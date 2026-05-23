SUI fiyatı 1 dolara geriledi gözler 1.41 ve 2.01 dolarda

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI fiyatı kritik 1 dolar desteğinde zayıf kaldı.
  • Alıcılar 1,41 ve 2,01 dolara odaklandı, kısa vadeli momentum zayıf seyrediyor.
  • 📊 0,85 – 0,75 dolar destekleri risk altında; ama güçlü bir yükseliş için 1,41 ve 2,01 doların aşılması şart.
  • 🔑 En önemli nokta: Piyasa algısı hızla değişiyor, $SUI yatırımcıları kritik bölgeleri yakından takip ediyor.
Sui fiyatında yaşanan geniş çaplı düzeltmenin ardından, kripto paranın 1 dolar seviyesi yakınında dengelenmesi piyasa katılımcılarının dikkatini çekiyor. Son dönemde SUI için hem kısa vadeli destek hem de yeni bir yükselişin başlangıcı olabilecek kritik bölgeler öne çıkmaya başladı.

SUI fiyatında kritik 1 dolar sınavı

Sui fiyatı son 24 saatte yüzde 5,7’lik bir düşüş yaşayarak 1,0099 dolar seviyesine kadar geriledi. Grafiklerde, psikolojik açıdan önemli bir sınır olan 1 dolar desteğinin test edilmesiyle birlikte işlem hacminde artış yaşandı.

Bu düşüş, SUI’nin 1,41 dolar seviyesinde tutunamamasının ardından geldi. Teknik analizde 1,41 dolar seviyesi Fibonacci geri çekilme bölgeleri açısından önemli bir eşik olarak görülüyor ve bu nokta, fiyatın yeniden toparlanması için ilk hedef olarak gösteriliyor.

SUI daha önce 4,14 dolara kadar yükseldikten sonra kademeli bir düşüş trendine girmişti. 3,50, 3,10, 2,78, 2,45 ve 2,00 dolar gibi önemli destek noktaları teker teker kaybedildi. Bu durum, satış baskısının piyasaya hakim olduğuna işaret ediyor.

Fiyatın 1 doların altına sarkması halinde sıradaki destek noktaları 0,85 ve 0,75 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, satış baskısının daha da artması halinde 0,60 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Fiyat SeviyesiÖnem
1,41 $Kritik direnç, ilk toparlanma hedefi
2,01 $Daha önce kırılan ana direnç
1,00 $Psikolojik ana destek
0,85–0,75 $Sıradaki olası destek bölgeleri

Yatırımcılar yeniden toparlanma için kritik seviyeleri izliyor

SUI’de yeni alım dalgası olup olmayacağı yatırımcılar arasında merak konusu olurken, piyasadaki genel ilgi de kısa aralıklarla değişim gösteriyor. Analistlerin yorumuna göre, fiyat 1 dolara yaklaşınca yatırımcı ilgisinin önemli oranda azaldığı gözlemlendi. Buna karşılık, kısa vadede 1,41 ve 2,01 dolar bölgelerinin geri kazanılması, yukarı yönde daha sağlıklı bir hareketin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bazı piyasa uzmanları, bu seviyelerin aşılması durumunda önce 1,70 dolara, ardından da tekrar 2,01 dolara yönelik atakların yaşanabileceğini düşünüyor. 2,01 dolar seviyesi daha önce SUI’nin hızlı düşüşe geçtiği önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Bir piyasa analistine göre, SUI 5 dolar üzerindeyken oluşan olumlu havanın, fiyat 1 dolara yaklaşınca yerini sessizliğe bıraktığı ve birçok yatırımcının artık pozisyonunu yeniden değerlendirdiği görülüyor. Analist, “Şu an yapısal değişimi değerlendirmek için doğru zaman olabilir” sözleriyle mevcut sürece dikkat çekti.

Momentum göstergeleri zayıf seyrediyor

Günlük grafikte teknik göstergeler SUI’deki zayıf görünüme işaret ediyor. MACD göstergesi hafifçe negatif bölgeye geçmiş durumda ve henüz net bir toparlanma sinyali vermedi.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise 42 seviyesine gerileyerek, nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, alıcıların henüz açık bir güç kazanmadığını gösteriyor. Eğer RSI 50 üzerine çıkar ise kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir; 40 altına inilirse yeni bir düşüş dalgası riski ortaya çıkabilir.

Genel grafik görünümünde SUI fiyatı halen 1 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor, fakat direnç seviyeleri üzerinde ciddi bir baskı devam ediyor. Piyasa gözlemcileri, yeni bir yukarı hareketin ancak güçlü hacimle ve 1,41–2,01 dolar bölgelerinin aşılmasıyla mümkün olabileceğini aktarıyor.

Mini sözlük: MACD, finansal varlıkların kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaları arasındaki ilişkiyi inceleyerek olası trend dönüşlerini ve momentumu tespit etmeye yarayan bir teknik analiz göstergesidir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
