Kayıt Banner
SUI

SUI fiyatı 1,04 dolar desteğinde dengelendi yatırımcılar 1,15–1,20 dolar bandına odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SUI fiyatı 1,04 dolar desteğinde dengelendi, alıcılar yeniden sahada.
  • Piyasa, fiyatın 1,15–1,20 dolarlık kritik direnç bölgesine yaklaşıp yaklaşamayacağını izliyor.
  • En önemli nokta: Düşüşün ardından momentum hafif toparlandı; kalıcı yükseliş için direnç üzerinde kapanış şart. $SUI ’de teknik görünüm güçlü zemin arayışını sürdürüyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında yaşanan sert düzeltmenin ardından SUI, 1,04 dolar seviyesindeki kritik destek bölgesinde tutunmaya devam ediyor. Son günlerde alıcıların geri dönüş sinyalleri verdiği SUI, kısa vadeli toparlanma ihtimalini gündeme taşıdı. Analistler, fiyatın 1,15–1,20 dolar aralığına yeniden yükselip yükselemeyeceğini yakından izliyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesinde hareket sürüyor
2 Sert düzeltme ve direnç alanları
3 Momentum göstergeleri ne söylüyor?

Destek bölgesinde hareket sürüyor

Son düşüş sonrası SUI fiyatı 1,07 dolar civarında işlem görerek, özellikle 1,00 ila 1,04 dolar bölgesinde güçlü destek buldu. Piyasa uzmanları bu seviyenin kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici olduğunu belirtiyor. CryptoAppsy verilerine göre SUI şu anda 1,07 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,49 artış kaydetti. Toplam piyasa değeri 4,29 milyar dolar olan SUI’nin 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 489,72 milyon dolar seviyesinde.

SUI’de güçlü düzeltme sonrası fiyat kritik destek bölgesi olan 1,04 dolarda tutunuyor. Alıcılar kademeli şekilde piyasaya dönmeye başladı; eğer toparlanma hız kazanırsa SUI’nin tekrar 1,15–1,20 dolar bandını test edebileceği öngörülüyor.

Sürdürülen bu destek seviyesinin korunması durumunda, fiyatın ilk olarak 1,15–1,20 dolar direnç aralığına yaklaşması bekleniyor. Ancak bu bölgenin kalıcı biçimde aşılmaması, SUI’nin yatay bantta seyretmeye devam etmesine veya düşük seviyelerin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Dolaşımdaki SUI miktarı ise 4 milyar token olarak bildirildi; bu sayı maksimum 10 milyar toplam arz içinden geliyor. SUI’nin tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ise 10,72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, toplam arzın ve piyasaya sürülen token miktarının değerleme üzerinde büyük rol oynadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri (Fully Diluted Valuation) — Bir kripto para biriminin tüm potansiyel arzı piyasaya sürüldüğünde sahip olacağı toplam piyasa değeri. Gerçek değeri anlamak için mevcut dolaşıma ek olarak henüz kilidi açılmamış ya da piyasaya sürülmemiş tokenlar da dahil edilir.

Sert düzeltme ve direnç alanları

SUI/USDT günlük grafiğinde, fiyatın bir önceki yükseliş hareketinden sonra güçlü bir geri çekilme yaşadığı görülüyor. 1,865 dolardan başlayan bu düşüş, 4,386 dolara kadar ulaşan önceki zirvenin tümünü geri vermiş durumda. Şu anki fiyat seviyesi, eski Fibonacci geri çekilme noktası olan 1,865 doların altında kaldığı için genel görünümde baskı devam ediyor.

1,86 ila 1,90 dolar bölgesi, teknik olarak önemli bir direnç haline gelirken, günlük kapanışların bu seviyenin üstünde gerçekleşmesi güçlenme işareti olarak değerlendiriliyor. Diğer potansiyel dirençler ise sırasıyla 2,404, 2,828, 3,125, 3,423 ve 3,791 dolar olarak sıralanıyor. Ancak şu an için bu seviyeler oldukça uzak görünüyor.

Kısa vadede yatırımcıların ilk hedefi 1,18-1,20 dolar aralığına doğru bir hareket olurken, güçlü bir toparlanma için ise 1,86 dolar üzeri günlük kapanışların gerekli olduğu ifade ediliyor.

Momentum göstergeleri ne söylüyor?

Teknik göstergeler hafif bir toparlanma sinyali verse de, SUI için iyileşme sürecinin henüz başında olunduğu değerlendiriliyor. RSI göstergesi 52 civarında bulunuyor; bu da 50 eşiğinin üstünde kalmanın sınırlı bir güçlenme işareti olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi günlük grafikte olumluya dönmüş durumda.

Mini sözlük: MACD, iki farklı hareketli ortalamayı kullanarak trendin yönünü ve kuvvetini gösteren bir teknik analiz indikatörüdür. Sinyal çizgisiyle MACD çizgisinin kesişimi “al” veya “sat” sinyalleri üretir.

MACD hattı, sinyal çizgisinin üzerinde ve histogram pozitif bölgede yer alıyor; yine de histogramın hacmi zayıf olması nedeniyle mevcut toparlanmanın güçlü olmadığı düşünülüyor.

SUI’nin yeniden yükseliş eğilimine girmesi için öncelikle mevcut zeminini koruması ve 1,18-1,20 dolar bandını net biçimde aşması gerekecek. Tersine bir hareket halinde ise fiyatın 0,90-1,00 dolar aralığını tekrar test etme riski devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor

SUI fiyatı bir günde yüzde 50 yükseldi işlem hacmi 2.5 milyar doları aştı

Sui blockchain ağında bu yıl gizli işlem dönemi başlıyor

SUI haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseldi gözler yeniden Layer-1’e çevrildi

SUI fiyat tahminine göre 2026’da 3,77 dolar üstü hedeflendi

SUI Coin Boğa Bayrağı Hedefi 18 Ocak

LIT Coin ve SUI Coin Aralık Sonu Analist Tahminleri

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Qivalis euro stablecoin projesine 37 Avrupa bankasından geniş destek
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 200 günlük ortalamayı aşamadı fiyat 77.500 dolara geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 200 günlük ortalamayı aşamadı fiyat 77.500 dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Qivalis euro stablecoin projesine 37 Avrupa bankasından geniş destek
STABILCOIN
Bitcoin kritik teknik bölgede, ZEC ve HYPE yukarıda, Dogecoin ve SHIB zayıf seyretti
HYPERLIQUID (HYPE)
BTC, 14 bin 600 adet satışa rağmen 70 bin dolar üstünde tutundu
BITCOIN (BTC)
Uniswap yönetimi 13 ağda ücret ve yakma sistemini yaygınlaştırıyor
UNISWAP (UNI)
Lost your password?