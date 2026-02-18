Hyperliquid Foundation Uzun Vadede HYPE Coin İçin Bomba Bir Adım Attı

Bitcoin bugün açıklanan Fed tutanaklarının ardından 66 bin dolar seviyesini kaybetmek üzere. Asıl sorun Cuma günü gelmesi beklenen Yüksek Mahkeme tarife kararıyla PCE rakamları. Önümüzdeki saatlerde yatırımcıların risklerini azaltması şaşırtıcı olmaz. Peki Hyperliquid Foundation ne yaptı?

HYPE Coin Regülasyon Fonu

Amerika’da silahlanma neden yasaklanamaz? En büyük sebeplerinden biri bunun seçimlerde oy kaybettirmesiyle birlikte siyasilere fon kaybettirecek olmasıdır. ABD lobicilik faaliyetlerinin resmi biçimde yapılmasına imkan tanıyor. Eğer silahlanma hakkı istiyorsanız silah şirketleri ve silahlanma isteyen vatandaşlar bu hassasiyete sahip siyasilerin seçim kampanyalarını destekliyor.

Bu yüzden Amerika merkezli kripto para şirketleri on milyonlarca doları 2024 ABD seçimlerinde lobicilik faaliyetlerine harcadı. Kim kripto para dostuysa para ona aktı ve neyse ki kripto paralara düşman olmanız için sizi fonlayan olmadığından birçok siyasi bundan yararlanmak için duruşunu değiştirdi. Bugün geldiğimiz noktada kripto para regülasyonlarını konuşabiliyorsak son seçimlerdeki yoğun kripto lobicilik faaliyetlerinin bunda payı var.

Hyperliquid Foundation da tam bu yüzden DeFi için finansal düzenlemelerde netlik (daha açık ifade edelim merhamet) istediğinden 29 milyon dolarlık lobi fonu ayırdı.

Filmlerde gördüğümüz siyasilere yöneltilen “seni pislik bu adam en büyük bağışçın olduğu için onun üzerine gitmiyorsun onu koruyorsun” söylemleri buradan geliyor. Çünkü işler böyle yürüyor.

“Hyper Foundation, Hyperliquid Policy Center’ın kurulmasını desteklemek için 1 milyon HYPE token bağışlayacak. Tokenlar bugün ilerleyen saatlerde stake edilmeyecek. Hyperliquid topluluğu, Washington, D.C.’de temsil edilmenin avantajlarından yararlanacak ve Jake Chervinsky’nin liderliğinde Hyperliquid Policy Center’ın merkeziyetsiz finans için net düzenlemeler lehine anlamlı bir etki yaratacağından eminiz.”

Hyperliquid (HYPE) Coin

Hyperliquid Policy Center uzun vadede DeFi ve özelinde Hyperliquid’in koruma altında kalması için atılmış büyük bir adım. Hyperliquid, Washington D.C.’de uzun süredir aktif olan ve kripto dostu politikalar için seçim kampanyalarını finanse eden Coinbase borsasının rakibi.

Coinbase borsasının ABD’deki en büyük rakibi Binance’ın başına gelenleri düşünürsek “kripto dostu ancak DeFi karşıtı siyasilerin” gelecekte Hyperliquid gibi rakipleri alt etme ihtimali imkansız değil. Bu açıdan da HYPE Coin’in geleceği için son adım olumlu. (Hatırlarsanız SBF dolandırıcısı DeFi UI için KYC zorunluluğu gibi saçmalıkları Kongre’de öneriyor alkış alıyordu. Tek sebebi merkeziyetsiz rakiplerini alt etmekti.)

28 dolar desteğini koruyan HYPE Coin neredeyse diğer tüm altcoinlere göre oldukça iyi durumda. Hepsi yeni 300-500 günlük diplerine gerilerken HYPE Coin 35 doları hedeflemeye devam ediyor.