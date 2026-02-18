Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler

Kripto paralarda düşüş daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor ve bunu tersine çevirecek bir tetikleyici yok. Bitcoin kilit destek seviyesinin altında oyalanırken altcoinler alıcı bulmakta zorlanıyor. Dün ABD piyasaları kötü olduğu için düşen BTC şimdi piyasa toplansa da düşüşte. Peki tarihsel veriler ne diyor?

Tarihsel Veriler Bitcoin

Eski döngülerde Bitcoin bu denli uzun süredir sıkıcı hareketlerden kaçınıyordu. Dahası altcoinler böylesi baskı altında acı da çektirmiyordu. Ancak geçen yıl son çeyrekte ATH seviyesine ulaştıktan sonra BTC yolunu çizdi ve Sherpa yatırımcıları daha kötü günlerin beklediğini söylüyor.

“BTC fiyatı 200W EMA seviyesinde. Tarihsel olarak bu, girişleri incelemeye başlamak için iyi bir bölge. 2022’de olduğu gibi, EMA’nın %40 altında düşüş yaşayabiliriz. Bu kadar dramatik bir düşüş olmayacağını düşünüyorum, ancak 50-70 bin aralığının altında bir düşüş yaşanması olası bir sonuç.”

Roman Trading gibi aşırı düşüş eğilimindeki analistler bile 50 bin dolardan alıma başlayacağını söylüyor. BTC için yolun artık çoğu tamamlanmış olduğundan buradan bir 16 bin dolar daha düşüş şaşırtıcı olmayabilir.

2022 yılını anımsayan tek analist Sherpa değil. Martinez de aynı şekilde 2022 benzeri dönemde olduğumuz söylüyor. Onun dip hedefi de 51 bin dolarda. Bugünlerde eğer BTC 90 bin doları sürpriz biçimde geri alırsa çok fazla analist ve dolayısıyla yatırımcı yanılmış olacak.

Döngü Haklı Çıktı

2025 beklendiği kadar yükseliş getirmese de en azından BTC için 120 bin dolarlık öngörülen hedef gerçekleşti. Altcoinlerin çoğu hissetmeden boğa piyasası geldi geçti. Çok fazla dış faktörün etkisiyle Nisan ve Ekim aylarında büyük satışlar görsek de son çeyreği 4 yıllık döngü hikayesinden dolayı satış fırsatı olarak görenler haklı çıktı.

Bugün geldiğimiz noktada uzun vadeli yatırımcıların devam eden zararına satışların kayıpların boyunun daha da büyüyebileceğini gösteriyor.

Yukarıdaki grafik sermaye girişinin ne denli zayıfladığını gösteriyor. Önceki çıkış dönemlerini baz alırsak bunun aniden sona ermesi beklenmiyor. 2022’nin tekrarına işaret eden mevcut çıkışlar en az 2 çeyrek devam edebilir.