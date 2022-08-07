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Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE önemli adımlar atıyor. Peki bu adımlar onun için yeterli olacak mı? Elon Musk’ın geçmişte verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarına devam eden Dogecoin ekibi birçok yeniliğe hazırlanıyor. Bunlardan birkaçı duyuruldu ve diğerlerinin çalışmaları devam ediyor. Peki ana hedef ne?

Dogecoin (DOGE)

En eski ve en değerli meme kripto parası olan DOGE, ekosisteminde yaşadığı bazı gelişmeler nedeniyle ilgi çekmeyi başardı. Son zamanlarda, Dogecoin Vakfı, DOGE’yi birden fazla platformda kabul edilebilir hale getirmek için LIBDOGECOIN’in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. DOGE’nin yeteneklerindeki artışın yanı sıra, bu yeni gelişmenin önümüzdeki aylarda fiyat hareketi üzerinde de bazı etkileri olabilir.

Ethereum için Merge (ve diğerleri), Cardano (ADA) için Vasil’i konuşuyorsak Dogecoin’i de unutmamız gerekiyor. Peki LIBDOGECOIN, Dogecoin ekosistemi için ne gibi sonuçlar doğuracak. DOGE yatırımcıları eski coşkulu günlerine dönebilecek mi?

LIBDOGECOIN Nedir?

Dogecoin Core 1.14.6 sürümünün yayınlanmasından birkaç hafta sonra, çekirdek geliştirici Michi Lumin, LIBDOGECOIN‘i duyurdu. Ona göre, LIBDOGECOIN, teknik olarak daha az yetkin kullanıcıların Dogecoin uyumlu ürünleri kolaylıkla geliştirmesine olanak tanıyan Dogecoin yapı taşlarının bir C-kütüphanesidir. Ayrıca geliştiriciler Python, Ruby ve Node.js dahil birçok farklı dilde uygulama geliştirebiliyor olacak. Kod kütüphaneleri geliştiricilerin herhangi bir sistemde işlem yapmasına olanak tanıyan hizmetlerdir. Örneğin Twitter API kütüphanesini kullanarak bot hesaplarla birçok işlem yapabilirsiniz. Eğer Twitter bir API kütüphanesi sunmuyor olsaydı daha iyi seviyedeki geliştiriciler kendi API’lerini yazarak benzer işleri yapabilirdi. Nitekim Twitter API kısıtlamaları sebebiyle bunu yapan geliştiriciler de var. Çok fazla detaya girmek anlamsız ancak geliştiriciler için Dogecoin üzerinde programlama yapmanın kolaylaştığını söyleyebiliriz.

Bu gelişme, DOGE‘nin kullanılmayan potansiyelini göstermede önemli ölçüde yardımcı olacağından Dogecoin ekosistemine ve DOGE fiyatına katkıda bulunabilir. Tarihte de hep böyle oldu. Blockchain’lerdeki büyük güncellemeler fiyata etki etti. Örneğin, Kasım 2021’de Dogecoin Core’un 1.14.5 sürümü piyasaya sürüldü ve beraberinde önemli güvenlik düzeltmeleri ve ağ düzenlemelerinde ayarlamalar getirdi. Sonrasında DOGE fiyatıo 0,28 dolara tırmandı.

Sadece bir memecoin olarak eleştirilmesine rağmen, DOGE birçok kez rakiplerini geride bıraktı ve daha yüksek kazançlar elde etti. Elon Musk’ın en sevdiği kripto paralardan biri olarak, tarihin kanıtladığı gibi, girişimcinin DOGE’nin fiyatında bir artışı tetiklemesi muhtemeldir.