Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

ABD’de Kripto Yazılımcılarına Yönelik Yasal Koruma Tartışması Yükseliyor

Özet

  • ABD’de blockchain geliştiricilerinin yasal statüsü konusundaki tartışmalar gündemde önem kazanıyor.
  • Coin Center, Kongre’ye geliştiricileri korumaya yönelik yasa çağrısında bulundu.
  • Blockchain Regulatory Certainty Act üzerindeki süreç sektörün inovasyonunu yakından etkiliyor.
COINTURK
COINTURK

Amerika Birleşik Devletleri’nde blockchain alanında faaliyet gösteren yazılımcılar için yasal koruma talebi son günlerde kripto sektörünün önemli gündemlerinden biri haline geldi. Sektörde kamu yararını gözeten bir ifade özgürlüğü ve inovasyonun desteklenmesi konusu öne çıkarken, bu alandaki taraflar blockchain yazılımcılarını hedef alan ceza soruşturmalarının uzun vadede Amerika’nın teknoloji liderliğine zarar verebileceğine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Sektörün Önde Gelen Grubundan Meclise Çağrı
2 Blockchain Regulatory Certainty Act Gündemde
3 Geliştiricilere Dair Yasal Sınır ve Sektörün Geleceği

Sektörün Önde Gelen Grubundan Meclise Çağrı

Blockchain tabanlı dijital varlık teknolojilerine savunuculuk yapan Coin Center, ABD Kongresi’ne gönderdiği mektupta, sadece blockchain yazılımı geliştiren ve kullanıcı varlıklarını kontrol etmeyen kişilerin mevcut yasalarda para transferi yapanlar gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Coin Center, düzenleyici belirsizliğin sektörde inovasyonu yavaşlattığına ve geliştiricilerin Amerika dışına yöneldiğine vurgu yaptı. Grup, yazılımcılara para aracısı muamelesi yapmanın blockchain sektörünün büyümesini tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Blockchain Regulatory Certainty Act Gündemde

Tartışmalar, birkaç yıl önce sunulan ve yakın zamanda güncellenen Blockchain Regulatory Certainty Act adlı yasa tasarısı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu düzenleme, kullanıcı fonlarını doğrudan tutmayan yazılımcıların ve altyapı sağlayıcılarının para aktarıcılar kapsamında değerlendirilmemesini öngörüyor. Teklifi destekleyenler, blockchain geliştirme sürecinin internet altyapı hizmetleriyle benzer düzeyde hukuki muamele görmesi gerektiğini savunuyor. Mevcut internet altyapı servisleri veya iletişim kanalları, kullanıcıların davranışları nedeniyle cezai sorumluluğa tabi tutulmuyor.

Coin Center’ın hamlesi, federal düzeyde kripto gizlilik yazılımları ve merkeziyetsiz platformlara açılan davaların yarattığı endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Son dönemde anonimleştirici yazılımlar ve dijital cüzdan uygulamalarıyla bağlantılı geliştiricilere yönelik cezai süreçler, sektör genelinde yazılım kodunun kendisinin ceza tehdidi altında kalabileceği endişesini doğurdu.

Geliştiricilere Dair Yasal Sınır ve Sektörün Geleceği

Dava süreçlerini eleştiren sektör temsilcileri, yazılım geliştirmekle yasadışı faaliyetten doğrudan yarar sağlamak arasında ayrım yapılması gerektiğini düşünüyor. ABD hukukunun, tarafsız yazılım altyapısı üreten geliştiriciler ile müşteri varlıklarını yöneten ya da yasa dışı işlemlere karışanlar arasında net bir fark ortaya koyması gerektiğini savunuyorlar.

Tasarı halen ABD’deki kripto piyasasının genel düzenlenişine ilişkin daha geniş kapsamlı yasal çerçeveye entegre olarak değerlendiriliyor. Politikacılar, merkeziyetsiz teknolojilerin mevcut finansal mevzuata nasıl uyum sağlayabileceği konusunda çözüm yolları arıyor.

Coin Center’ın politika ekibi ise, yeni nesil blockchain geliştiricileri için açık tanımlara ihtiyaç olduğunu ve geçmişte Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin ve Hayden Adams gibi isimlerin de hukuki belirsizlikten ötürü geri adım atabileceğini hatırlattı.

Kripto ekosisteminde devam eden geniş çaplı düzenleme tartışmalarında yazılımcıların yasal statüsü önümüzdeki dönemde de temel başlıklardan biri olmaya aday görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı

Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı

Seçim Sonuçlarına Bağlı ETF’ler İçin Yeni Başvurular ABD Finans Sektörünün Gündeminde

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 18 Şubat

ABD’de Spot Kripto ETF Akımlarında Bitcoin’den Ethereum ve Altcoinlere Geçiş Yaşandı

The Digital Chamber, Amerika’da Tahmin Piyasaları İçin Yeni Düzenleme Hamlesi Başlattı

Stripe’ın Sahibi Olduğu Bridge, ABD’den Ulusal Takas Bankası Kurmak İçin Onay Aldı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Seçim Sonuçlarına Bağlı ETF’ler İçin Yeni Başvurular ABD Finans Sektörünün Gündeminde
Bir Sonraki Yazı Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı
Kripto Para
Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı
Ethereum (ETH)
Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı
Kripto Para
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri
BITCOIN (BTC)
Lost your password?