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Bir dönem Goldman Sachs’ta yöneticilik de yapan ünlü kripto para yatırımcısı Raoul Pal, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin ralli yukarı yönde sert hareketler yaptığı dönemde önemli açıklamalarda bulundu. Pal, yatırımcıların kripto para satın almaya başlaması için daha fazla vakit kaybetmemeleri gerektiğini iddia ederek “şimdi alım zamanı” dedi.

Kripto Paralarla Birlikte Yenilikçi Teknoloji Hisselerinin de Yükselmesini Bekliyor

Real Vision CEO’su Pal, Real Vision Finance’in yayınlanan son değerlendirme videosunda makroekonomik koşulların en büyük kripto para BTC ve altcoin‘lerde satın alıma başlamak için uygun bir dönem yarattığını belirtti. Ünlü kripto para yatırımcısı, “Üstel Çağ” olarak adlandırdığı döneme girilmesiyle yapay zeka (AI) ve diğer yenilikçi teknoloji hisselerinin kripto paralarla birlikte yükselmesini bekliyor.

Pal, likidite akışının geçmişte kripto para fiyatlarını yükselttiği gerçekliğine dikkat çekerek Federal Reserve‘in (Fed) enflasyonu düşürmek için geçen yıldan bu yana faizi hızla yükselttikten sonra ekonomiyi canlandırmak için piyasalara daha fazla likidite enjekte etmeye başlamak zorunda kalacağını da söyledi.

“Kripto Paralarda Şimdi Alım Zamanı”

Kripto para piyasasına yatırım yapmak için en iyi zamanın ne zaman olduğu sorusuna yanıt veren Pal, “Şimdi alım zamanı” derken şunları söyledi: