Bugün Bitcoin Alırsanız Neden En Fazla Yüzde 2,4 Kazanç Elde Edesiniz? Peki XRP?

Tarihsel veriler böyle söylüyor. Aşırı korku dönemine girilmiş olsa da bugünlerde risk almak o kadar iyi bir karar olmayabilir. Özellikle ABD’nin İran için bölgeye asker ve silah yığdığını düşünürsek bu %2,4’lük potansiyel kazanç yerine çift haneli kayıplarla yüzleşmenize sebep olabilir. Şimdi bunun detaylarına göz atalım.

Bitcoin Alsam Mı?

Bunun kararını verecek olan sizsiniz ancak tarihsel verilere dayanan Nic kendi baktığı pencereden bunun iyi bir seçenek olmadığını söylüyor. Fakat siz farklı pencerelerden alımın mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Karar sizin olsa da farklı pencerelerden bakarak perspektifinizi genişletmeniz lehinize olabilir.

““Aşırı Korku” döneminde BTC satın almak en iyi seçenek DEĞİLDİR. Tarihsel olarak, Korku ve Açgözlülük (F&G) endeksi 25’in altında olduğunda yapılan alımlar, 90 günlük ortalama getiri oranı sadece %2,4 olmuştur. Buna karşılık, “aşırı açgözlülük” döneminde yapılan alımlar, 90 günlük getiri oranı %95 olmuştur. Fear&Greed endeksi, geriye dönük bir momentum göstergesinden başka bir şey değildir. Getirileri tahmin etmek için pek uygun değildir.”

Diğer yandan önümüzdeki 90 gün boyunca tarifeler, İran, yaklaşan ara seçimler nedeniyle Trump aleyhine artması muhtemel saldırılar üst üste gelecek. Bu durum pek kripto paraların lehine değil. Ayrıca AI balonu tartışmaları halen sıcak ve bu da muhtemelen devam edecek.

Likidite ısı haritası bize 2 kilit bölgeden bahsediyor. 66.000 doların altında ve 71.000 doların üzerinde kümeler yoğunlaşıyor yani kısa vadede bir hareket göreceksek bunlardan biri kırılmalı. Ardından ya düşüş derinleşecek ya da dipten dönüş başlayacak. ABD’nin bölgeye yığdığı asker ve teçhizata bakılırsa şartlar biraz düşüşten yana gibi görünüyor.

Ripple (XRP)

Dava bitti, XRP Ledger gelişiyor, ETF onayları geldi ve sayısız iyi habere rağmen XRP Coin 2 doların altında kalmaya devam ediyor. Ayı piyasalarında bu seviyeleri hasretle izleyen yatırımcılar için artık 2 doların altındaki rakamlar zarar olarak görülüyor.

Olası dipten dönüşte XRP Coin daha önceki örneklerde olduğu gibi hızlı tepki verebilir. Burada 1,42 dolar desteği korunmalı ve 1,51 dolar eşiği kazanılmalı.