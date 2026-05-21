SUI fiyatı 1,04 dolar desteğinde dengelendi yatırımcılar 1,15–1,20 dolar bandına odaklandı

Kripto para piyasasında yaşanan sert düzeltmenin ardından SUI, 1,04 dolar seviyesindeki kritik destek bölgesinde tutunmaya devam ediyor. Son günlerde alıcıların geri dönüş sinyalleri verdiği SUI, kısa vadeli toparlanma ihtimalini gündeme taşıdı. Analistler, fiyatın 1,15–1,20 dolar aralığına yeniden yükselip yükselemeyeceğini yakından izliyor.

Destek bölgesinde hareket sürüyor

Son düşüş sonrası SUI fiyatı 1,07 dolar civarında işlem görerek, özellikle 1,00 ila 1,04 dolar bölgesinde güçlü destek buldu. Piyasa uzmanları bu seviyenin kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici olduğunu belirtiyor. CryptoAppsy verilerine göre SUI şu anda 1,07 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,49 artış kaydetti. Toplam piyasa değeri 4,29 milyar dolar olan SUI’nin 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 489,72 milyon dolar seviyesinde.

Sürdürülen bu destek seviyesinin korunması durumunda, fiyatın ilk olarak 1,15–1,20 dolar direnç aralığına yaklaşması bekleniyor. Ancak bu bölgenin kalıcı biçimde aşılmaması, SUI’nin yatay bantta seyretmeye devam etmesine veya düşük seviyelerin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Dolaşımdaki SUI miktarı ise 4 milyar token olarak bildirildi; bu sayı maksimum 10 milyar toplam arz içinden geliyor. SUI’nin tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ise 10,72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, toplam arzın ve piyasaya sürülen token miktarının değerleme üzerinde büyük rol oynadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri (Fully Diluted Valuation) — Bir kripto para biriminin tüm potansiyel arzı piyasaya sürüldüğünde sahip olacağı toplam piyasa değeri. Gerçek değeri anlamak için mevcut dolaşıma ek olarak henüz kilidi açılmamış ya da piyasaya sürülmemiş tokenlar da dahil edilir.

Sert düzeltme ve direnç alanları

SUI/USDT günlük grafiğinde, fiyatın bir önceki yükseliş hareketinden sonra güçlü bir geri çekilme yaşadığı görülüyor. 1,865 dolardan başlayan bu düşüş, 4,386 dolara kadar ulaşan önceki zirvenin tümünü geri vermiş durumda. Şu anki fiyat seviyesi, eski Fibonacci geri çekilme noktası olan 1,865 doların altında kaldığı için genel görünümde baskı devam ediyor.

1,86 ila 1,90 dolar bölgesi, teknik olarak önemli bir direnç haline gelirken, günlük kapanışların bu seviyenin üstünde gerçekleşmesi güçlenme işareti olarak değerlendiriliyor. Diğer potansiyel dirençler ise sırasıyla 2,404, 2,828, 3,125, 3,423 ve 3,791 dolar olarak sıralanıyor. Ancak şu an için bu seviyeler oldukça uzak görünüyor.

Kısa vadede yatırımcıların ilk hedefi 1,18-1,20 dolar aralığına doğru bir hareket olurken, güçlü bir toparlanma için ise 1,86 dolar üzeri günlük kapanışların gerekli olduğu ifade ediliyor.

Momentum göstergeleri ne söylüyor?

Teknik göstergeler hafif bir toparlanma sinyali verse de, SUI için iyileşme sürecinin henüz başında olunduğu değerlendiriliyor. RSI göstergesi 52 civarında bulunuyor; bu da 50 eşiğinin üstünde kalmanın sınırlı bir güçlenme işareti olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi günlük grafikte olumluya dönmüş durumda.

Mini sözlük: MACD, iki farklı hareketli ortalamayı kullanarak trendin yönünü ve kuvvetini gösteren bir teknik analiz indikatörüdür. Sinyal çizgisiyle MACD çizgisinin kesişimi “al” veya “sat” sinyalleri üretir.

MACD hattı, sinyal çizgisinin üzerinde ve histogram pozitif bölgede yer alıyor; yine de histogramın hacmi zayıf olması nedeniyle mevcut toparlanmanın güçlü olmadığı düşünülüyor.

SUI’nin yeniden yükseliş eğilimine girmesi için öncelikle mevcut zeminini koruması ve 1,18-1,20 dolar bandını net biçimde aşması gerekecek. Tersine bir hareket halinde ise fiyatın 0,90-1,00 dolar aralığını tekrar test etme riski devam ediyor.