Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı

Özet

  • Peter Thiel’in yönettiği Founders Fund, ETHZilla’daki tüm hisselerini sattı.
  • ETHZilla, yeni ürünlerle Web3 ve gerçek dünya varlıklarına odaklanmayı sürdürüyor.
  • Vitalik Buterin, Ethereum’un herkese açık ve izin gerektirmeyen yapısını tekrar vurguladı.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli girişim sermayesi şirketi Founders Fund ile teknoloji yatırımcısı Peter Thiel, Ethereum odaklı hazine şirketi ETHZilla’daki tüm hisselerini elden çıkardı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan resmi belgeye göre, şirket ETHZilla hisselerindeki payını 2026 yılı başı itibarıyla sıfırladı. Bu satışla birlikte Founders Fund’ın, bir dönem yüzde 7,5’e ulaşan sahipliği tamamen sona ermiş oldu.

İçindekiler
1 Hızlı strateji değişikliği ve tepki
2 ETHZilla’da hissedeki azalma ve piyasa etkisi
3 Yeni ürünler ve Web3 stratejisinde devam eden hamleler

Hızlı strateji değişikliği ve tepki

Founders Fund’ın elindeki tüm hisseleri kısa sürede satması, şirketin 2025 Ağustos ayındaki hızlı yükselişiyle dikkat çekmişti. O dönemde Founders Fund, ETHZilla’nın dönüşüm sürecinde toplam 581 milyon dolarlık sermaye artırımıyla şirkete dahil olmuştu. ETHZilla, Nasdaq’ta işlem gören ve geçmişte biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketti. Ancak bir yeniden markalaşma ve strateji değişikliğiyle, dijital varlık yönetimi ve Ethereum biriktirmeye odaklanmaya başladı.

ETHZilla’da hissedeki azalma ve piyasa etkisi

SEC’e bildirilen verilere göre, Founders Fund’ın ETHZilla’daki hissesi Eylül 2025’te yüzde 5,6 seviyesine kadar inmişti. Ocak 2026’daki satışın ardından ise şirkette hiçbir payı kalmadı. Bu gelişmeyle ETHZilla hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 3 oranında değer kaybı yaşadı. Şirketin yıl başından beri hisse fiyatında toplam yüzde 28 düşüş görüldü.

ETHZilla, halen kurumsal hazine segmentinde dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Şirketin bilançosunda yaklaşık 82.186 adet ETH ve bunun karşılığı yaklaşık 349 milyon dolar değerinde dijital varlık bulunuyor. Buna ek olarak kasasında 238 milyon dolar nakit rezervi yer alıyor.

Yeni ürünler ve Web3 stratejisinde devam eden hamleler

Founders Fund ve Peter Thiel’in çıkışı, bu alandaki yatırım yaklaşımında önemli bir değişim olarak görülüyor. Ancak ETHZilla, dijital varlık ve Web3 alanında yeni girişimlerine devam ediyor. Şirket kısa süre önce, iştiraklerinden ETHZilla Aerospace aracılığıyla Eurus Aero Token I’ı piyasaya sundu. Bu ürün, kullanıcıların uçak motoru kiralama pazarına dijital tokenlar aracılığıyla katılımını mümkün kılıyor. ETHZilla, ayrıca gerçek dünya varlıklarının (RWA) zincir üstünde tokenlaştırılması hedefine odaklanarak otomotiv kredileri ve ticari gayrimenkul gibi alanlarda yeni çözümler geliştiriyor.

Ethereum ekosistemiyle ilgili bir diğer gelişmede ise platformun kurucularından Vitalik Buterin’in açıklamaları öne çıktı. Buterin, Ethereum’un belirli bir kişiye veya ekibe ait olmadığını hatırlattı. Blockchain’in, herhangi bir kişinin görüşüne katılım zorunluluğu olmadan kullanılabileceğine dikkat çekti.

Vitalik Buterin, Ethereum üzerinde uygulama geliştirmek veya işlem yapmak için kendisinin, Ethereum Vakfı’nın ya da protokol geliştiricilerinin onayının gerekmediğini; platformun izin gerektirmeyen ve sansüre dirençli yapısına vurgu yaptı.

ETHZilla’nın uzun vadeli stratejisi, hem dijital varlıkların yönetiminde hem de blokzinciri teknolojisinin geleneksel sektörlere entegrasyonunda şirketi öne çıkarıyor. Şirketin rezerve ettiği Ethereum miktarı, kurumsal piyasadaki etkisini koruduğuna işaret ediyor. Peter Thiel ve Founders Fund’ın çıkışı sonrası, sektör katılımcıları ETHZilla’nın yeni yol haritasına ve olası ortaklıklarına odaklanıyor.

