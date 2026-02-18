Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Son Dakika: Fed Tutanakları Açıklandı – 18 Şubat

Özet

  • Fed Tutanakları: Birkaç katılımcı, enflasyonun beklentileri doğrultusunda düşmesi halinde faiz oranlarında ilave indirimlerin uygun olabileceğini belirtti.
  • Fed üyelerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin görünümü Aralık ayına göre daha güçlüydü; enflasyonun biraz daha yüksek olacağı ve işsizliğin 2026'dan itibaren kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyordu.
  • Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, %2 hedefe doğru ilerlemenin genel beklentilerden daha yavaş ve daha düzensiz olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ocak ayında Fed faiz indirimlerine ara verdiğini açıklamıştı ve bunun en az 2 toplantı daha devam etmesi bekleniyor. Bugünkü tutanaklar faizlerin sabit bırakılması kararının arka planına dair daha fazla detay içereceğinden heyecanla bekleniyordu.

Fed Tutanakları Açıklandı

Haziran ayındaki toplantıya kadar 2 toplantı daha Powell’ın Başkanlığında faiz kararları açıklanacak. Ardından Trump’ın aday gösterdiği Warsh’ın koltuğa oturması bekleniyor. Hızla Ocak faiz kararının toplantı tutanaklarına göz atalım.

  • Fed Tutanakları açıklandı.
  • Fed Tutanakları: Katılımcılar, enflasyonun %2 hedefine doğru düşeceğini öngördüler, ancak bu düşüşün hızı ve zamanlaması belirsizliğini korudu.
  • Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, %2 hedefe doğru ilerlemenin genel beklentilerden daha yavaş ve daha düzensiz olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, enflasyonun hedef üzerinde kalıcı olarak seyretme riskinin önemli olduğunu değerlendirdi.
  • Fed Tutanakları: Katılımcılar genel olarak, uygun para politikası ile işgücü piyasasının bu yıl istikrar kazanıp ardından iyileşeceğini değerlendirdi.
  • Fed Tutanakları: Katılımcılar, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini gözlemlediler; genel olarak büyüme hızının 2026’da da sağlam kalacağı öngörüldü.
  • Fed üyelerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin görünümü Aralık ayına göre daha güçlüydü; enflasyonun biraz daha yüksek olacağı ve işsizliğin 2026’dan itibaren kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyordu.
  • Fed Tutanakları: Katılımcıların büyük çoğunluğu, işgücü piyasası koşullarının bazı istikrar belirtileri gösterdiğini ve aşağı yönlü risklerin azaldığını değerlendirdi.
  • Fed Tutanakları: Birkaç katılımcı, enflasyonun beklentileri doğrultusunda düşmesi halinde ilave faiz indirimlerinin uygun olabileceğini belirtti.
  • Fed Tutanakları: Birkaç katılımcı, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalması halinde faiz artışlarının uygun olabileceğini yansıtan, gelecekteki faiz kararlarına ilişkin iki yönlü bir açıklamayı destekleyeceklerini belirtti.

Fed’in şu anki ruh halini “şahin bir bekleyiş” ve “çift yönlü risk yönetimi” şeklinde özetleyebiliriz. Nitekim Powell’ın açıklamaları da bu yöndeydi. Katılımcılar, genel enflasyonun 2022’deki yüksek seviyelerinden önemli ölçüde gerilediğini, ancak Komite’nin %2’lik uzun vadeli hedefine göre yüksek kalması nedeniyle istihdam verileri de toparlandığından mevcut koşullarda faiz indirimlerinin gereksiz olacağını düşünüyor.

Stephen I. Miran ve Christopher J. Waller diğerlerinin aksine 25bp indirim gerektiğini düşünüyordu. Jerome H. Powell, John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Neel Kashkari, Lorie K. Logan ve Anna Paulson ise faizlerin sabit bırakılması için oy kullandı.

Fed’in sıradaki toplantısı 18 Mart tarihinde ve beklenti yine sabit. 29 Nisan toplantısında da faizlerin %78 ihtimalle sabit bırakılacağı öngörülüyor. Zaten 17 Haziran toplantısında Fed Başkanı değişmiş olacak ve Warsh’ın ilk indirimi komite üyeleriyle bu ay yapması öngörülüyor. Bu da yılın ilk yarısında makro cephede kriptonun destek bulamayacağı yorumlarına neden olmakta.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
