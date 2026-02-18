Winvest — Bitcoin investment
Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı

Özet

  • Arthur Hayes, Bitcoin’in Nasdaq ile ayrışmasını küresel likidite daralması olarak değerlendiriyor.
  • Piyasalarda dolar kredisi azaldıkça Bitcoin fiyatının hassaslaştığı öne çıkıyor.
  • Teknoloji hisseleri yükselirken Bitcoin için uzun vadede yeni senaryolar tartışılıyor.
BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, son dönemde Bitcoin fiyatındaki Nasdaq 100 endeksiyle yaşadığı ayrışmanın küresel dolar likiditesi açısından önemli bir sinyal olabileceğine işaret etti. Hayes, kişisel blogunda paylaştığı yeni değerlendirmede, geçen yıllarda altın ve hisse senetleri yükselirken, 2026’nın başlarında Bitcoin’in zayıf performansının sıkılaşan likidite ortamında öngörülebilir bir gelişme olduğunu vurguladı.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Dolar Likiditesi İlişkisi
2 Küresel Altın Talebi ve Bitcoin’in Konumu
3 2026 İçin Beklentiler ve Uzun Vadeli Bakış

Bitcoin ve Dolar Likiditesi İlişkisi

Arthur Hayes, Bitcoin’in hâlâ tamamen dolar likiditesine bağlı, yüksek beta bir varlık olarak kaldığını, Nasdaq yükselirken fiyatının geride kalmasının ABD kaynaklı kredi genişlemesindeki yavaşlamadan kaynaklandığını aktardı. Hayes’e göre, piyasada gözlenen bu ayrışma, mevcut Amerikan finansal düzeninin likidite açısından zorlandığı bir döneme işaret ediyor.

Küresel Altın Talebi ve Bitcoin’in Konumu

Hayes, mevcut piyasa yapısında fiyatlara yön veren iki ana aktör olduğunu vurguluyor: Merkez bankaları ve benzeri egemen alıcılar ile likiditeye bağımlı perakende yatırımcılar. Ona göre, ülkelerin 2022’den bu yana ABD kaynaklı varlıklarda el koyma riskine karşı altına yönelmesi ivme kazandı. Bu eğilim, altının klasik enflasyonla ilişkisini önemli ölçüde zayıflatmış durumda.

Ancak Bitcoin’in şu aşamada merkez bankaları nezdinde “rezerv varlık” olarak görülmediğini belirten Hayes, BTC fiyat hareketlerinin esas olarak dolar kredisi arzındaki değişime paralel ilerlediğine dikkat çekiyor. ABD dolarında likiditenin azalmasıyla Bitcoin fiyatındaki zayıflığın şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. Buna karşın Nasdaq endeksinin yapay zeka ivmeli yükselişi kripto piyasasını doğrudan desteklemiyor.

2026 İçin Beklentiler ve Uzun Vadeli Bakış

Kısa vadede temkinli olan Hayes, uzun vadede iyimserliğini koruyor. 2026 ocak ayı için piyasalarda bir dip görülmesini bekleyen Hayes, ABD Merkez Bankası’nın ileride yeniden bilanço genişletmesiyle likiditeye müdahale edileceğini ve Bitcoin’in 250.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Arthur Hayes, piyasalardaki mevcut pozisyonunun büyük bölümünü Bitcoin, Ethena (ENA) ve gizlilik odaklı bazı kripto paralara tahsis ettiğini belirtmişti. Ayrıca 2026’daki ABD siyasi döngüsünde hem Demokrat hem Cumhuriyetçi yönetimlerin toplam harcamaları artıracağı, bunun da yüksek riskli varlık fiyatlarını destekleyeceği görüşünü dile getiriyor.

Öte yandan, Blockstream CEO’su Adam Back ise Bitcoin’in spam sorununa yönelik konsensüs mekanizması değişikliğinin asıl risk olduğuna dikkat çekiyor. Back’e göre, ağın mevcut güven ve istikrarını zedeleyebilecek değişikliklerden uzak durulmalı.

Arthur Hayes, Bitcoin’in hisse senetlerinden ayrışmasını, ABD dolarındaki likidite daralmasının net göstergesi olarak yorumluyor.

Adam Back, Bitcoin’in temel çalışma prensiplerinde köklü bir değişikliğin teknik ve toplumsal açıdan doğrudan risk oluşturabileceğini savunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

