🚨 Standard Chartered, Zodia Custody satın alımını ağustos sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Zodia Custody CEO’su Julian Sawyer, Standard Chartered’ın şirketi satın alma sürecini ana akım finans açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Sawyer’a göre bu adım, geleneksel bankaların kurumsal ölçekte dijital varlık saklama hizmetini uygun yazılım ve altyapı olmadan güvenli ve verimli biçimde kurmakta zorlandığını gösteriyor.

Dijital varlık saklamada bankaların yönelimi

Sawyer, kripto varlıkların artık finans dünyasında ayrı bir alan gibi ele alınmadığını, sektörün blockchain altyapısının gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ve stabilcoin ödemeleri gibi kullanım alanlarına yöneldiği daha olgun bir aşamaya geçtiğini söyledi. Zodia Custody, kurumsal müşterilere dijital varlık saklama hizmeti sunan bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi bir varlığın blockchain üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türüdür.

Julian Sawyer, blockchain tabanlı saklama hizmetlerinin artık yalnızca kriptoyla sınırlı olmadığını, diğer varlıklar, stabilcoinler ve tokenizasyon alanına kaydığını, bu nedenle güven unsurunun belirleyici hale geldiğini belirtti.

Sawyer, müşteri tarafında altyapı yazılımına yönelik ilginin belirgin biçimde arttığını da söyledi. Ona göre dijital varlıklarla temas kuracak her banka, bu varlıkların nasıl saklanacağına ilişkin teknolojiye ve operasyonel yetkinliğe ihtiyaç duyacak.

Satın alma takvimi ve yeni yapı

Şirket yöneticisinin verdiği bilgiye göre Standard Chartered’ın Zodia Custody’yi tamamen satın almasına yönelik anlaşmanın haziran ayı sonunda imzalanması, işlemin ise ağustos sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Satın alma bedeli ve şirket değerlemesi ise açıklanmadı.

2023’te Zodia Custody, SBI Holdings liderliğinde 36 milyon dolarlık yatırım turunu duyurmuştu. Piyasa tahminleri şirketin yıllık gelirini yaklaşık 34,6 milyon dolar, toplam fonlamasını ise yaklaşık 46 milyon dolar seviyesinde gösteriyor.

Başlık Veri İmza hedefi Haziran sonu Tamamlama hedefi Ağustos sonu 2023 yatırım turu 36 milyon dolar Tahmini yıllık gelir 34,6 milyon dolar Tahmini toplam fonlama 46 milyon dolar

Anlaşma kapsamında Standard Chartered’ın Dubai, Lüksemburg ve Hong Kong’daki mevcut dijital saklama faaliyetleri Zodia Custody ile birleştirilecek. Orta vadede bu yapının Standard Chartered markası altında toplanacağı, bu nedenle Zodia Custody adının varlığını sürdürmeyeceği aktarıldı.

Buna paralel olarak yazılım ve altyapı iş kolunu sürdürecek Zodia Solutions adlı yeni bir yapı kurulacak. Bu oluşumun arkasında Northern Trust, Emirates NBD ve National Australia Bank gibi mevcut banka ortaklarının yer alacağı belirtildi.

Sawyer, dünyadaki her bankanın dijital varlıklarla ilgili bir adım atacağını ve bu nedenle söz konusu varlıkları elde tutabilecek teknolojiye ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Düzenleyici çerçevede küresel yarış hızlanıyor

Sawyer, kurumsal entegrasyonun dünya genelinde düzenleyici çerçeveleri de birbirine yaklaştırdığını söyledi. Birleşik Krallık’ın kripto merkezi olma hedefinde İngiltere Merkez Bankası, Hazine ve Finansal Davranış Otoritesi arasındaki yaklaşım farklarının etkisi sorulduğunda, farklı yargı alanlarının farklı hızlarda ilerlediğini kaydetti.

Özellikle Asya ve Singapur’da önemli ilerleme görüldüğünü, Hong Kong ve Abu Dabi’de de yeni düzenlemelerin devreye girdiğini belirten Sawyer, ekosistemin hızlı biçimde değiştiğini ve hem düzenleyicilerin hem de piyasa katılımcılarının bu değişime uyum sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Uyum kuralları bankacılık yakınlaşmasını güçlendiriyor

Sektörde bazı çevreler Wall Street kurumlarının alanı tamamen domine edebileceği endişesini taşırken, Sawyer daha farklı bir tablo çizdi. Ona göre kripto sektörü, müşterini tanı kuralları ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleri nedeniyle zaten giderek bankacılık standartlarına yaklaşıyor.

Bu çerçevede dijital varlık saklama, yazılım altyapısı ve düzenleyici uyumun, önümüzdeki dönemde bankalar ile kripto odaklı şirketler arasındaki iş birliklerinde belirleyici başlıklar arasında kalması bekleniyor.