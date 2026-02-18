Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: Coinbase’den OP Coin’e Zarar Verecek Hamle

Özet

  • Base, Optimism (OP) yazılım altyapısından ayrılıyor kendi geliştirdiği altyapıya geçiyor.
  • OP Coin fiyatı güne yüzde 4 kayıpla devam ediyor.
  • Base, toplam gelirinin %2,5'ini veya net kârının (L1 masrafları çıktıktan sonra) %15'ini (hangisi daha yüksekse) Optimism'e ödüyordu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Fed tutanaklarının açıklanmasına dakikalar kala 67 bin dolarda tutunmaya çalışıyor. Coinbase ise biraz önce büyük hamlesini duyurdu. Bu hamle OP Coin yatırımcılarının hoşuna gitmeyecek. Gelirlerini çeşitlendirmek için kendi layer2 çözümünü bile başlatan Coinbase şimdi kendi kod kütüphanesini (l2 çözümü için) başlattı.

OP Coin Son Dakika

OP Coin fiyatı güne yüze 4 kayıpla devam ediyor. Coinbase’in Base ağı, Optimism Stack’ten uzaklaşarak kendi altyapısını kuracağını açıkladı. Coinbase ve Optimism arasındaki anlaşmaya göre Base, elde ettiği gelirin bir kısmını Optimism Collective (hazine) ile paylaşıyordu. Base, toplam gelirinin %2,5’ini veya net kârının (L1 masrafları çıktıktan sonra) %15’ini (hangisi daha yüksekse) Optimism’e ödüyordu. 2025 verilerine göre Base, “Superchain” (Optimism ekosistemi) içindeki toplam sequencer gelirinin yaklaşık %71’ini tek başına üretiyordu.

Base, “Unified Base Stack“e geçerek kendi bağımsız altyapısını kuruyor ve Optimism’e ödediği bu payı pazarlık konusu yapabilir veya tamamen kesebilir. Eğer Base bu ekosistemden (Superchain) ayrılırsa, OP hazinesinin en büyük gelir kaynaklarından biri kurumuş olacak.

Ocak ayındaki duyuru Optimism elde ettiği bu sequencer gelirlerinin %50’sini piyasadan OP geri alımı (buyback) yapmak için kullanacağı yönündeydi. Çünkü token sallantılı piyasalarda fazlasıyla zarar gördü. Base’in ayrılması veya payını düşürmesi, piyasadaki OP alım baskısın da doğrudan azaltacak.

