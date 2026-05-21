Bitcoin kritik teknik bölgede, ZEC ve HYPE yukarıda, Dogecoin ve SHIB zayıf seyretti

Kripto para piyasasında son günlerde belirgin bir yön arayışının öne çıktığı gözlemleniyor. Bitcoin son ralliden sonra önemli bir teknik bölgede tutunmaya çalışırken, yüksek volatiliteye sahip altcoinler ve ekosistem projeleri öne çıkıyor. Öte yandan piyasa genelinde meme coinlere olan ilgideki zayıflama dikkat çekiyor.

Bitcoin önemli destek aralığında

Bitcoin, mart ayından bu yana yaşanan sert yükselişin ardından, 82.000 dolar seviyelerinden geri çekilerek teknik olarak kritik bir destek bölgesinde işlem görüyor. Son düşüşte, fiyat dikey toparlanma trendini kaybetmiş olsa da, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarıyor ve 200 günlük hareketli ortalamaya yakın hareket ediyor. Bu teknik yapı, büyük ölçüde piyasa istikrarını korusa da, kısa vadeli momentumun azaldığına işaret ediyor.

Mevcut durumda, traderların yakından izlediği ana destek seviyesi, 76.000-78.000 dolar aralığında bulunuyor. Eğer bu bölge korunursa, boğaların yeniden 80.000-82.000 doları hedeflemesi mümkün olabilir. Ancak, destek kaybedilirse, yalnızca Bitcoin değil, birçok altcoin ve özellikle yüksek riskli varlıklarda sert fiyat hareketleri yaşanabilir.

Bitcoin fiyatındaki bu duraksamanın arka planında, ABD Merkez Bankası’nın faiz beklentileri ve genel risk iştahı gibi makro gelişmeler de rol oynuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde volatilitenin yüksek seyretmesi bekleniyor.

ZEC’de dikey çıkış ve güçlü ivme

Zcash (ZEC), uzun süren akümülasyon döneminin ardından, 200-300 dolar aralığında toplandıktan sonra sert bir yukarı kırılım gerçekleştirdi. Nisan ayından bu yana yaşanan bu çıkışta, fiyat önemli tüm hareketli ortalamaları kısa sürede geri kazanırken, güçlü bir hacim artışı da görüldü.

RSI göstergesinin 70’in üzerine çıkmasıyla beraber, ZEC aşırı alım bölgesine ilerledi. Bu durum, kısa vadede bir yorulma ihtimalini gündeme getirse de, fiyat hareketlerine bakıldığında geri çekilmelerde alıcıların devreye girmeyi sürdürdüğü görülüyor. Özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde, traderların yüksek riskli altcoinlere yeniden ilgi gösterdiği anlaşılmakta.

Hyperliquid güçlü yükselişini sürdürüyor

Hyperliquid (HYPE), 50 dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıkarak en güçlü büyük hacimli kripto para grafiklerinden biri olmayı başardı. Fiyat, hem 50 hem de 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürürken, RSI da olumlu bölgede tutunuyor.

Piyasada birçok altcoin halen direnç altında zorluk yaşarken HYPE, her düzeltme sonrasında yükselişini hızla geri kazanıyor. Bu tablo, geçici dalgalanmalara kıyasla piyasada kalıcı bir talebin oluştuğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem altyapısı sunan bir proje olarak, geleneksel borsalara kıyasla daha hızlı, şeffaf ve kullanıcıya odaklı işlem deneyimi vadeder. Bu altyapı, DeFi ekosisteminde büyüyen bir alan olması sebebiyle yatırımcılar arasında dikkat çekmektedir.

Ancak, mevcut rallide momentumun kalabalıklaşmaya başladığı ve olası piyasa düzeltmelerinde hızlı kar satışlarının yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Yine de fiyat, 40 dolar seviyesindeki yükselen destek yapısını kaybetmedikçe teknik görünüm pozitif kalmaya devam ediyor.

Dogecoin ve Shiba Inu’da zayıf görünüm

Dogecoin (DOGE), son ralli denemesinde 200 günlük ortalamadan reddedildikten sonra önemli bir destek olan 0,10 dolar civarına geriledi. Yükselişlerde alış tarafındaki hacmin yetersiz kalması ve RSI’ın düşük seviyelere inmesi, boğaların momentumu yeniden kazanmakta zorlandığını gösteriyor. Ancak, yıl başından beri oluşan yükselen destek çizgisi, fiyatın tamamen düşüşe geçmesini şimdilik engelliyor.

0,106-0,12 dolar aralığı, yükselişin önündeki en büyük direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Piyasa katılımcılarının şu an daha çok altyapı ve ekosistem ağırlıklı projelere yöneldiği görülürken, klasik meme coinlere olan ilgi azalmış durumda. Bitcoin’in güçlü bir momentuma girmemesi halinde, DOGE’un uzun süre yatay harekette kalabileceği belirtiliyor.

Shiba Inu (SHIB) ise, yükselen kanalını ve kısa vadeli hareketli ortalamalarını aşağı yönde kırarak teknik açıdan riskli bir bölgeye giriyor. RSI’ın düşüş trendine geçmesi, alıcıların kontrol kaybettiğine işaret ediyor.

Bu direnç kayıplarıyla birlikte, hacimli satışların artması da varlıklardan çıkışların yoğunlaştığını gösteriyor. Mevcut seviyelerde, SHIB’in gelecekteki yönü büyük ölçüde 0,0000061-0,0000063 dolar aralığındaki kritik desteğe bağlı. Eğer bu bölge hızlıca geri alınmazsa, mart ayındaki dip seviyelere doğru yeni bir aşağı hareket olasılığı güçleniyor.

Şu an piyasa genelinde, ekosistem projelerine ve altyapı varlıklarına yönelim artarken, meme coinler önceki boğa dönemindeki kadar güçlü bir alım ilgisiyle karşılaşmıyor. Teknik kırılımlar, bu segmentte satış baskısının daha hızlı yaşanmasına yol açabiliyor.

Sonuç olarak, kripto para piyasasında yön arayışı sürerken, teknik göstergeler ve destek-direnç bölgelerine odaklanan traderlar açısından önümüzdeki günlerde volatilitenin ve seçiciliğin öne çıkması bekleniyor.