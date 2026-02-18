Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri

Özet

  • Bitcoin hakimiyeti, piyasa konsolidasyonu ile birlikte yatay seviyelerde kaldı.
  • Yatırımcıların Bitcoin’e dönüş eğilimi bu dönemde zayıf seyrediyor.
  • Piyasa liderliğinin dağıldığı, alternatif varlıkların güç kazandığı izlenimi öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarında Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, son dönemdeki dalgalanmalar ve konsolidasyon süreciyle birlikte yükselişini durdurdu ve yatay seyretmeye başladı. Analist Markus Thielen’in hazırladığı yeni grafiğe göre, Bitcoin’in hakimiyeti Ethereum merkezli yükseliş döneminde 65,1 seviyesine ulaştıktan sonra 56,8’e geriledi ve sonrasında yaklaşık 58 civarında sabit kaldı. Bu veriler, önceki dönemlerde gözlenen sert toparlanma hareketlerinin bu kez yaşanmadığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in Hakimiyetindeki Değişim ve Piyasa Dinamikleri
2 Bitcoin’in Liderlik Rolü Sorgulanıyor

Bitcoin’in Hakimiyetindeki Değişim ve Piyasa Dinamikleri

Geçmişte, kripto piyasasında stres yaşandığında ya da alternatif kripto varlıklar zayıfladığında yatırımcılar genellikle Bitcoin’e yönelerek güvenli liman arayışına giriyordu. Ancak bu defa benzer bir akış görülmedi. Son aylarda Bitcoin’in piyasa payı, toplam kripto piyasa değeriyle paralel bir hareket sergileyerek büyük oranda yatay aralıkta kaldı.

Analist Markus Thielen’in paylaştığı grafikte, Eylül 2023’ten 2026 başına kadar olan süreçte Bitcoin hakimiyeti ile toplam piyasa değeri karşılaştırılıyor. 2024 ve 2025’in başında yaşanan artışların ardından, hakimiyet oranı düşüşe geçti ve burada kalıcı bir toparlanma izlenmedi. Bu tablo, yatırımcıların belirsizlik ortamına rağmen Bitcoin’e keskin bir dönüş yapmaktan çekindiğine işaret ediyor. Piyasa katılımcılarının bir kısmı pozisyonlarını alternatif kripto varlıklarda korumayı sürdürüyor ve bu durum Bitcoin’in ağırlığını bir miktar azaltıyor.

Bitcoin’in Liderlik Rolü Sorgulanıyor

Markus Thielen, mevcut eğilimin sessiz bir şekilde yatırımcıların Bitcoin’in liderlik pozisyonunu gözden geçirdiğine işaret edebileceğini belirtiyor. Bitcoin hâlâ piyasanın temel varlığı olsa da, konsolidasyon döneminde hakimiyette belirgin bir artış yaşanmaması, bazı piyasa bölümlerinin Bitcoin öncülüğüne ihtiyaç duymadan direnç geliştirdiğini düşündürüyor.

Eğer bu tablo sürerse, kripto para piyasasında daha dağılmış bir liderlik dönemi görülebileceği, alternatif kripto varlıklar ve katman-1 ekosistemlerin göreli olarak güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Raporda, hakimiyet oranındaki düşüşün henüz büyük bir çöküşe işaret etmediği vurgulanırken, klasik “Bitcoin’e sığınma” döngüsünün bu süreçte çalışmadığı aktarılıyor.

Diğer yandan Bitcoin, son yedi günlük ortalamada toplam 2,3 milyar dolarlık gerçekleşmiş zarara sahne oldu. Analistlere göre bu rakam, Bitcoin tarihinde görülen en belirgin kapitülasyon olaylarından biri olarak tanımlanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler

Bitcoin Yatırımları, Kuantum Bilgisayarların Yarattığı Güvenlik Riskiyle Gündemde

Bitcoin ETF’lerinde “Çelik Çekirdek” Dönemi: Kim Bu Gizli Yatırımcılar?

Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor

2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti
Bir Sonraki Yazı Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı
Kripto Para
Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı
Ethereum (ETH)
Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı
Kripto Para
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti
STABILCOIN
Lost your password?