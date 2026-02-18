Bitcoin’de Kritik Destek Test Ediliyor: Fiyat Sıkışması Yeni Hamlelerin Habercisi mi?

Bitcoin, 2025’in sonlarında ulaştığı zirveden bu yana geniş bir alçalan kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Ana direnç çizgisi dinamik bir engel oluştururken, kanalın alt sınırı şu an test edilen önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Teknik Görünümde Kanal Yapısı ve Önemli Seviyeler

Fiyat hareketinin önceki safhalarında Bitcoin, bir üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırdıktan sonra kısa süreli bir flama modeli sergiledi; ardından satış baskısı derinleşti. Bu gelişme, mevcut yapının düzeltmeye odaklı ve itici bir yükselişten uzak olduğunu gösteriyor.

Kısa Vadeli Fiyat Dinamikleri ve Konsolidasyon

Mevcut tabloda fiyat, kanalın tabanındaki destek çizgisine oldukça yakın seyrediyor. Buradan yukarı yönlü bir tepki alınabileceği ve fiyatın kanalın üst direncine doğru yönelme olasılığı öne çıkıyor. Analistler, önemli bir karar aşamasına gelindiğini ve olası bir tepki rallisinin gözlemlendiğini belirtiyor.

Grafikte öne çıkan teknik seviyeler arasında 65.000–67.000 dolar aralığı ana destek olarak; 75.000–80.000 dolar bandı ise alçalan direnç olarak işaret ediliyor. Yapı, özellikle duygusal etkilerden ziyade teknik seviyelerden kaynaklanan bir sıkışmayı yansıtıyor.

Şubat ayı ortasındaki dalgalanmadan sonra Bitcoin, fiyat hareketini yatayda dengelemeyi başardı. 13 Şubat sonrası sürece bakıldığında, tepe seviyeleri daha düşük oluşsa da aşağı yönlü ivmede bir yavaşlama yaşanıyor.

İşlem hacminin ortalama düzeyde kalması ve fiyatın yaklaşık 67.000 dolar seviyesinde seyretmesi, piyasada panik havası yerine nispeten dengeli bir atmosferin hakim olduğunu gösteriyor. Kısa vadede 66.000 dolar desteği, 70.000 dolar ise kritik direnç noktası olarak öne çıkıyor. 65.000 dolar altındaki kapanışlar aşağı yönlü bir hareketi tetikleyebilecekken, 70.000 doların net olarak aşılması yukarı yönlü ivmeyi hızlandırabilir.

Hareket Senaryoları: Yukarı Tepki Mi, Aşağı Devam Mı?

Görünüme göre iki seçenek ön planda: Bitcoin, destek seviyesini koruyup 70.000 dolar civarındaki direnç bölgesini tekrar test ederse, sonraki hedef kanalın üst bandı olan 75.000–80.000 dolar olacak. Bu durumda hareket, geniş kanal içindeki düzeltici bir yükseliş olarak şekillenecek.

Diğer taraftan, belirgin bir aşağı yönlü kırılım yaşanırsa, yukarı tepki senaryosu boşa çıkacak ve satış baskısı kanal içinde hız kazanacak. Tabloda şimdilik kesinleşmiş bir trend dönüşü görülmüyor; mevcut sıkışma yeni bir fiyat hareketinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’in kanal tabanını savunan alıcılarla, direncin getirdiği baskı arasında sıkıştığı görülüyor. Bu teknik denge, önümüzdeki dönemde fiyatın hangi yöne hareket edeceği konusunda belirleyici olacak.