paralar 4 Mayıs

  • 19:50’de Fed'den Williams, Cynosure Group Bahar Sempozyumu'nda açılış konuşması yapacak. Soru cevap bölümü de olan etkinlikte Fed’in ikinci isminin vereceği mesajlar önemli.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent “boğazı açıyoruz” dedi ve mutlak kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı.
  • Amerikan devriye gemisinin vurulduğu haberlerinin ardından Nasdaq 100 ve S&P 500 kontratları %0,5'e varan düşüşler yaşadı. ABD bunu yalanladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin uzun sürenin ardından 80 bin dolar üzerinde zirveler görse de İran konusu sıcak kaldığı için direnç üzerinde kalıcı olamıyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC 79 bin dolar sınırında alıcı bulurken ABD vadeli işlemleri dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki kripto para yatırımcılarının piyasalara dair bugünle ilgili bilmesi gereken şeyler neler?

ABD piyasaları ve İran

CENTCOM yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada “Amerikan kuvvetleri, ticari deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik çabalara aktif olarak destek veriyor” dedi ve Hürmüz ablukası devam ediyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer tarifelerle ilgili yaptığı açıklamada “bu yaz hepsini tamamlayacağız” diyerek artık belirsizliğin ortadan kalkacağını söylemişti. Geçen hafta AB, Trump’a %25’lik vergiyle ilgili rest çektiğinden burada da işler karışıyor.

Yazı hazırlandığı sırada BAE, potansiyel füze tehdidi uyarısı yayınladı. Dünyanın en büyüklerinden olan Maersk ise ABD’nin Hürmüz Boğazı için hazırladığı plandan övgüyle bahsetti.

Özetle Orta Doğu’daki gerginliklerin alevlenmesi, güçlü megacap teknoloji şirketlerinin kazançlarını gölgede bırakırken, ABD vadeli işlemleri dalgalandı ve petrol fiyatları yükseldi.

Amerikan devriye gemisinin vurulduğu haberlerinin ardından Nasdaq 100 ve S&P 500 kontratları %0,5’e varan düşüşler yaşadı, ancak ABD bu iddiayı yalanlayınca kayıplarını telafi etti. Brent, varil başına 113 doların üzerine %5’in üzerinde sıçradıktan sonra kazançlarını geri verdi.

Kripto paralar ve takvim

17’de ABD fabrika siparişleri verisi gelecek. 19:50’de Fed’den Williams, Cynosure Group Bahar Sempozyumu’nda açılış konuşması yapacak. Soru cevap bölümü de olan etkinlikte Fed’in ikinci isminin vereceği mesajlar özellikle Fed toplantısı sonrasında çok önemli. Yazı hazırlandığı sırada ABD Hazine Bakanı Bessent “boğazı açıyoruz” dedi ve mutlak kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı.

19:00’da Trump, Küçük İşletmeler Zirvesi’ne katılacak. Burada İran hakkında mesajlar verebilir. Ve günün finalinde Palantir kazanç raporunu açıklayacak. 2 ayı geride bırakan İran gerilimi halen çözülmüş değil ve kısa vadede çözülmesi de zor. Her ne kadar Trump İran’da rejimin değiştiğini 2 başlı yönetimin kendi içinde anlaşamadığını iddia etse de siyasi ve askeri kanat her fırsatta birlikte hareket ettiklerini söylüyor.

Nitekim 110 doların üzerinde kalmaya devam eden petrol de ufuk bir anlaşma olmadığını söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
