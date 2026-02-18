Trump Kardeşler Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahminini Yineledi, Goldman Sachs CEO’sundan BTC Açıklaması

Eric Trump ve Donald Trump Jr., CNBC’de katıldıkları bir programda Bitcoin’e olan güvenlerini yineledi ve kripto paranın yeni nesil için temel bir varlık sınıfı haline geldiğini belirtti. İkilinin yorumlarına göre, Bitcoin’in uzun vadede önemli bir değer artışı potansiyeline sahip olduğu ve gelecekte 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceği öne sürüldü.

Trump Ailesi ve Bitcoin’e Yaklaşımı

Daha çok eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları olarak bilinen Eric Trump ve Donald Trump Jr., Dünya Özgürlük Forumu etkinliği kapsamında kripto para piyasasına dair görüşlerini paylaştı. Eric Trump, Bitcoin’in son yıllardaki yükselişini ve uzun vadede ortaya koyduğu performansı vurgularken, geleneksel finansal araçlara kıyasla volatilitenin bu tür yenilikçi varlıklarda doğal olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Bitcoin’in özellikle genç yatırımcılar nezdinde öne çıktığını belirten Trump kardeşler, büyük finans kuruluşlarının dijital varlıklara artan ilgisine işaret etti. Fidelity, Charles Schwab, JPMorgan, BlackRock ve Goldman Sachs gibi köklü kurumların Bitcoin’e çeşitli şekillerde dahil olmalarının, piyasa açısından önemli bir sinyal oluşturduğunu ifade ettiler.

Wall Street ve Kurumsal Yatırımcıların Rolü

Eric Trump, büyük finans gruplarının varlık yönetimi müşterileri için kripto paralara daha fazla pay ayırmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda, Bitcoin’in 50 yaş altı yatırımcılar arasında popülaritesinin arttığı da özellikle vurgulandı.

Eric Trump, Bitcoin’e bugüne kadar hiç olmadığı kadar olumlu baktığını ve fiyatın 1 milyon dolara ulaşabileceğini belirtirken, volatilitenin ise yüksek kazanç potansiyeliyle bağlantılı doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs ve Coinbase Yöneticilerinin Açıklamaları

Gelişmelerin devamında, geleneksel finans dünyasından önemli bir isim olan Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Mar-a-Lago’da düzenlenen Dünya Özgürlük Forumu’nda Bitcoin’e sahip olduğunu duyurdu. Solomon, sahip olduğu BTC miktarının sınırlı olduğunu belirtmekle birlikte, fiyat tahmini yapmak yerine daha çok gözlemci pozisyonunda kaldığının altını çizdi.

David Solomon geçmişte Bitcoin’e dair şüpheci bir yaklaşım sergilemiş, varlığın gündelik kullanım alanlarına dair çekincelerini ve volatilitesini öne çıkarmıştı. Bu son açıklamalar, Wall Street’in kripto paralara önceki yıllara kıyasla daha yakın durmaya başladığını gösteriyor.

Solomon, Bitcoin’in pratikteki rolünün hâlâ tartışmalı olduğunu ileri sürerken, ilgisinin tamamen yatırımcı taleplerine bağlı olarak şekillendiğine dikkat çekti.

Coinbase Yöneticisinden Düzenleme Vurgusu

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da forumda Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketlerinin daha çok piyasa psikolojisinden etkilendiğini, makro politik faktörlerin ise bu süreçte belirleyici unsur olmadığını ifade etti. Armstrong, Bitcoin’in son on yılda en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer aldığını kaydetti ve şirketin fiyat oynaklığına kısa vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmadığını açıkladı.

Armstrong ayrıca, Washington’da devam eden düzenleme çalışmalarının kripto piyasası için belirleyici rol oynayabileceğini vurguladı. Mevcut tasarıların yasallaşması halinde hem sektör hem de kullanıcılar açısından olumlu bir tablo oluşabileceği görüşünü paylaştı. Armstrong, sürecin tıkanması halinde ise Coinbase’in mevcut düzenleyici çerçeveye uymaya devam edeceğini aktardı.

Son verilere göre Bitcoin, bugün 66.800 dolardan alıcı bulurken günlük işlem hacmi 33 milyar dolar seviyesinde. Piyasa değeri ise 1,34 trilyon dolara yakın seyrediyor. Son bir hafta içinde 68.328 dolar ile 66.834 dolar arasında dalgalanan BTC, bu aralıkta yatay hareketini sürdürüyor.