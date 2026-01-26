Hyperliquid (HYPE)RIPPLE (XRP)

PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler

Özet

  • Sherpa yeterince düştüğü için PENGUIN alımı için doğru zamana geldiğimizi düşünüyor. Satış için 130 milyon FDV'nin alarm noktası olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.
  • HYPE ve PUMP Coin önemli seviyeleri geri alsa da kazanımları korumalı.
  • XRP Coin'in Binance borsasındaki açık pozisyonları 1,76 milyon dolar rekorundan 500 milyon doların altına geriledi. Genelde toparlanma evresi bu sinyalden sonra başlar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

XRP Coin 2 doların altında oyalanmaya devam etse de BTC’nin yaşadığı keskin düşüşlere rağmen nispeten güçlü kalabiliyor. Altcoinler dünkü kayıplarını telafi etme yolunda. Bugün farklı analistlerin PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin için güncel beklentilerini ele alacağız. Hangisi kaç doları hedefliyor?

İçindekiler
1 PUMP, HYPE, PENGUIN Yorum
2 Ripple (XRP)

PUMP, HYPE, PENGUIN Yorum

Altcoin Sherpa takma isimli analist yeni altcoinlere alaka gösterse de her zaman fırsat olarak gördüğü tokenler isteneni vermiyor. Bugün de PENGUIN’i ele alan Sherpa eğer uzun vadeli yatırım yapacaksa bu altcoin için mevcut bölgenin makul olduğunu yazdı. 65 milyon dolar ile 90 milyon dolar arasındaki FDV’nin iyi bir temel olduğunu ardından yükselişin hızlanabileceğini düşünüyor.

“Eğer tekrar yüksek seviyelere ulaşırsa, bu işin içindeyseniz, en yüksek seviyeye ulaşmış olsanız bile, bir kısmını elden çıkarmanızı ŞİDDETLE tavsiye ederim. 130 milyon fdv’den yüksek herhangi bir seviye, muhtemelen satmak ve bir kısmını elden çıkarmak için iyi bir seviyedir. Bunun, bir şeye gerçekten inanmak ve 1 milyar fdv’ye ulaşacağını varsaymak için en iyi piyasa ortamı olup olmadığını bilmiyorum. Harika bir zihin payı/hacim/vb. var, ancak yerel kripto likiditesi 2024 veya önceki yıllarda olduğu kadar güçlü değil.

Bu bölgede alım yapmak trade olarak iyi olabilir, ancak yine de, yüksek seviyelere yaklaşırsa (veya en azından TP’ye) muhtemelen satmalısınız. Hepsini satmak zorunda değilsiniz ve özellikle iyi bir girişiniz varsa, bir kısmını bırakabilirsiniz.”

Aynı analist HYPE ve PUMP Coin’i yakından izliyor. %10’luk artışın giriş iştahını tetiklemek için yeterli olmadığından bahseden Sherpa grafiği dikkatle izlediğini yazdı. Yukarıdaki PUMP ve aşağıdaki HYPE Coin grafiklerinde korunması gereken seviyeler işaretli durumda.

Ripple (XRP)

CryptoQuant analisti Darkfost bugün özellikle XRP Coin açık pozisyonlarına dikkat çekti. En büyük borsada yarım milyar doların altına gerileyen XRP Coin açık pozisyonları 17 Temmuz’da Binance borsasında 1,76 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Türev piyasasındaki bu daralma, XRP’nin 3,55 dolardan 1,83 dolara düşmesi ve yaklaşık %50’lik bir gerilemeyle birlikte önemli bir fiyat düzeltmesine eşlik etti.

10 Ekim tarihindeki devasa likidasyon olayından bugüne pozisyonlar çok daha hızlı biçimde kapandı. Nihayetinde bugün olduğu seviyeye gerilemiş oldu. Peki şimdi ne olacak? Analist yükselişten yana ve sebebini şöyle açıklıyor.

“Bu tür dönemler, Binance’daki XRP açık pozisyonlarının yarı yıllık ortalamasının altına düştüğü zamanlarda öne çıkar.

Tarihsel olarak, bu temizleme aşamalarının ardından, yatırımcıların ilgisi türev piyasasına kademeli olarak geri döndüğünde, genellikle yükseliş eğilimli bir toparlanma görülmüştür.”

