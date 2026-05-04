Kripto Para Hukuku

World Liberty Financial, Justin Sun’a 300 milyon dolarlık kısa pozisyon suçlamasıyla dava açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 World Liberty Financial, Justin Sun’ı WLFI tokenleriyle ilgili manipülasyon ve iftira iddiasıyla mahkemeye verdi.
  • Sun’ın 300 milyon dolarlık kısa satış kampanyası düzenlediği ve bu nedenle tokenlerin dondurulduğu savunuldu.
  • 🕵️‍♂️ Şirket belgelerinde, Sun’ın bu kısıtlamalardan önceden haberdar olduğu ve kamuoyunu yanıltıcı açıklama yaptığı öne sürüldü.
  • Gelişmeler, $WLFI topluluğunda belirsizliğe yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı kripto para şirketi World Liberty Financial, Tron’un kurucusu Justin Sun’a iftira ve kötü niyetli davranış iddiasıyla Florida eyalet mahkemesinde dava açtı. Şirket, Sun’ın WLFI tokenleriyle ilgili eylemlerinin hem şirkete hem de geniş topluluğa ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

Sun’ın Suçlamalarına Karşı Karşı Dava

Davadan kısa süre önce, Justin Sun kendi davasını da Kaliforniya’daki bir federal mahkemede açmıştı. Sun’ın başvurusu, World Liberty’nin elindeki WLFI tokenlerini transfer etme hakkını haksız şekilde engellediği yönündeydi. World Liberty ise yeni dava başvurusunda Sun ve ilişkili kuruluşların WLFI tokenlerini başka yatırımcılar adına vekaleten satın aldığını, dahası bu tokenlerin borsalarda kısa pozisyona konu edilmiş olabileceğini ileri sürdü.

Şirketin iddialarına göre, Sun’ın hesabındaki WLFI tokenleri, olası piyasa manipülasyonlarını ve şirketin çıkarlarını koruma amacıyla donduruldu. Sun’ın blokzincir ve sosyal medya ortamlarında yaptığı şikayetlerde ise kamuoyunun yanlış yönlendirildiği, yanıltıcı ve iftira niteliğinde sözler sarf edildiği savunuldu.

Manipülasyon ve Fiyat Baskısı İddiaları

World Liberty, davada Justin Sun’ın sosyal medya üzerinde etkili kişilerle anlaşarak yanıltıcı anlatımların yayılmasını sağladığını iddia etti. Ayrıca, şirket açıklamalarında bu kampanya sonucunda “belirli iş fırsatlarının kaybedildiği” belirtildi.

Dava dosyasına göre bazı bölümler gizlendi; özellikle Sun’ın token alımları ve belirli usulsüzlük detayları kamuyla paylaşılmadı. Şirketin öne sürdüğü ciddi suçlamalardan biri de, Sun’a bağlı cüzdanların Binance borsasına 300 milyon dolar taşıyarak WLFI’nin halka arzı sırasında kasıtlı ve büyük ölçekli kısa satış operasyonu yürütmüş olmasıydı.

World Liberty Financial, “Söz konusu ihlalleri ortaya çıkardığımızda, Sun’ın kontrolündeki tokenleri sözleşmeye dayanarak dondurduk. Bunu hem World Liberty’nin hem de WLFI topluluğunun zarar görmesini önlemek için yaptık. Sun, böyle bir adım atılabileceğini daha önceden biliyordu,” ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeler ve Bilgi Tutarlılığı

Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, Sun’ın sosyal medya paylaşımlarında şaşkınlık yaratmasına rağmen, token transferlerinin dondurulması hakkından açıkça haberdar olduğu sürekli vurgulandı. Buna ek olarak, Sun’ın sözleşmedeki sınırlamalar hakkında önceden bilgi sahibi olduğu, hatta kamuoyunun da bu kısıtları bildiği belirtildi.

Dava gerekçeleri arasında iftira, zarar talebi, oluşan masrafların karşılanması ve Sun’a sözlerinden geri çekilme çağrısı da yer aldı. World Liberty Financial, kripto para piyasasındaki yeni oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor ve son dönemde ABD siyasetindeki bağlantılarıyla gündemde yerini koruyor. Tron’un kurucusu Justin Sun ise kripto ekosisteminde merkezi figürlerden biri.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
