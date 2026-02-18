ABD’de Kripto Para Yatırımcılarını Bekleyen Yeni Vergi Formu: 1099-DA Ne Getiriyor?

ABD’de 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan 1099-DA isimli vergi formu, dijital varlık işlemlerinin standart biçimde raporlanmasını amaçlıyor. Bireysel yatırımcılar için bu form, Bitcoin ve diğer kripto paraların tıpkı geleneksel finansal varlıklar gibi vergiye tabi işlemlerde şeffaflığı artıracak yeni bir adım olarak dikkat çekiyor.

1099-DA’nın Açılış Yılı ve Temel Hedefler

IRS tarafından geliştirilen 1099-DA formu, kripto varlık alım-satımı gerçekleştiren bireyler ve aracı kurumlar için önemli bir yenilik anlamı taşıyor. 2025’te hayata geçirilecek bu formda kripto satışı yapan yatırımcıların elde ettiği brüt gelirler (proceeds) aracı kurumlar tarafından doğrudan IRS’e bildirilecek. Ancak, bu raporlamada satışa konu olan varlıkların maliyet tutarı yani “cost basis” kısmı çoğu durumda eksik veya boş bırakılacak.

Bunun başlıca nedeni, yatırımcıların kripto varlıklarını birden fazla platform arasında transfer etmeleri ve aracı kurumların güvenilir bir maliyet geçmişine sahip olmamaları. Özellikle kendi cüzdanlarında tutulan ya da farklı borsalara taşınan varlıklarda, geçmiş alış fiyatlarının tam olarak tespit edilmesi aracı kurumlar açısından güçleşiyor.

Kayıtların Izinde: Maliyet Tespiti Yatırımcıya Düşüyor

Yeni düzenleme ile birlikte yatırımcılar, kendilerine ulaşacak olan 1099-DA formunda genellikle sadece satış geliri bilgisini görecek. IRS’in ilgili yönergelerinde vurgulandığı gibi, maliyet tespitinin ve gerçek kazancın hesaplaması yatırımcının kendi kayıtlarına dayanıyor. Birden fazla cüzdan, borsa ya da DApp (merkeziyetsiz uygulama) üzerinden yapılan işlemler, bazen bu kayıtların dağınık olmasına yol açıyor.

Kripto sektöründe hareketlilik ve özgürlük teşvik edilirken, yeni vergi çerçevesi, yatırımcıyı tek platformda kalmaya ve kayıtlarını daha düzenli tutmaya teşvik ediyor. IRS, 2026 yılından itibaren daha kapsamlı maliyet raporlamasını zorunlu hale getireceğini duyururken, yatırımcıların bu geçiş sürecinde mevcut işlemlerine özel dikkat göstermesini istiyor.

Devam Eden Belirsizlikler ve Yatırımcı Üzerindeki Baskı

Vergi raporlamasında maliyet bazının eksik bildirilmesi, yatırımcının gereğinden fazla vergi ödemesine neden olabiliyor. Çünkü yalnızca satış gelirinin beyanı, gerçek kazancın çok üzerinde bir tutarın vergiye tabi gösterilmesine yol açabiliyor. IRS, konuyla ilgili yayımladığı rehberlerde yatırımcının asıl sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Bir yatırımcı, $50,000’a kripto satışı yaptığında ve gerçek maliyeti $40,000 ise, kazancı $10,000 olur. Eğer $40,000’lik maliyet formda yer almazsa, bildirilen kazanç $50,000’a yükselebilir.

IRS’in mevcut sisteminde, vergi beyannamesi ile 1099-DA tutarları arasında bir uyumsuzluk tespit edildiğinde otomatik olarak CP2000 uyarısı gönderilebiliyor. Henüz mektup almayan veya sistemsel bir uyarıyla karşılaşmayan yatırımcılar için dahi, hatalı beyan nedeniyle fazladan vergi ödeme riski sürüyor.

2025’in ilk yılında, aracı kurumlara yönelik iyi niyetli raporlama hatalarına bağışık tutan geçici muafiyetler tanımlanırken, ilerleyen yıllarda daha sıkı bir denetim ve raporlama standartlarının uygulanacağı öngörülüyor. Henüz bazı işlem türlerinde (staking, likidite sağlama gibi) de geçici istisnalar mevcut.

ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nin DAC8 kural seti ve OECD’nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi de küresel ölçekte benzer standartlar getiriyor. Bu gelişmeler, kripto paranın finansal piyasalardaki yerini netleştirirken, işlemlerin şeffaf biçimde takip edilmesine yönelik altyapıyı gittikçe güçlendiriyor.