Ledn, Bitcoin Teminatlı Tahvil İhracıyla Piyasada Bir İlke İmza Attı

Kripto para kredilendirme alanında faaliyet gösteren Ledn, Bitcoin teminatlı kredilere dayalı 188 milyon dolarlık menkul kıymetleştirilmiş tahvil ihraç ederek varlığa dayalı borç piyasasında bir ilki gerçekleştirdi. Bu işlem, kripto teminat kullanımının finansal enstrümanlarda nasıl farklılaşabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak öne çıktı.

Tahvil Yapısı ve Sektör Etkileri

Söz konusu tahvil ihracı, iki farklı dilimden oluşuyor. Bunlardan birinin yatırım yapılabilir seviyede kredi notu aldığı ve gösterge faizin 335 baz puan üzerinde fiyatlandığı ifade edildi. Finansal aracılıkta Jefferies Financial Group tek yapılandırıcı ve dağıtıcı olarak görev aldı. Tahviller, Ledn tarafından çıkarılan ve teminat olarak Bitcoin gösterilen 5.400’ün üzerinde bireysel krediyle destekleniyor.

Menkul kıymetleştirilen kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 11,8 olarak belirlendi. Bu kredilerin yapısı gereği, Bitcoin fiyatındaki oynaklık temel risk unsuru olarak görülüyor. Teminatın değeri düştüğünde, kredilerin geri ödeme kapasitesinin hızla azalabileceği belirtiliyor.

S&P Değerlendirmesi ve Teminat Yönetimi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, yatırımcıların olası temerrütlere karşı kısmen korunduğunu aktarıyor. Ledn, vadesi dolan veya geri ödenmeyen kredilerde belirlenen eşik aşıldığında, teminat olan Bitcoin’leri algoritmik olarak satışa konu ediyor ve satış gelirleriyle borcun tahsilini sağlıyor.

Şubat ayının başlarında Bitcoin’deki sert değer kaybının ardından, Ledn portföydeki kredilerin önemli bir kısmını erken aşamada likide ederek portföy dağılımını nakit ağırlıklı duruma getirdi. Bu satışlar, portföy değerinin 200 milyon dolar civarında tutulmasını mümkün kıldı.

Kredi Portföyü ve Yapısal Güvenceler

S&P’in yaptığı analizde, kredilerin temerrüt etme olasılığı, likidasyon sırasındaki tahsilat oranları ve portföydeki yoğunlaşma dikkate alındı. Söz konusu krediler, genellikle müşterilerin kredi geçmişi yerine Bitcoin varlıklarına dayalı olarak veriliyor. Bu nedenle klasik tüketici kredisi performans verileri sınırlı bir referans sağlıyor.

Çalışmada en zorlu senaryoda temerrüt oranının yüzde 79, kurtarma oranının ise BBB- dereceli A sınıfı dilim için yüzde 68 olarak modellendiği belirtildi. S&P, aşırı temerrüt risklerini dengeleyen çeşitli önlemlere vurgu yaptı. Bunlar arasında aşırı teminatlandırma, erken amortisman tetik mekanizmaları, not bakiyesinin yüzde 5’i oranında ayrılan likidite rezervi ve Ledn’in otomatik likidasyon sistemi yer alıyor. Şirket, son yedi yılda 7.493 kredinin likide edildiği ve hiçbir ana para kaybının yaşanmadığını aktardı.

Geleceğe Yönelik Planlar ve Bitcoin’in Piyasadaki Durumu

Ledn, 2027 itibarıyla yenilenecek kredilerde nakit faiz ödemesi zorunluluğu getirmeyi planlıyor. S&P, bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde portföyün likidite riskini azaltıcı katkı sağlayacağını düşünüyor. Bitcoin fiyatı ise son düşüşün ardından kısmi bir toparlanma göstererek güncel olarak 66.000 dolar civarında işlem görüyor; bu seviye, ekim ayı zirvesinin yüzde 46 gerisinde bulunuyor.