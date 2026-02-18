Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti

Özet

  • Circle, stablecoin ödeme ağını yeni küresel pazarlara açtığını duyurdu.
  • Yerel ortaklarla işbirliği yapılarak bölgeye özel ödeme çözümleri geliştirildi.
  • Şirket, sürdürülebilir altyapı ve düzenleyici uyum konusuna odaklanıyor.
COINTURK
COINTURK

Blockchain tabanlı finansal teknoloji şirketi Circle, dünya genelinde stablecoin tabanlı ödeme kolaylığı sunan Circle Payments Network’ün kapsamını genişletti. Şirket, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’de yeni yerel para birimi ödeme kanalları açıldığını duyurdu. Genişleme adımı, temel olarak USD Coin gibi stablecoin’ler üzerinden yapılan işlemlerin, farklı bölgelerde doğrudan yerel para birimlerine çekilmesini hedefliyor.

İçindekiler
1 Yeni Ödeme Koridorları ve Ortaklıklar
2 Dijital Ekosistemlerde Hız ve Şeffaflık
3 Altyapı Odaklı İleriye Dönük Planlar

Yeni Ödeme Koridorları ve Ortaklıklar

Circle’ın geliştirdiği ağ sayesinde bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve dijital varlık şirketleri, stablecoin’ler ile gönderilen fonları bölgesel ödeme altyapıları üzerinden yerel para birimine çevirerek aktarabiliyor. Hindistan’da Saber işbirliğiyle NEFT, IMPS ve RTGS üzerinden yerel ödemeler desteklenirken, Singapur’da Tazapay ve hızlı ödeme altyapısı FAST ile anında transfer imkanı sağlanıyor.

Filipinler’de Coins.ph işbirliğiyle Pesonet ve Instapay gibi ulusal ödeme ağlarıyla entegre çalışan sistem, Birleşik Arap Emirlikleri’nde LuLu Financial Holdings ile dirhem cinsinden yerel ödemelere olanak tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Tazapay, Fedwire üzerinden dolar transferlerini kolaylaştırırken, Avrupa Birliği’nde Saber aracılığıyla SEPA ile bölgesel kapsam genişliyor.

Dijital Ekosistemlerde Hız ve Şeffaflık

Circle, bu genişleme ile birlikte stablecoin altyapısı üzerinde daha hızlı ve şeffaf sınır ötesi ödeme ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Şirket, farklı ülke ve bölgelerde düzenlemelere tabi finansal kurumları tek bir entegrasyon üzerinden buluşturmayı hedefliyor. Böylece operasyonel süreçler sadeleştiriliyor ve işlem süreleri kısalıyor.

Circle’ın açıklamasında, modelin doğrudan müşteri fonu tutmadığı, yalnızca katılımcı finansal kuruluşlar arasında teknoloji ve bağlantı katmanı sunulduğu vurgulandı. Dünya genelinde stablecoin ödeme ağında rekabetin giderek hızlandığı dönemde şirket, sisteminin dijital varlıklar ile geleneksel bankacılık arasındaki uyumlu köprü rolünü ön plana çıkarmayı planlıyor.

Altyapı Odaklı İleriye Dönük Planlar

Circle Internet Group, önümüzdeki dönemde şirketler ve finansal kuruluşlar için stablecoin kullanımını hızlandırmak amacıyla altyapı yatırımlarına öncelik vereceğini belirtiyor. Bu kapsamda uzun vadeli, dayanıklı ve ölçeklenebilir küresel ağ hedefleri öne çıkıyor.

Circle tarafından yapılan açıklamada, “Circle Payments Network, güvenilir ortaklarla küresel pazarlarda yerel ödeme koridorlarını genişletmeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Şirket, hem düzenleyici gereksinimlere uyum hem de teknolojik entegrasyon anlamında yeni iş birlikleri kurmayı ve ağını daha da büyütmeyi planlıyor. Bölgesel piyasaların ihtiyacına göre uyarlanan bu ödeme koridorları, özellikle dijital ekonomilerin geliştiği bölgelerde stablecoin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kraken, Wyoming’de Yeni Doğanlara Kripto Destekli Hesap Sponsorluğu Başlattı

Finansal Kurumlar İçin Stabilcoinlerde Öncelik Artık Hızda

Binance, İran ile Bağlantılı 1 Milyar Dolarlık İşlem ve Uyum Ekibi İddialarını Reddediyor

Tether’ın Gold.com Yatırımı: Tokenize Altın Kripto Ekosistemine Yaklaşıyor

Rusya Merkez Bankası, Yerel Stablecoin Seçeneğini Yeniden Masaya Yatırıyor

ABD’de Stabilcoin Tartışması: Bankalar ve Kripto Sektörü Mevduat Rekabetinde Karşı Karşıya

AB’nin Kapsamlı Kripto Yasağı: Rusya’ya Yönelik Yeni Adımlar ve Uygulama Zorlukları

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD’de Kripto Yazılımcılarına Yönelik Yasal Koruma Tartışması Yükseliyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı
Kripto Para
Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı
Ethereum (ETH)
Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı
Kripto Para
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri
BITCOIN (BTC)
Lost your password?