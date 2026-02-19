Kripto Piyasasında 2022’den Bu Yana En Hızlı Sermaye Çıkışı

Glassnode verileri, kripto para piyasasında dikkat çeken bir sermaye çıkışını ortaya koydu. Bu son dinamik, özellikle 2022 yılının derin ayı piyasası döneminden bu yana görülmeyen bir hızda yaşanıyor. Net pozisyon değişimindeki hızlı düşüş, hem Bitcoin hem de Ethereum tarafında belirgin şekilde öne çıkıyor.

Bitcoin ve Ethereum’da Net Sermaye Akışları Negatif Bölgede

Glassnode’un hazırladığı “Toplam Piyasa Gerçekleşen Değer Net Pozisyon Değişimi” grafiği, son 30 günde kripto para piyasasına yeni girişlerin hızla azaldığını gösteriyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum’daki net pozisyon değişiminin sert şekilde negatife dönmesi, önceki döngülerde genellikle piyasanın geç düzeltme ya da ayı evresine girdiği zamanlarda görülmüştü. Bu son dalgada, yatırımcıların risk azaltma eğilimi veya sermayelerini başka varlıklara taşıması öne çıkıyor.

Likidite Göstergelerinde Kırılganlık Sürüyor

Verilerdeki bir diğer önemli ayrıntı, Bitcoin fiyatının hâlâ önceki dip seviyelerin oldukça üzerinde seyretmesine rağmen, sermaye akışlarının stresli bir piyasa davranışı sergilemesi. Bu durum, özellikle kurumsal aktörlerin piyasada fiyatları desteklerken, tabandaki likiditenin devamlı olarak çekildiğine işaret ediyor. Önceki döngülerde olduğu gibi, uzun süreli negatif sermaye akışları, piyasada satış baskısının kalıcı hale geldiği dönemlere işaret ediyor.

Stabilcoin Büyümesi Durduruldu

Piyasa dinamiklerinde dikkat çeken bir değişim de stabilcoin tarafında yaşanıyor. Ortalama olarak, piyasa toparlanma sürecine girdiğinde stabilcoin bakiyelerinde artış gözlemleniyor ve bu durum yeni girişlerin işareti olarak yorumlanıyor. Ancak mevcut durumda, stabilcoin net pozisyon değişimindeki yavaşlamayla birlikte, piyasaya kayda değer yeni sermaye girişinin olmadığı görülüyor. Bu tablo, yukarı yönlü hareketlerin sürdürülebilmesi için temel bir likidite eksikliği anlamına geliyor.

Glassnode verilerine göre, net sermaye akışının negatife dönmesi ve yeni para girişinin durması, kripto piyasasında güçlü yükselişlerin zemin bulmasını zorlaştırıyor. Özellikle stabilcoin büyümesindeki duraksama, yatırımcıların hareket kabiliyetinin azaldığını gösteriyor. Genel olarak, piyasa katılımcıları yeni fırsatlar için beklemede kalmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, tarihsel olarak uzun süreli sermaye çıkışı dönemlerinde volatilite yükselişe geçerken, piyasanın yeniden denge bulması zaman alabiliyor. Son dönem verileri göz önünde bulundurulduğunda, piyasanın mevcut yapısı, sermayenin büyük oranda dışarı aktarıldığı bir ortamı işaret ediyor.

Sonuç olarak, Bitcoin ve Ethereum’daki negatif sermaye akışları ve stabilcoin cephesindeki durgunluk, piyasa koşullarının zayıf kaldığı yönünde önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede sermaye girişlerinin artmadığı bir ortamda, piyasada yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olması beklenmiyor.