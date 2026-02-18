Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

Bugün Bitcoin Alırsanız Neden En Fazla Yüzde 2,4 Kazanç Elde Edesiniz? Peki XRP?

Özet

  • Tarihsel olarak, Korku ve Açgözlülük (F&G) endeksi 25'in altında olduğunda yapılan alımlar, 90 günlük ortalama getiri oranı sadece %2,4'tür.
  • “Aşırı açgözlülük” döneminde yapılan alımlar, 90 günlük getiri oranı %95'tir. Nic bu yüzden alım yapmak için doğru zaman olmayabileceğini söylüyor.
  • Bitcoin 67 bin doları korumakta zorlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tarihsel veriler böyle söylüyor. Aşırı korku dönemine girilmiş olsa da bugünlerde risk almak o kadar iyi bir karar olmayabilir. Özellikle ABD’nin İran için bölgeye asker ve silah yığdığını düşünürsek bu %2,4’lük potansiyel kazanç yerine çift haneli kayıplarla yüzleşmenize sebep olabilir. Şimdi bunun detaylarına göz atalım.

İçindekiler
1 Bitcoin Alsam Mı?
2 Ripple (XRP)

Bitcoin Alsam Mı?

Bunun kararını verecek olan sizsiniz ancak tarihsel verilere dayanan Nic kendi baktığı pencereden bunun iyi bir seçenek olmadığını söylüyor. Fakat siz farklı pencerelerden alımın mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Karar sizin olsa da farklı pencerelerden bakarak perspektifinizi genişletmeniz lehinize olabilir.

““Aşırı Korku” döneminde BTC satın almak en iyi seçenek DEĞİLDİR.

Tarihsel olarak, Korku ve Açgözlülük (F&G) endeksi 25’in altında olduğunda yapılan alımlar, 90 günlük ortalama getiri oranı sadece %2,4 olmuştur. Buna karşılık, “aşırı açgözlülük” döneminde yapılan alımlar, 90 günlük getiri oranı %95 olmuştur.

Fear&Greed endeksi, geriye dönük bir momentum göstergesinden başka bir şey değildir. Getirileri tahmin etmek için pek uygun değildir.”

Diğer yandan önümüzdeki 90 gün boyunca tarifeler, İran, yaklaşan ara seçimler nedeniyle Trump aleyhine artması muhtemel saldırılar üst üste gelecek. Bu durum pek kripto paraların lehine değil. Ayrıca AI balonu tartışmaları halen sıcak ve bu da muhtemelen devam edecek.

Likidite ısı haritası bize 2 kilit bölgeden bahsediyor. 66.000 doların altında ve 71.000 doların üzerinde kümeler yoğunlaşıyor yani kısa vadede bir hareket göreceksek bunlardan biri kırılmalı. Ardından ya düşüş derinleşecek ya da dipten dönüş başlayacak. ABD’nin bölgeye yığdığı asker ve teçhizata bakılırsa şartlar biraz düşüşten yana gibi görünüyor.

Ripple (XRP)

Dava bitti, XRP Ledger gelişiyor, ETF onayları geldi ve sayısız iyi habere rağmen XRP Coin 2 doların altında kalmaya devam ediyor. Ayı piyasalarında bu seviyeleri hasretle izleyen yatırımcılar için artık 2 doların altındaki rakamlar zarar olarak görülüyor.

Olası dipten dönüşte XRP Coin daha önceki örneklerde olduğu gibi hızlı tepki verebilir. Burada 1,42 dolar desteği korunmalı ve 1,51 dolar eşiği kazanılmalı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler

8 Halka Açık Şirket XRP Stratejik Hazine Rezervlerine 2 Milyar Dolar Ayırdı

Bitcoin ETF’lerinde “Çelik Çekirdek” Dönemi: Kim Bu Gizli Yatırımcılar?

Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor

XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor

XRP, Kritik Destekte Dalgalanırken Grayscale Raporunda İkinci Sırada Yer Aldı

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Kritik Destek Test Ediliyor: Fiyat Sıkışması Yeni Hamlelerin Habercisi mi?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 1.975 Dolar Seviyesi Kırılma Noktasına Dönüştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Fed Tutanakları Açıklandı – 18 Şubat
Ekonomi
Trump Kardeşler Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahminini Yineledi, Goldman Sachs CEO’sundan BTC Açıklaması
BITCOIN (BTC)
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 18 Şubat Açıklamaları
Ekonomi
Sosyal Medya Söylentilerine Değil, Doğrulanmış Veriye Güvenin
BITCOIN Haberleri
Ethereum’da 1.975 Dolar Seviyesi Kırılma Noktasına Dönüştü
Ethereum (ETH)
Lost your password?