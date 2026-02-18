Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri

Kripto para piyasalarında Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, son dönemdeki dalgalanmalar ve konsolidasyon süreciyle birlikte yükselişini durdurdu ve yatay seyretmeye başladı. Analist Markus Thielen’in hazırladığı yeni grafiğe göre, Bitcoin’in hakimiyeti Ethereum merkezli yükseliş döneminde 65,1 seviyesine ulaştıktan sonra 56,8’e geriledi ve sonrasında yaklaşık 58 civarında sabit kaldı. Bu veriler, önceki dönemlerde gözlenen sert toparlanma hareketlerinin bu kez yaşanmadığına işaret ediyor.

Bitcoin’in Hakimiyetindeki Değişim ve Piyasa Dinamikleri

Geçmişte, kripto piyasasında stres yaşandığında ya da alternatif kripto varlıklar zayıfladığında yatırımcılar genellikle Bitcoin’e yönelerek güvenli liman arayışına giriyordu. Ancak bu defa benzer bir akış görülmedi. Son aylarda Bitcoin’in piyasa payı, toplam kripto piyasa değeriyle paralel bir hareket sergileyerek büyük oranda yatay aralıkta kaldı.

Analist Markus Thielen’in paylaştığı grafikte, Eylül 2023’ten 2026 başına kadar olan süreçte Bitcoin hakimiyeti ile toplam piyasa değeri karşılaştırılıyor. 2024 ve 2025’in başında yaşanan artışların ardından, hakimiyet oranı düşüşe geçti ve burada kalıcı bir toparlanma izlenmedi. Bu tablo, yatırımcıların belirsizlik ortamına rağmen Bitcoin’e keskin bir dönüş yapmaktan çekindiğine işaret ediyor. Piyasa katılımcılarının bir kısmı pozisyonlarını alternatif kripto varlıklarda korumayı sürdürüyor ve bu durum Bitcoin’in ağırlığını bir miktar azaltıyor.

Bitcoin’in Liderlik Rolü Sorgulanıyor

Markus Thielen, mevcut eğilimin sessiz bir şekilde yatırımcıların Bitcoin’in liderlik pozisyonunu gözden geçirdiğine işaret edebileceğini belirtiyor. Bitcoin hâlâ piyasanın temel varlığı olsa da, konsolidasyon döneminde hakimiyette belirgin bir artış yaşanmaması, bazı piyasa bölümlerinin Bitcoin öncülüğüne ihtiyaç duymadan direnç geliştirdiğini düşündürüyor.

Eğer bu tablo sürerse, kripto para piyasasında daha dağılmış bir liderlik dönemi görülebileceği, alternatif kripto varlıklar ve katman-1 ekosistemlerin göreli olarak güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Raporda, hakimiyet oranındaki düşüşün henüz büyük bir çöküşe işaret etmediği vurgulanırken, klasik “Bitcoin’e sığınma” döngüsünün bu süreçte çalışmadığı aktarılıyor.

Diğer yandan Bitcoin, son yedi günlük ortalamada toplam 2,3 milyar dolarlık gerçekleşmiş zarara sahne oldu. Analistlere göre bu rakam, Bitcoin tarihinde görülen en belirgin kapitülasyon olaylarından biri olarak tanımlanıyor.