Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti

Blockchain tabanlı finansal teknoloji şirketi Circle, dünya genelinde stablecoin tabanlı ödeme kolaylığı sunan Circle Payments Network’ün kapsamını genişletti. Şirket, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’de yeni yerel para birimi ödeme kanalları açıldığını duyurdu. Genişleme adımı, temel olarak USD Coin gibi stablecoin’ler üzerinden yapılan işlemlerin, farklı bölgelerde doğrudan yerel para birimlerine çekilmesini hedefliyor.

Yeni Ödeme Koridorları ve Ortaklıklar

Circle’ın geliştirdiği ağ sayesinde bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve dijital varlık şirketleri, stablecoin’ler ile gönderilen fonları bölgesel ödeme altyapıları üzerinden yerel para birimine çevirerek aktarabiliyor. Hindistan’da Saber işbirliğiyle NEFT, IMPS ve RTGS üzerinden yerel ödemeler desteklenirken, Singapur’da Tazapay ve hızlı ödeme altyapısı FAST ile anında transfer imkanı sağlanıyor.

Filipinler’de Coins.ph işbirliğiyle Pesonet ve Instapay gibi ulusal ödeme ağlarıyla entegre çalışan sistem, Birleşik Arap Emirlikleri’nde LuLu Financial Holdings ile dirhem cinsinden yerel ödemelere olanak tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Tazapay, Fedwire üzerinden dolar transferlerini kolaylaştırırken, Avrupa Birliği’nde Saber aracılığıyla SEPA ile bölgesel kapsam genişliyor.

Dijital Ekosistemlerde Hız ve Şeffaflık

Circle, bu genişleme ile birlikte stablecoin altyapısı üzerinde daha hızlı ve şeffaf sınır ötesi ödeme ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Şirket, farklı ülke ve bölgelerde düzenlemelere tabi finansal kurumları tek bir entegrasyon üzerinden buluşturmayı hedefliyor. Böylece operasyonel süreçler sadeleştiriliyor ve işlem süreleri kısalıyor.

Circle’ın açıklamasında, modelin doğrudan müşteri fonu tutmadığı, yalnızca katılımcı finansal kuruluşlar arasında teknoloji ve bağlantı katmanı sunulduğu vurgulandı. Dünya genelinde stablecoin ödeme ağında rekabetin giderek hızlandığı dönemde şirket, sisteminin dijital varlıklar ile geleneksel bankacılık arasındaki uyumlu köprü rolünü ön plana çıkarmayı planlıyor.

Altyapı Odaklı İleriye Dönük Planlar

Circle Internet Group, önümüzdeki dönemde şirketler ve finansal kuruluşlar için stablecoin kullanımını hızlandırmak amacıyla altyapı yatırımlarına öncelik vereceğini belirtiyor. Bu kapsamda uzun vadeli, dayanıklı ve ölçeklenebilir küresel ağ hedefleri öne çıkıyor.

Circle tarafından yapılan açıklamada, “Circle Payments Network, güvenilir ortaklarla küresel pazarlarda yerel ödeme koridorlarını genişletmeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Şirket, hem düzenleyici gereksinimlere uyum hem de teknolojik entegrasyon anlamında yeni iş birlikleri kurmayı ve ağını daha da büyütmeyi planlıyor. Bölgesel piyasaların ihtiyacına göre uyarlanan bu ödeme koridorları, özellikle dijital ekonomilerin geliştiği bölgelerde stablecoin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.