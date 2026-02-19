Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Dev Madencilik Şirketi Altcoin Ethereum’da Durdurulamıyor: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Özet

  • BitMine, toplam ETH arzının %5’ini toplama hedefiyle 20.000 ETH daha satın aldı.
  • Ethereum staking kontratları, ağ tarihindeki toplam arzın %50,18’ini kilitleyerek rekor kırdı.
  • Kurumsal ETF girişleri sürerken, kilitli arzın artması piyasadaki likiditeyi kısıtlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Nasdaq listeli madencilik devi BitMine, Ethereum ekosistemindeki stratejik ağırlığını artırmak amacıyla BitGo üzerinden 20.000 ETH daha satın alarak toplam varlıklarını rekor seviyeye yaklaştırdı. Bu devasa alım hamlesi, ağ üzerindeki staking kontratlarında kilitli tutulan miktarın toplam arzın %50,18’ine ulaşarak tarihi bir eşiği aşmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Kripto para piyasalarında likidite dengeleri değişirken, kurumsal yatırımcıların ETH toplama hızı ağın güvenliğini pekiştiren staking mekanizmasındaki büyüme ile paralel bir seyir izliyor.

İçindekiler
1 BitMine’ın Agresif Akümülasyon Stratejisi
2 Staking Kontratlarında Kilitli Arzın Etkileri

BitMine’ın Agresif Akümülasyon Stratejisi

Tom Lee liderliğindeki BitMine, Ethereum’un toplam arzının %5’ine sahip olma vizyonu doğrultusunda vites yükseltti. Lookonchain verilerine göre gerçekleşen son 39,8 milyon dolarlık satın alma, firmanın geçen hafta duyurduğu 45.759 ETH’lik alım serisinin devamı niteliğini taşıyor. Şirket yönetimi, belirlenen nihai hedefe %72 oranında ulaşıldığını belirterek dijital varlık portföylerini genişletme konusundaki kararlılıklarını piyasaya ilan etti.

Ethereum fiyatı son bir ayda yaklaşık %38,54 oranında değer kaybetmiş olsa da, BitMine gibi kurumsal oyuncular bu düşüşü bir giriş fırsatı olarak değerlendiriyor. Mevcut fiyat seviyeleri 1.972 dolar civarında seyrederken, piyasa analisti Ted Pillows likidite kümelerinin dengede kaldığını ancak hem uzun hem de kısa pozisyon alan yatırımcıların agresif tutumları nedeniyle tasfiye riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Kurumsal alımların yanı sıra, spot Ethereum ETF’lerine yönelik ilginin devam etmesi piyasa dinamiklerini destekliyor. SosoValue verilerine göre, dokuz farklı ETF’nin hiçbirinde çıkış yaşanmazken toplamda 48,63 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu veriler, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ETH’nin uzun vadeli potansiyeline olan güveninin, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından daha ağır bastığını gösteriyor.

Staking Kontratlarında Kilitli Arzın Etkileri

Santiment tarafından paylaşılan veriler, Ethereum ağının 11 yıllık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birine işaret ediyor. Proof-of-Stake (Hisse Kanıtı) mekanizmasına geçişten bu yana staking kontratlarında biriken miktar, toplam tarihsel arzın yarısından fazlasını oluşturmaya başladı. Bu durum, dolaşımdaki ETH miktarının ciddi oranda azaldığı ve varlıkların “tek yönlü kasa” mantığıyla çalışan güvenlik protokollerinde kilitlendiği anlamına geliyor.

Staking miktarındaki bu artış, ağın güvenliğini maksimize ederken ikincil piyasalardaki aktif ticaret hacmini sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor. Everstake uzmanları, özellikle ayı piyasalarında yatırımcıların varlıklarını harcamak yerine getiri elde etmek amacıyla stake etmeye yöneldiğini vurguluyor. Dolaşımdaki gerçek arzın 120 milyon ETH civarında olduğu tahmin edilirken, kilitli varlıkların artması fiyat üzerindeki satış baskısını teorik olarak azaltıyor.

Zincir üstü metriklerde 30 günlük gerçekleşmiş sermaye akışlarının negatife dönmesine rağmen, staking oranındaki artış Ethereum’un teknik altyapısını güçlendiriyor. Bitcoin ve Ethereum’daki net pozisyon değişimleri düşüş eğilimi gösterse de, ağın yarısının kilitli olması likidite krizlerini tetikleyebilecek bir zemin hazırlıyor. Bu tablo, Ethereum’un sadece bir ticaret varlığı olmaktan çıkıp, arzın büyük kısmının ağın yönetimine katıldığı olgun bir yapıya dönüştüğünü kanıtlıyor.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
