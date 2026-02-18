Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 18 Şubat Açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in açıklamaları devam ediyor. Bitcoin fiyatı Fed Tutanaklarının açıklanmasına dakikalar kala 67 bin doların altına geriledi. İran ve Ukrayna dahil birçok konuda son durumu öğrenebileceğimiz en önemli konuşmalardan olduğundan bu açıklamalar kritik.

Beyaz Saray Açıklamaları

Trump aynı dakikalarda “İran anlaşma yapmazsa ABD’nin Diego Garcia’ya ihtiyacı olabilir İngiltere bunu vermelidir” diyerek müzakerelerin başarılı sonuçlanmayacağına dikkat çekti. Üst düzey bir Amerikalı, Cenevre’de İran ile yapılan görüşmelerin içi boş bir hamburger gibi olduğunu ve bunun Trump’ın İran ile savaşa girme kararını vermesine neden olan sebeplerden biri olduğunu söyledi. (Axios)

Beyaz Saray’dan Leavitt ise şunları söyledi;

Diplomasi, Trump’ın İran için ilk tercihi.

İran’a saldırı için birçok argüman öne sürülebilir, Trump ile anlaşma yapmak akıllıca olacaktır.

ABD-İran görüşmelerinde küçük bir ilerleme kaydedildi.

Küba’nın çıkarları için bir an önce değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum.

Dün Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.