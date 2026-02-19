Abu Dabi Varlık Fonlarından Bitcoin’e Stratejik Yaklaşım

Abu Dabi’de faaliyet gösteren egemen varlık fonları, portföylerinde Bitcoin’e neden yer verdiklerine dair yaklaşımlarını netleştirdi. Yetkililer, kripto varlığın uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak değerlendirildiğini ve bu özelliğiyle altınla önemli benzerlikler taşıdığına dikkat çekiyor.

Portföyde Stratejik Dağılım

Fon yetkililerinin aktardığına göre, son dönemde yapılan 500 milyon dolarlık Bitcoin tahsisi, kısa vadeli kazanç arayışıyla değil, büyük ölçekli portföyün yapısal olarak çeşitlendirilmesi amacıyla planlanıyor. Bitcoin, kurumsal düzeyde; özellikle enflasyona karşı koruma, para birimi değer kaybı ve küresel likidite döngüleri gibi makroekonomik faktörler kapsamında değerlendiriliyor.

Bitcoin ve Altın Arasındaki Benzerlikler

Abu Dabi’nin devlet varlık fonlarını yöneten isimler, Bitcoin’in 21 milyon ile sınırlandırılmış arzına işaret ederek, bu özelliğin kripto parayı yapısal olarak altına yakın bir konuma getirdiği görüşünde. Geleneksel para birimleri merkez bankası politikalarıyla arzı artırılabilirken, Bitcoin’in dağıtım takvimi önceden belirlenmiş ve şeffaf.

Yetkililere göre, sınırlı arz; yüksek kamu harcamalarının ve uzun vadeli para politikası belirsizliğinin öne çıktığı dönemlerde portföyler için cazip bir profil sunuyor. Ayrıca, Bitcoin’in herhangi bir ülkeye bağlı olmaması, tek bir ulusal politikanın riskine maruz kalmasını engelliyor.

Arzın sınırlı oluşu

Küresel ölçekte likiditeye sahip olması

Merkez bankası kontrolünden bağımsız olması

Yetkililer, Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarının geleneksel güvenli liman varlıklara göre yüksek olduğunu kabul ediyor. Ancak uzun vadeli benimsenme eğiliminin, kısa vadeli oynaklık etkilerine karşı denge sağlayabileceği ifade ediliyor.

Kurumsal Altyapı ve Yatırım Perspektifi

Yatırım stratejisinin bireysel bir al-sat yaklaşımının ötesinde, alternatif varlık sınıfları içinde konumlandığı aktarılıyor. Abu Dabi varlık fonlarının tarihinde, altyapı, emtia ve yeni nesil teknolojilere uzun vadeli portföy yatırımlarına rastlamak mümkün. Bitcoin de bu yaklaşımda dijital makro varlık olarak sınıflandırılıyor.

Ayrıca, son yıllarda kurumsal düzeyde regüle saklama hizmetlerinin, borsa yatırım fonlarının ve türev piyasalarının devreye alınması sayesinde, operasyonel ve uyum kaynaklı engellerin azaldığı belirtiliyor.

Değişen Para Politikası Dengelerinde Rolü

Fon yöneticileri, küresel finansal koşulların giderek daha parçalı bir para sistemi yapısına doğru ilerlediğini düşünüyor. Bu ortamda, sınırları olmayan, likit ve arzı sınırlı varlıkların önemi yeniden değerlendiriliyor.

Bitcoin’in diğer riskli varlıklarla olan korelasyon düzeyi dalgalı bir seyir izlese de devlet fonları, kısa vadeli beraberliklerden ziyade, uzun vadede portföy için asimetrik fayda potansiyeline odaklanıyor. Dijital varlıkların makro düzeyde geleneksel koruma araçlarıyla birlikte yer alabileceği yönündeki yaklaşım dikkat çekiyor. Bitcoin’e yönelen tahsis, özellikle yapısal değişimlerin öne çıktığı para politikası döneminde varlık koruma stratejisinin bir göstergesi olarak işaret ediliyor.