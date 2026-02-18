Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı

Özet

  • Abu Dabi kökenli varlık fonları ciddi oranda Bitcoin ETF yatırımı gerçekleştirdi.
  • Mubadala ve Al Warda, dijital varlık piyasasında uzun vadeli pozisyon aldı.
  • Birleşik Arap Emirlikleri, finans altyapısında dijitalleşmeyi ileri taşımaya odaklanıyor.
Abu Dabi’nin önde gelen varlık fonları, dijital varlıklara olan ilgilerini önemli ölçüde artırdı. En güncel veriler, bu fonların BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ında toplamda 1,1 milyar doları aşan varlık tuttuğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Abu Dabi’nin Devlet Destekli Fonlarından Büyük Alım
2 Kurumsal Portföylerde Bitcoin Stratejisi ve Piyasa Dinamikleri
3 Dijital Finans Altyapısında Yeni Adımlar ve Genişleyen ETF Yatırımları

Abu Dabi’nin Devlet Destekli Fonlarından Büyük Alım

Mubadala Investment Company ve Al Warda Investments, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan son 13F raporlarına göre, iShares Bitcoin Trust’ta 20 milyonun üzerinde hisseye sahip görünüyor. Mubadala, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 12,7 milyon adet hisse bulunduruyor. Bu portföy yaklaşık 631 milyon dolar değerinde ve bir önceki çeyrekteki 8,7 milyon hisseden yüzde 46 oranında bir artışa işaret ediyor. Al Warda Investments ise aynı tarihte elindeki 8,2 milyon hisseyle yaklaşık 408 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyor. İki kurumun toplamda 20,9 milyon hisseye ulaşan pozisyonu, 2025’in son çeyreğinden itibaren hızlanan “triple-down” bir yatırım stratejisine dayanıyor.

Mubadala, yıl sonu itibarıyla 12,7 milyon IBIT hissesiyle 631 milyon dolarlık yatırım açıkladı. Bu rakam, eylül sonundaki 8,7 milyon hisseden yüzde 46 oranında artış anlamına geliyor.

Mubadala Investment Company, Abu Dabi merkezli ve küresel çapta faaliyet yürüten büyük devlet yatırım fonudur. Portföy büyüklüğü 330 milyar doların üzerindedir. Al Warda Investments ise Abu Dabi Yatırım Konseyi bünyesinde uzmanlaşmış bir yatırım şirketi olarak hizmet veriyor.

Kurumsal Portföylerde Bitcoin Stratejisi ve Piyasa Dinamikleri

Abu Dabi’nin bu ölçekte hamleleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin düzenlenmiş blockchain altyapısı için küresel merkez olma stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kurumsal analistler, ülkenin Bitcoin’i dijital altın olarak değerlendirdiğini ve uzun vadeli portföy çeşitlendirmesinde bu varlığı öne çıkardığını aktarıyor. Bu yaklaşım, petrol gelirlerine olan bağımlılığın azaltılmasına dönük adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son dönemde Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara rağmen, bu büyük ölçekli yatırımların korunması dikkat çekiyor.

Dijital Finans Altyapısında Yeni Adımlar ve Genişleyen ETF Yatırımları

Abu Dabi’nin dijital varlık alanında attığı adımlar yalnızca Bitcoin ile sınırlı değil. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, dirheme endeksli bir stabilcoin olan DDSC’nin çıkarılmasına onay verdi. Bu yeni varlık, ADI Chain adlı kurumsal Layer-2 ağı üzerinde ve düzenlenen finansal kuruluşlar için büyük hacimli ödemelerin ve hazine işlemlerinin sadeleştirilmesini hedefliyor. Girişime, ülkenin en büyük finans kurumlarından First Abu Dhabi Bank ve IHC destek veriyor.

Öte yandan, BlackRock’ın spot Ethereum ETF’i olan ETHA da yıl başında kayda değer talep gördü. Farside Investors verilerine göre, 5 Ocak 2026 tarihinde ETHA’ya 100 milyon doları aşan net giriş sağlandı. Bu gelişme, ABD’deki spot Ethereum ETF piyasasında aynı gün 165 milyon doları aşkın toplam net akışın başlıca nedeni oldu.

ETHA’da kaydedilen güçlü performans, BlackRock’ın dijital varlık pazarındaki rolünü öne çıkarırken, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin yükseldiğine işaret ediyor. Piyasada yaşanan volatiliteye rağmen kurumsal talebin sürdüğü aktarılıyor.

