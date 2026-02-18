XRP Ledger’de 2026 İçin Ağ Sağlığı: Cüzdanlar, Trustline’lar ve DEX Hacmi Ön Planda

XRP Ledger’ın 2026’daki ağ sağlığı, cüzdan oluşumları, trustline işlemleri, merkeziyetsiz borsa (DEX) hacmi ve validator sürekliliği gibi birçok teknik göstergeyle yakından takip ediliyor. Blockchain teknolojisiyle geliştirilmiş bu altyapı, başta kurumsal oyuncular olmak üzere uzun vadeli yatırımcıların veriye dayalı analiz ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Son çeyrek rakamları ağ etkinliğinin bileşenlerine dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Yeni Ortaklıklar ve Tokenizasyon Girişimleri

Ripple ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Aviva Investors, klasik fon yapılarını XRP Ledger üzerinden tokenize etme planlarını açıkladı. Ortaklığın 2026 ve sonrasını kapsaması öngörülürken, gelişmelere yönelik somut kilometre taşlarına odaklanılacağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde tokenizasyon süreçlerinin ilerleyişi, doğrudan ihraç hacimlerinden çok sürecin hangi aşamalardan geçtiğiyle değerlendirilecek.

Ağ Sağlığı İçin Temel Göstergeler

XRP Ledger’da protokol seviyesinde güven, Unique Node List (UNL) üzerinden sağlanıyor. Ağın önde gelen özelliklerinden biri, validator’ların en az yüzde 80’inin çevrimiçi olmasını gerektirmesi. Yüzde 20’den fazlası çevrimdışı kaldığında yeni blok doğrulaması durabiliyor. Bu yapı, sistemin kullanılabilirlik açısından ne kadar hassas olduğunu gösteriyor.

Messari’nin 2025 son çeyrek raporuna göre, dönemde XRP Ledger’da 425.400 yeni cüzdan adresi oluşturuldu. Günlük ortalama 49.000 aktif adres ve 1,83 milyon işlem kaydedildi. Ancak, hesap sayısı ve kullanım kavramlarının ayrıştırılması önemli; çünkü birden fazla adres tek bir kullanıcıya ait olabiliyor veya otomasyonlar oluşturulabiliyor.

DEX Hacmi ve Trustline Aktivitesi

Ağ üzerindeki DEX faaliyetlerinde ise ayrıntılı analizler ön plana çıkıyor. Yerleşik order book (CLOB) ile otomatik piyasa yapıcı (AMM) aktivitesi ayrı izleniyor. Son çeyrekte, CLOB hacminde yüzde 10,1 gerileme ile günlük ortalama 7,1 milyon dolar seviyesine, AMM hacminde ise yüzde 24,9 düşüşle 1,3 milyon dolara gerilediği görülüyor. Ancak bu rakamlar, hacim artışlarının kalıcı mı yoksa dönemeçsel mi olduğunu ayrıştırmak açısından dikkatli değerlendirilmekte.

Trustline işlemleri, varlık-bağlantı grafiğinin gelişimini izlemede yardımcı oluyor. TrustSet işlem tipi, Q4 2025’te toplam işlem hacminin yüzde 0,7’sini oluşturdu. Adres oluşumu ile trustline activitesinin beraber mi arttığı veya farklılaştığı, gerçek yaygınlık ya da derinlik analizi açısından yakından takip ediliyor.

2025 Kasım’da Canary şirketi XRP tabanlı ilk spot ETF’yi piyasaya sürdü. Lansman gününde 36 milyon doları aşan bir işlem hacmi dikkat çekti. Tokenizasyon temelli varlık yönetimi ve finans ürünleri gelişirken, geleneksel kurumların XRPL’i altyapı olarak tercih etmesi de sektörde yeni bir evreye işaret ediyor.

Ağ sağlığı izlemelerinde bir diğer önemli alan ise konsantrasyon riskleri. Büyük XRP bakiyelerinin belli adreslerde yoğunlaşması, DEX işlem yoğunluğunun belirli protokollerde toplanması veya cüzdan oluşturma alışkanlıklarının standart dışı dağılımlara sahip olması, ilerleyen dönemlerde daha yakından analiz edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Makro ölçekte, McKinsey 2030 yılı itibarıyla tokenize edilen varlıkların toplamının 2 trilyon dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Ripple ve BCG ortak raporu ise, altyapı parçalanmışlığı ile düzenleyici netlik eksikliğini başlıca engeller arasında gösterdi. XRP Ledger’ın rolü hem teknoloji hem de düzenleyici uyum bakımından takip edilmeye devam edilecek.