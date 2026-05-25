SUI fiyatı 1.10 EMA direncinde sıkıştı, destek halen 1.00 seviyesinde

SUI, son günlerde dar bir bantta hareket ederken yatırımcıların gözü, kritik direnç ve destek seviyelerinde yaşanan gelişmelerde. Fiyat, 1.10 dolar civarındaki 100 dönemlik hareketli ortalama engelini aşmaya çalışıyor. Alıcılar ise psikolojik açıdan önemli olan 1.00 dolar desteğini korumaya odaklanmış durumda.

Kritik direnç bölgesi: 100 EMA altında sıkışma

Dört saatlik grafikte, SUI’nin 1.15 dolardan gelen alımlarla yükselişe geçtikten sonra 1.10 dolar bölgesine sıkıştığı görülüyor. Bu noktada 100 dönemlik hareketli ortalama direnç oluşturuyor ve kısa vadeli yatırımcılar için belirleyici bir seviye haline gelmiş durumda.

Alıcı ve satıcıların güç dengesinin yakın olduğu dikkat çekerken, işlem hacminin de daralmış olması piyasada yakında büyükçe bir hareketin yaşanabileceğine işaret ediyor. Buna rağmen, yönün netleşmesi için daha fazla işaret bekleniyor.

$SUI’in dört saatlik grafiğine bakıldığında hem sıkışmanın hem de alıcı-satıcı çekişmesinin sürdüğü görülüyor. 1.15 dolar sonrasındaki sıçramada fiyat, 100 EMA bölgesinin hemen altında sıkışmaya devam ediyor ve işlem hacmi istikrarlı biçimde azalıyor.

Kısa vadeli görünümde, fiyatın 100 EMA’nın üzerine kalıcı şekilde çıkması, alıcıların kısa vadeli avantaj elde etmesini sağlayabilir. Ancak yeterli hacim oluşmazsa yaşanan bir yükselişin hızlı bir şekilde geri çekilmeyle sonuçlanma riski var. Yükselişte ilk hedef 1.20 dolar seviyesi olacak; son günlerde bu bölge birkaç kez direnç olarak öne çıkmıştı.

Destek bölgesi: Alıcılar 1.00 doları savunuyor

1.00 dolar seviyesi, SUI için ana destek noktası olma özelliğini sürdürüyor. Teknik analizde öne çıkan 0.618 Fibonacci düzeltme noktası ile çakışan bu destek, son geri çekilmelerde de dip alıcılarını yeniden piyasaya çekti. Ancak bu seviyenin kırılması, mevcut yapıyı bozabilir ve satışları artırarak fiyatı daha önce destek olarak çalışan 0.90 dolara doğru itebilir.

Günlük grafikte ise SUI’nin halen önceki zirvelerden keskin biçimde gerilediği ve toparlanma seviyelerini aşamadığı gözleniyor. Şu anda 0.90–1.00 dolar bandı genel teknik senaryo açısından belirleyici olacak; bu bölgenin altında yaşanacak bir günlük kapanış fiyatı 0.75–0.80 dolar aralığına çekebilir.

RSI ve MACD: Kararsız görüntü

Teknik göstergeler kararsızlığa işaret ediyor. RSI, nötr bölgede hareket ederek piyasada ne güçlü bir alım ne de belirgin bir satış dalgası olduğunu gösteriyor. Eğer endeks 60 seviyesinin üzerine tırmanırsa, kısa vadede yükseliş momentumu yeniden güç kazanabilir. MACD göstergesinde de benzer bir görüntü var; sıfıra yakın durması, satış baskısının hafiflediği fakat yükselişin henüz destek bulmadığı anlamına geliyor.

Yatırımcılar, MACD’de daha belirgin bir pozitif kesişim olup olmayacağını ve histogram değerlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağını izliyor.

Mini sözlük: EMA (Üssel Hareketli Ortalama), son fiyatlara daha fazla ağırlık verir ve fiyatın kısa vadede gösterdiği eğilimi belirlemekte klasik hareketli ortalamalara göre daha hassas bir göstergedir.

Genel olarak, SUI hâlâ 1.00 dolar desteği ile 1.10–1.20 dolar direnci arasında sıkışmış durumda. Trendin yönü, bu bandın dışına atılacak güçlü ve hacimli bir hareketle belli olacak. Alıcıların direnç hattını kırması halinde hedef önce 1.20, ardından da 1.30 dolar olarak öne çıkıyor. Tersi durumda ise satışların hızlandığı ve fiyatın alt destek aralıklarına çekildiği yeni bir dönem yaşanabilir.

Düzey Kritik Bölge Teknik Anlamı Destek 1.00 dolar Alıcıların savunduğu seviye, Fibonacci 0.618 ile uyumlu Direnç 1.10 dolar (100 EMA) Kısa vadeli yatay aralıkta ana direnç Üst Direnç 1.20 dolar Daha önceki toparlanma denemelerinde aşılması zor bölge Destek Altı 0.90 dolar Geçmişte destek oluşan bir sonraki seviye