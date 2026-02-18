Ethereum’da 1.975 Dolar Seviyesi Kırılma Noktasına Dönüştü

Ethereum son bir ayda yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek orta vadeli düşüş trendini sürdürmeye devam ediyor. Şubat ortasına gelindiğinde fiyat, 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) altında kalmayı sürdürüyor. Kısa vadede ise vadeli işlemler piyasasında kaldıracın yeniden arttığı dikkat çekiyor.

Opsiyonlarda Dikkatler 1.975 Dolar Seviyesinde

Deribit platformunda sona ermesine kısa bir süre kalan 13.000’den fazla Ethereum put opsiyonu, 1.975 dolar kullanım fiyatında yoğunlaşmış durumda. ETH fiyatı bu seviyenin hemen üzerinde işlem görürken, yaklaşan opsiyon vadesiyle birlikte bu seviye piyasada önemli bir teknik kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Yüksek opsiyon hacminin burada toplanması, fiyatta kısa vadeli sert dalgalanma olasılığını artırıyor.

Outset PR tarafından yapılan bir değerlendirmede, fiyatın 1.975 doların üzerinde kalması halinde opsiyonlardaki primin hızla azalabileceği, bu durumda satıcıların risk azaltmak için yaptıkları işlemlerin geri çekilebileceği ve fiyatta istikrarın sağlanabileceği aktarılıyor. Ancak fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, daha fazla riskten korunma ihtiyacı yeni satış baskılarını tetikleyebilir.

Piyasa Yapısı ve Teknik Görünüm

Orta ve uzun vadede incelendiğinde Ethereum’un fiyatı şu anda 200 günlük EMA’nın altında seyrediyor ve bu seviye genel trend açısından önemli bir referans noktası olarak görülüyor. Kısa vadede ise 1.985 dolar civarındaki 7 günlük basit hareketli ortalama, mevcut direnci oluşturuyor. Teknik olarak 2.000–2.030 dolar bölgesinin tekrar aşılması, piyasanın yön değiştirmesi için kritik eşik olarak izleniyor.

Bu bölge kalıcı şekilde yukarı kırılmadığı sürece, fiyat hareketleri düşüş kanalında geçici tepki olarak değerlendiriliyor. Uzun vadeli ortalamalar ise şu an için destek değil, potansiyel satış bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kurumsal Yaklaşımlar ve Piyasa Stratejisi

Outset PR, piyasa gibi oynak dönemlerde hikaye anlatımının zamanlamasına ve içeriğine özellikle dikkat çektiklerini belirtiyor. Şirket, veri odaklı yaklaşımla her iletişim kampanyasını piyasa koşullarına uygun şekilde yapılandırıyor. Outset PR ayrıca medyada hangi konunun hangi dönemde öne çıkabileceğini belirlemek için tescilli analiz sistemi Outset Data Pulse’u aktif olarak kullanıyor. Bu veri analitiği ile müşterilerinin mesajlarının doğru zamanda ve doğru mecralarda öne çıkmasını hedefliyor.

Şirket, kripto piyasalarında yaşanan hızlı değişimlerde, anlatılan hikayenin zamanlamasının, içeriği kadar kritik olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle proaktif ve veriye dayalı stratejileri tercih ediyor.

Son olarak Ethereum fiyatı, uzun vadeli hareketli ortalamaların altında kaldığı sürece düşüş eğilimini sürdürüyor. Buna karşılık türev piyasalarda yeniden açılan uzun pozisyonlar ve opsiyonlardaki aktif risk yönetimi, kısa vadeli önemli seviyeleri ön plana çıkarıyor: 1.975 dolar destek ve 2.000–2.030 dolar direnç bölgesi, önümüzdeki dönem hareketi şekillendirme potansiyeline sahip.