Bitcoin’de 2022 Ayı Piyasası Sonuna Benzerlikler: K33 Raporundan Dikkat Çeken Tespitler

Piyasa araştırma ve aracı şirketi K33 tarafından yayımlanan son değerlendirmeye göre, Bitcoin’in mevcut piyasadaki yapısı 2022 ayı döneminin son evresine belirgin şekilde benziyor. Şirket uzmanları, özellikle piyasa pozisyonlarında, katılımcı duyarlılığında oluşan yorgunluk ve türev ürünlerdeki daralmaya işaret ederek pek çok yapısal benzerliğin öne çıktığını vurguluyor.

Bitcoin Piyasasında Tarihsel Benzerlikler

K33, raporunda mevcut koşullarda türev piyasalarda riski azaltma eğiliminin sürdüğünü, perakende yatırımcı ilgisinin zayıf seyrettiğini ve kaldıraçlı yatırımcıların temkinli davrandığını belirtiyor. Ayrıca, uzun vadeli katılımcıların yatırımlarını kademeli olarak yeniden konumlandırdığı gözlemleniyor. Bu unsurlar, 2022 yılının sonlarında görülen ve Bitcoin’in uzun bir kaldıracın tasfiye döngüsünün ardından dengeye oturduğu süreci hatırlatıyor.

Duyarlılık ve Pozisyonlar

K33’nin değerlendirmesinde, piyasa katılımcılarının güçlü yükseliş beklentisiyle pozisyon almadığı, aksine daha çok savunmacı davrandığı belirtiliyor. Likiditenin kısıtlı ve temkinli tavrın ağır bastığı aktarılıyor. Şirket, geçmişte benzeri durumların iki olası sonucu doğurduğuna işaret ediyor: Ani ve son bir volatilite dalgası ardından belirgin bir dip oluşumu ya da kademeli bir denge süreciyle beraber trendin toparlanması.

Şirket, mevcut ortamda halen net bir “dip noktası” ilan etmekten kaçınıyor fakat son evreye girildiği izleniminin güçlendiğine dikkati çekiyor. Özellikle açık pozisyonlardaki düşüş ve spekülatif fazlalığın azalması, bu tür dönemlerde genellikle piyasanın bir süre dalgalı ve durağan seyretmesine yol açıyor.

Piyasa Görünümü ve Gelecek Senaryoları

K33’nin sunduğu raporda, bu benzerliklerin Bitcoin için tam anlamıyla bir taban oluşumuna işaret edip etmediğinin henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Mevcut durumda piyasada yapısal stresin olduğu ancak henüz “kırılma” seviyesine gelinmediği aktarılıyor.

Analiz, mevcut dalgalanmanın ardından piyasanın ya bir konsolidasyon tabanına oturabileceğine, ya da aşağı yönlü yeni bir bacak oluşturabileceğine değiniyor. Özellikle türev piyasalarında pozisyonların dengelenmesi, zorunlu tasfiyelerin azalması ve zayıflık dönemlerinde talebin yeniden ortaya çıkması, kesin bir toparlanma sürecinin başlaması için ön koşullar arasında sıralanıyor.

K33’nin analizinde, piyasanın halen yapısal olarak stresli ancak büyük bir kırılma yaşanmadığına dikkat çekiliyor. Bu ayrım, önümüzdeki süreçte Bitcoin’in hangi yöne eğilim göstereceğinin belirlenmesinde kilit rol oynayabilir.