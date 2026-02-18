Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 18 Şubat Açıklamaları

Özet

  • Cenevre'de İran ile yapılan görüşmelerin içi boş bir hamburger gibi olduğunu ve bunun Trump'ın İran ile savaşa girme kararını vermesine neden olan sebeplerden biri olduğunu söyledi. (Axios)
  • Beyaz Saray: İran'a saldırı için birçok argüman öne sürülebilir, Trump ile anlaşma yapmak akıllıca olacaktır.
  • Beyaz Saray: Diplomasi, Trump'ın İran için ilk tercihi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in açıklamaları devam ediyor. Bitcoin fiyatı Fed Tutanaklarının açıklanmasına dakikalar kala 67 bin doların altına geriledi. İran ve Ukrayna dahil birçok konuda son durumu öğrenebileceğimiz en önemli konuşmalardan olduğundan bu açıklamalar kritik.

Beyaz Saray Açıklamaları

Trump aynı dakikalarda “İran anlaşma yapmazsa ABD’nin Diego Garcia’ya ihtiyacı olabilir İngiltere bunu vermelidir” diyerek müzakerelerin başarılı sonuçlanmayacağına dikkat çekti. Üst düzey bir Amerikalı, Cenevre’de İran ile yapılan görüşmelerin içi boş bir hamburger gibi olduğunu ve bunun Trump’ın İran ile savaşa girme kararını vermesine neden olan sebeplerden biri olduğunu söyledi. (Axios)

Beyaz Saray’dan Leavitt ise şunları söyledi;

  • Diplomasi, Trump’ın İran için ilk tercihi.
  • İran’a saldırı için birçok argüman öne sürülebilir, Trump ile anlaşma yapmak akıllıca olacaktır.
  • ABD-İran görüşmelerinde küçük bir ilerleme kaydedildi.
  • Küba’nın çıkarları için bir an önce değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum.
  • Dün Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

