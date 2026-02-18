Winvest — Bitcoin investment
Seçim Sonuçlarına Bağlı ETF’ler İçin Yeni Başvurular ABD Finans Sektörünün Gündeminde

Özet

  • ABD’de önemli yatırım şirketleri seçim bazlı ETF ürünleri için SEC’ye başvurdu.
  • Bu fonlar, seçim sonuçlarına dayalı etkinlik sözleşmeleriyle yapılandırılıyor.
  • Gelişmeler finansal piyasada tahmine dayalı yatırım araçlarına olan ilgiyi gösteriyor.
ABD’de faaliyet gösteren yatırım yönetimi şirketleri Bitwise Asset Management ve GraniteShares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) seçim sonuçlarına bağlı borsa yatırım fonları (ETF) sunmak amacıyla başvuru yaptı. Her iki şirketin de seçimlerle ilişkili finansal ürün geliştirme girişimi, geleneksel yatırım dünyasında önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Yeni ETF’ler ve Sunduğu Yatırım Modeli
2 ABD Regülatörlerinden Yeni Çerçeve Arayışları
3 Politik Tahmin Piyasası Ürünleri ve Piyasalara Etkisi

Yeni ETF’ler ve Sunduğu Yatırım Modeli

Bitwise, PredictionShares adı altında New York Borsası’nda işlem görecek altı yeni ETF tasarlamayı planlıyor. Bu fonlar, 2028’deki başkanlık seçimi ve 2026’daki kongre seçimleri gibi büyük politik gelişmelere endeksli olacak şekilde yapılandırıldı. Bu sayede yatırımcılar, Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi kilit siyasi kurumları hangi partinin kazanacağına dair beklentilere bağlı olarak pozisyon alabilecek.

Her bir fonun, varlıklarının en az yüzde 80’ini Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından denetlenen piyasalar üzerinden işlem gören etkinlik sözleşmelerine yatırması öngörülüyor. Bu sözleşmeler, öngörülen politik gelişme gerçekleşirse 1 dolar, aksi halde 0 dolar getiri sağlıyor. Bu yapı, sonuçlara bağlı olarak fon değerinde ciddi artış ya da önemli düşüş riskini beraberinde getiriyor.

ABD Regülatörlerinden Yeni Çerçeve Arayışları

ABD’deki türev piyasaları denetlemekle görevli Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, bu tür tahmine dayalı yatırım ürünlerinin yaygınlaşmasıyla beraber yeni bir düzenleyici çerçeve üzerinde çalışıyor. Özellikle Polymarket ve Kalshi gibi platformlarda, politik ve finansal gelişmelere ilişkin büyük hacimli işlemler yapıldığı dikkat çekiyor.

GraniteShares de SEC’ye benzer yapıdaki bir ürün grubu için başvuruda bulundu. Bu adım, finansal enstrümanlara dönüştürülebilen yeni tahmine dayalı piyasa sözleşmelerine yönelik ilginin arttığını ortaya koyuyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, sunulan dosyaları yeni varlık sınıflarının finansallaştırılmasına yönelik daha geniş çaplı bir trendin parçası olarak tanımlıyor.

Politik Tahmin Piyasası Ürünleri ve Piyasalara Etkisi

Önerilen yeni ETF’ler, geleneksel aracı kurumlar üzerinden seçim sonuçlarına ilişkin tahmin piyasalarına erişim imkânı sağlıyor. Fonların değeri, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde anlık olarak değişebilecek; bu beklentiler de anketler, güncel gelişmeler ve piyasa duyarlılığıyla şekillenecek.

Bitwise ve GraniteShares dışındaki yatırım kurumları da benzer ürünler için art arda başvurular gerçekleştiriyor. Örneğin, 2026 yılının Şubat ayında Roundhill Investments, politik bağlantılı finansal ürünlere yönelik bir başvuru daha yaptı. Bu durum, yatırımcıların politikalara endeksli yeni yatırım araçlarına önemli bir talep gösterebileceğine işaret ediyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, seçim sonuçlarına bağlı tasarıların, finansal piyasaların yeni yatırım araçlarına olan yaklaşımında dönüşüme işaret ettiğini değerlendiriyor.

SEC’in bu başvuruları nasıl değerlendireceği henüz netleşmiş değil. Ancak seçimlerle ilişkilendirilen ve tahmin piyasası temelli yatırım fonlarına yönelik artan ürün başvuruları, yasal zeminin netleşmesiyle birlikte geleneksel finans sektöründe yeni bir sayfa açabilir.

