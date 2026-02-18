ABD’de Kripto Yazılımcılarına Yönelik Yasal Koruma Tartışması Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde blockchain alanında faaliyet gösteren yazılımcılar için yasal koruma talebi son günlerde kripto sektörünün önemli gündemlerinden biri haline geldi. Sektörde kamu yararını gözeten bir ifade özgürlüğü ve inovasyonun desteklenmesi konusu öne çıkarken, bu alandaki taraflar blockchain yazılımcılarını hedef alan ceza soruşturmalarının uzun vadede Amerika’nın teknoloji liderliğine zarar verebileceğine dikkat çekiyor.

Sektörün Önde Gelen Grubundan Meclise Çağrı

Blockchain tabanlı dijital varlık teknolojilerine savunuculuk yapan Coin Center, ABD Kongresi’ne gönderdiği mektupta, sadece blockchain yazılımı geliştiren ve kullanıcı varlıklarını kontrol etmeyen kişilerin mevcut yasalarda para transferi yapanlar gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Coin Center, düzenleyici belirsizliğin sektörde inovasyonu yavaşlattığına ve geliştiricilerin Amerika dışına yöneldiğine vurgu yaptı. Grup, yazılımcılara para aracısı muamelesi yapmanın blockchain sektörünün büyümesini tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Blockchain Regulatory Certainty Act Gündemde

Tartışmalar, birkaç yıl önce sunulan ve yakın zamanda güncellenen Blockchain Regulatory Certainty Act adlı yasa tasarısı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu düzenleme, kullanıcı fonlarını doğrudan tutmayan yazılımcıların ve altyapı sağlayıcılarının para aktarıcılar kapsamında değerlendirilmemesini öngörüyor. Teklifi destekleyenler, blockchain geliştirme sürecinin internet altyapı hizmetleriyle benzer düzeyde hukuki muamele görmesi gerektiğini savunuyor. Mevcut internet altyapı servisleri veya iletişim kanalları, kullanıcıların davranışları nedeniyle cezai sorumluluğa tabi tutulmuyor.

Coin Center’ın hamlesi, federal düzeyde kripto gizlilik yazılımları ve merkeziyetsiz platformlara açılan davaların yarattığı endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Son dönemde anonimleştirici yazılımlar ve dijital cüzdan uygulamalarıyla bağlantılı geliştiricilere yönelik cezai süreçler, sektör genelinde yazılım kodunun kendisinin ceza tehdidi altında kalabileceği endişesini doğurdu.

Geliştiricilere Dair Yasal Sınır ve Sektörün Geleceği

Dava süreçlerini eleştiren sektör temsilcileri, yazılım geliştirmekle yasadışı faaliyetten doğrudan yarar sağlamak arasında ayrım yapılması gerektiğini düşünüyor. ABD hukukunun, tarafsız yazılım altyapısı üreten geliştiriciler ile müşteri varlıklarını yöneten ya da yasa dışı işlemlere karışanlar arasında net bir fark ortaya koyması gerektiğini savunuyorlar.

Tasarı halen ABD’deki kripto piyasasının genel düzenlenişine ilişkin daha geniş kapsamlı yasal çerçeveye entegre olarak değerlendiriliyor. Politikacılar, merkeziyetsiz teknolojilerin mevcut finansal mevzuata nasıl uyum sağlayabileceği konusunda çözüm yolları arıyor.

Coin Center’ın politika ekibi ise, yeni nesil blockchain geliştiricileri için açık tanımlara ihtiyaç olduğunu ve geçmişte Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin ve Hayden Adams gibi isimlerin de hukuki belirsizlikten ötürü geri adım atabileceğini hatırlattı.

Kripto ekosisteminde devam eden geniş çaplı düzenleme tartışmalarında yazılımcıların yasal statüsü önümüzdeki dönemde de temel başlıklardan biri olmaya aday görünüyor.