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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerde Vakit Kaybedilmemeli! Dünyaca Ünlü Kripto Para Yatırımcısı Net Konuştu!

Bitcoin ve Altcoin’lerde Vakit Kaybedilmemeli! Dünyaca Ünlü Kripto Para Yatırımcısı Net Konuştu!

Özet

  • Real Vision CEO'su Raoul Pal, kripto para ve yenilikçi teknoloji hisselerinin yükselmesini bekliyor.
  • Pal'a göre yatırımcılar Bitcoin ve altcoin'lerde vakit kaybetmeden yatırım yapmalı.
  • Ünlü kripto yatırımcısına göre makroekonomik koşullar kripto paralara yatırım yapmak için fırsat dönemi oluşturmuş durumda.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:30
22 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir dönem Goldman Sachs’ta yöneticilik de yapan ünlü kripto para yatırımcısı Raoul Pal, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin ralli yukarı yönde sert hareketler yaptığı dönemde önemli açıklamalarda bulundu. Pal, yatırımcıların kripto para satın almaya başlaması için daha fazla vakit kaybetmemeleri gerektiğini iddia ederek “şimdi alım zamanı” dedi.

Kripto Paralarla Birlikte Yenilikçi Teknoloji Hisselerinin de Yükselmesini Bekliyor

Real Vision CEO’su Pal, Real Vision Finance’in yayınlanan son değerlendirme videosunda makroekonomik koşulların en büyük kripto para BTC ve altcoin‘lerde satın alıma başlamak için uygun bir dönem yarattığını belirtti. Ünlü kripto para yatırımcısı, “Üstel Çağ” olarak adlandırdığı döneme girilmesiyle yapay zeka (AI) ve diğer yenilikçi teknoloji hisselerinin kripto paralarla birlikte yükselmesini bekliyor.

Pal, likidite akışının geçmişte kripto para fiyatlarını yükselttiği gerçekliğine dikkat çekerek Federal Reserve‘in (Fed) enflasyonu düşürmek için geçen yıldan bu yana faizi hızla yükselttikten sonra ekonomiyi canlandırmak için piyasalara daha fazla likidite enjekte etmeye başlamak zorunda kalacağını da söyledi.

“Kripto Paralarda Şimdi Alım Zamanı”

Kripto para piyasasına yatırım yapmak için en iyi zamanın ne zaman olduğu sorusuna yanıt veren Pal, “Şimdi alım zamanı” derken şunları söyledi:

Makinelerin dünyada daha fazla güç kazanacağı bir uçurumun kenarında duruyoruz. Daha fazla merkez bankası baskısı geliyor, çünkü şu anda faizleri yükseltmenin tek cevabı ekonomik olumsuzluklarla başa çıkmak, yani daha fazla para basmak, benim deyimimle daha fazla cowbell. Bu ortamda en iyi performans gösteren varlık sınıfı kripto para ve teknoloji hisseleridir. Yani mükemmel bir fırtınanın içindeyiz ve altın iyi bir performans gösterme eğiliminde. Halter stratejisinin olduğu yerde altın ve yeniden yaratamayacağınız güçlü varlıklara karşı teknoloji ve kripto paralar bence en iyi yatırım stratejisidir.

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