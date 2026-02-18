Winvest — Bitcoin investment
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler

Özet

  • BTC fiyatı 200W EMA seviyesinde. 2022'de olduğu gibi, EMA'nın %40 altında düşüş yaşanabilir. Sherpa'nın BTC hedefi 50 bin dolar.
  • Martinez 2022 benzeri dönemde olduğumuz söylüyor. Onun dip hedefi de 51 bin dolarda.
  • Sermaye girişi 2022 yılını andıran türden tersine döndü ve 2 çeyrek daha bu devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarda düşüş daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor ve bunu tersine çevirecek bir tetikleyici yok. Bitcoin kilit destek seviyesinin altında oyalanırken altcoinler alıcı bulmakta zorlanıyor. Dün ABD piyasaları kötü olduğu için düşen BTC şimdi piyasa toplansa da düşüşte. Peki tarihsel veriler ne diyor?

İçindekiler
1 Tarihsel Veriler Bitcoin
2 Döngü Haklı Çıktı

Tarihsel Veriler Bitcoin

Eski döngülerde Bitcoin bu denli uzun süredir sıkıcı hareketlerden kaçınıyordu. Dahası altcoinler böylesi baskı altında acı da çektirmiyordu. Ancak geçen yıl son çeyrekte ATH seviyesine ulaştıktan sonra BTC yolunu çizdi ve Sherpa yatırımcıları daha kötü günlerin beklediğini söylüyor.

BTC fiyatı 200W EMA seviyesinde.

Tarihsel olarak bu, girişleri incelemeye başlamak için iyi bir bölge. 2022’de olduğu gibi, EMA’nın %40 altında düşüş yaşayabiliriz. Bu kadar dramatik bir düşüş olmayacağını düşünüyorum, ancak 50-70 bin aralığının altında bir düşüş yaşanması olası bir sonuç.”

Roman Trading gibi aşırı düşüş eğilimindeki analistler bile 50 bin dolardan alıma başlayacağını söylüyor. BTC için yolun artık çoğu tamamlanmış olduğundan buradan bir 16 bin dolar daha düşüş şaşırtıcı olmayabilir.

2022 yılını anımsayan tek analist Sherpa değil. Martinez de aynı şekilde 2022 benzeri dönemde olduğumuz söylüyor. Onun dip hedefi de 51 bin dolarda. Bugünlerde eğer BTC 90 bin doları sürpriz biçimde geri alırsa çok fazla analist ve dolayısıyla yatırımcı yanılmış olacak.

Döngü Haklı Çıktı

2025 beklendiği kadar yükseliş getirmese de en azından BTC için 120 bin dolarlık öngörülen hedef gerçekleşti. Altcoinlerin çoğu hissetmeden boğa piyasası geldi geçti. Çok fazla dış faktörün etkisiyle Nisan ve Ekim aylarında büyük satışlar görsek de son çeyreği 4 yıllık döngü hikayesinden dolayı satış fırsatı olarak görenler haklı çıktı.

Bugün geldiğimiz noktada uzun vadeli yatırımcıların devam eden zararına satışların kayıpların boyunun daha da büyüyebileceğini gösteriyor.

Yukarıdaki grafik sermaye girişinin ne denli zayıfladığını gösteriyor. Önceki çıkış dönemlerini baz alırsak bunun aniden sona ermesi beklenmiyor. 2022’nin tekrarına işaret eden mevcut çıkışlar en az 2 çeyrek devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
