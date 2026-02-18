Çin’in Kripto Para Kuralları RWA İçin Ne Vadediyor?

Trilyon dolarlık devler RWA’nın önümüzdeki yıllarda katlanarak büyümesini bekliyor. Daha şimdiden bir yılda 4 kat büyüyen pazar kripto paraların geneliyle bağlantısız şekilde güçleniyor. Üstelik şimdilik üzerine RWA devriminin inşa edildiği Ethereum gibi öncü halka açık ağlar da bundan tam anlamıyla istifade edebilmiş değil. Peki Çin nasıl konumlanıyor?

Çin, Hong Kong ve Kripto

Kripto paralarda karşı sürekli olarak negatif yaklaşım benimseyen Çin 2021 yılında kapsamlı yasakları devreye almıştı. Ardından Hong Kong 2023 yılında kripto para kurallarını esnetip ana karadan daha farklı pozisyonlanmaya başladı. Asgari 500 milyar dolarlık maksimum sermaye akışı vadeden bölgedeki bu adım o günlerde ses getirdi.

Ardından Hong Kong merkezli kripto para ürünleri yeterli ilgiyi görmedi. Dahası ana karada gözetim altındaki yatırımcıların buradan yatırımlarını katlayacağı hikayesi de tutmadı. Şimdi de “Hong Kong’u pilot bölge olarak belirleyen Çin kripto paraları kucaklamaya hazırlanıyor” tezlerinin suya düştüğünü görüyoruz.

Trump ve ekibindeki üst düzey isimler son 1 yılda birçok kez “ABD’yi kripto para başkenti yapmamız gerekiyor aksi halde Çin bu konuma sahip olacak ve bu ulusal menfaatlerimize aykırı” diyor. Fakat Çin bunları umursamıyor.

Çin ve RWA Düzenlemesi

PBOC ve yedi kurum sanal para birimi riskleri hakkında Yin Fa [2026] No. 42’yi bu ay yayınladı. CSRC ise yurt içi varlıklarla desteklenen varlık destekli tokenize menkul kıymetlerin yurt dışı ihracına ilişkin kuralları yayınladı.

8 merkezi kurumun (PBOC, CSRC, SAFE vb.) ortaklaşa yayımladığı “42 Sayılı Tebliğ” ve CSRC’nin “1 Sayılı Kılavuzu”, 2021 yılındaki yasaklayıcı “924 Bildirisi”ni yürürlükten kaldırdı. Düzenleme ile RWA ilk kez resmi olarak tanımlanmış oldu.

“Kriptografik ve dağıtık defter teknolojileri (DLT) kullanılarak varlık haklarının veya gelirlerinin tokenlara dönüştürülmesi.”

Yurtiçi RWA faaliyetleri prensipte yasa dışı kabul edilmeye devam etmekte ancak yetkili makamlardan onay alınması ve belirlenmiş finansal altyapılarda yapılması durumunda bir “uyum istisnası” tanınıyor. Çin ana karasındaki varlıklara dayalı yurt dışı token ihraçları için CSRC’ye kayıt yaptırma, şeffaf açıklama ve sıkı uyum şartları getirildi.

Ayrıca son adımla birlikte deneyim yetkileri varlık türlerine göre kurumlara paylaştırıldı.

NDRC: Dış borç niteliğindeki RWA’lar.

CSRC: Hisse senedi ve menkul kıymetleştirme temelli RWA’lar.

SAFE: Yurt dışı fonların ülkeye geri getirilmesi.

Çinli bankaların yurt dışı şubeleri, RWA hizmetlerini yerel risk yönetimine ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) kurallarına entegre etmek zorunda.

Bu hamle, Çin’in kripto dünyasına kapılarını açtığı anlamına gelmiyor ancak tamamen kapıları kapatmaktan vazgeçmesi nispeten iyi. Elbette dünyanın kripto başkenti olmak istemediklerini gösteren bu düzenleme Trump ve ekibinin yanıldığını da gösteriyor.