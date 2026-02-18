Winvest — Bitcoin investment
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)Kripto Para Hukuku

Çin’in Kripto Para Kuralları RWA İçin Ne Vadediyor?

Özet

  • PBOC ve yedi kurum sanal para birimi riskleri hakkında Yin Fa [2026] No. 42'yi bu ay yayınladı.
  • 8 merkezi kurumun (PBOC, CSRC, SAFE vb.) ortaklaşa yayımladığı "42 Sayılı Tebliğ" ve CSRC'nin "1 Sayılı Kılavuzu", 2021 yılındaki yasaklayıcı "924 Bildirisi"ni yürürlükten kaldırdı.
  • Yurtiçi RWA faaliyetleri prensipte yasa dışı kabul edilmeye devam etmekte ancak yetkili makamlardan onay alınması ve belirlenmiş finansal altyapılarda yapılması durumunda bir "uyum istisnası" tanınıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trilyon dolarlık devler RWA’nın önümüzdeki yıllarda katlanarak büyümesini bekliyor. Daha şimdiden bir yılda 4 kat büyüyen pazar kripto paraların geneliyle bağlantısız şekilde güçleniyor. Üstelik şimdilik üzerine RWA devriminin inşa edildiği Ethereum gibi öncü halka açık ağlar da bundan tam anlamıyla istifade edebilmiş değil. Peki Çin nasıl konumlanıyor?

İçindekiler
1 Çin, Hong Kong ve Kripto
2 Çin ve RWA Düzenlemesi

Çin, Hong Kong ve Kripto

Kripto paralarda karşı sürekli olarak negatif yaklaşım benimseyen Çin 2021 yılında kapsamlı yasakları devreye almıştı. Ardından Hong Kong 2023 yılında kripto para kurallarını esnetip ana karadan daha farklı pozisyonlanmaya başladı. Asgari 500 milyar dolarlık maksimum sermaye akışı vadeden bölgedeki bu adım o günlerde ses getirdi.

Ardından Hong Kong merkezli kripto para ürünleri yeterli ilgiyi görmedi. Dahası ana karada gözetim altındaki yatırımcıların buradan yatırımlarını katlayacağı hikayesi de tutmadı. Şimdi de “Hong Kong’u pilot bölge olarak belirleyen Çin kripto paraları kucaklamaya hazırlanıyor” tezlerinin suya düştüğünü görüyoruz.

Trump ve ekibindeki üst düzey isimler son 1 yılda birçok kez “ABD’yi kripto para başkenti yapmamız gerekiyor aksi halde Çin bu konuma sahip olacak ve bu ulusal menfaatlerimize aykırı” diyor. Fakat Çin bunları umursamıyor.

Çin ve RWA Düzenlemesi

PBOC ve yedi kurum sanal para birimi riskleri hakkında Yin Fa [2026] No. 42’yi bu ay yayınladı. CSRC ise yurt içi varlıklarla desteklenen varlık destekli tokenize menkul kıymetlerin yurt dışı ihracına ilişkin kuralları yayınladı.

8 merkezi kurumun (PBOC, CSRC, SAFE vb.) ortaklaşa yayımladığı “42 Sayılı Tebliğ” ve CSRC’nin “1 Sayılı Kılavuzu”, 2021 yılındaki yasaklayıcı “924 Bildirisi”ni yürürlükten kaldırdı. Düzenleme ile RWA ilk kez resmi olarak tanımlanmış oldu.

“Kriptografik ve dağıtık defter teknolojileri (DLT) kullanılarak varlık haklarının veya gelirlerinin tokenlara dönüştürülmesi.”

Yurtiçi RWA faaliyetleri prensipte yasa dışı kabul edilmeye devam etmekte ancak yetkili makamlardan onay alınması ve belirlenmiş finansal altyapılarda yapılması durumunda bir “uyum istisnası” tanınıyor. Çin ana karasındaki varlıklara dayalı yurt dışı token ihraçları için CSRC’ye kayıt yaptırma, şeffaf açıklama ve sıkı uyum şartları getirildi.

Ayrıca son adımla birlikte deneyim yetkileri varlık türlerine göre kurumlara paylaştırıldı.

  • NDRC: Dış borç niteliğindeki RWA’lar.
  • CSRC: Hisse senedi ve menkul kıymetleştirme temelli RWA’lar.
  • SAFE: Yurt dışı fonların ülkeye geri getirilmesi.

Çinli bankaların yurt dışı şubeleri, RWA hizmetlerini yerel risk yönetimine ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) kurallarına entegre etmek zorunda.

Bu hamle, Çin’in kripto dünyasına kapılarını açtığı anlamına gelmiyor ancak tamamen kapıları kapatmaktan vazgeçmesi nispeten iyi. Elbette dünyanın kripto başkenti olmak istemediklerini gösteren bu düzenleme Trump ve ekibinin yanıldığını da gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Nevada ve Kalshi Arasındaki Tahmin Piyasası Anlaşmazlığı Derinleşiyor

İnananlara Mektup: Kripto Çökerken Kurumlar Blockchain’e Koşuyor! Veriler Sessiz Bir Devrimi Gösteriyor

Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil

Aave’nin Yeni Yönetim Modeli: DeFi’de Değişen Regülasyonlarla Şekillenen Strateji

İngiltere, Yapay Zekâ Sohbet Botlarına Karşı Sıkı Önlemler Getiriyor

ABD’de CLARITY Yasa Tasarısı: Dijital Dolar Üzerindeki Rekabet, Bankalar ve Kripto Şirketleri Arasında Çekişmeye Dönüştü

Binance Mobil Uygulaması Filipinler’de Google Play’den Kaldırıldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger’de 2026 İçin Ağ Sağlığı: Cüzdanlar, Trustline’lar ve DEX Hacmi Ön Planda
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Coinbase’den OP Coin’e Zarar Verecek Hamle
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Fed Tutanakları Açıklandı – 18 Şubat
Ekonomi
Trump Kardeşler Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahminini Yineledi, Goldman Sachs CEO’sundan BTC Açıklaması
BITCOIN (BTC)
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 18 Şubat Açıklamaları
Ekonomi
Sosyal Medya Söylentilerine Değil, Doğrulanmış Veriye Güvenin
BITCOIN Haberleri
Ethereum’da 1.975 Dolar Seviyesi Kırılma Noktasına Dönüştü
Ethereum (ETH)
Lost your password?