BlackRock ve Coinbase, Önerilen Staked Ethereum ETF’sinin Staking Getirisi Dağılımını Açıkladı

Portföy yönetimi devi BlackRock ve ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, başvuruları süren staked Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) olası staking ödülü paylaşım modeli hakkında detayları bir düzenleyici dosyada açıkladı. Bu gelişme, geleneksel finans yatırımcılarının kripto varlıklarda pasif getiri elde etmesine aracılık edebilecek yeni bir ürünün yapısına dair önemli bilgiler sunuyor.

Getiri Modeli ve Masraflar

Yenilenen başvuruya göre, fon kapsamında elde edilen staking getirilerinin %82’si doğrudan yatırımcılara aktarılacak. Kalan %18 ise ürün sponsoru olan BlackRock ve yürütücü ortak olarak görev üstlenen Coinbase arasında paylaşılacak. Ayrıca fon katılımcıları, yönetilen varlıklar üzerinden yıllık %0,12 ile %0,25 arasında değişen ek bir sponsor ücreti ödeyecek. Bu ücretlerin, net getiride belirli bir kesinti yaratacağı belirtiliyor.

Fonun İşleyişi ve Yatırım Modeli

BlackRock’ın önerdiği model, fon varlıklarının %70 ila %95’inin Ethereum ağı üzerinde staking’e yönlendirilmesini öngörüyor. Geri kalan fon ise likiditeyi korumak ve yatırımcıların taleplerini karşılamak amacıyla rezervde tutulacak. Bu sayede, yatırımcılar teknik bilgiye veya donanıma ihtiyaç duymadan, doğrudan staking gelirine ulaşabilecek.

ETF’de ana saklama ve yürütme işlemleri Coinbase tarafından sağlanacak. Ayrıca, staking operasyonlarının bir kısmının üçüncü taraf altyapı şirketlerine devredilebileceği ifade ediliyor. Lansman hazırlıkları kapsamında fona şimdiden 100.000 dolar başlangıç sermayesi aktarıldı ve bunlar, 25 dolar üzerinden fiyatlanan toplam 4.000 hisseye dönüştürüldü.

Piyasa İlgisi ve Merkezileşme Tartışması

Staked Ethereum ETF’si, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş ortamda blokzincir gelirlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak %18’lik ücret dilimi, sektör genelinde rekabet arttıkça yüksek olarak değerlendirenler tarafından eleştiriliyor. Finansal kurumların kripto piyasasına daha yoğun girmesini olumlu bulan taraflar, bu tarz ürünlerin piyasaya likidite sağladığı ve yaygın benimsenmeyi artırdığı görüşünde.

Ancak, dijital varlık topluluğunda merkeziyetçilik riskleri de tekrar gündeme geldi. Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, büyük finans şirketlerinin artan etkisinin ekosistemin merkeziyetsizliğini tehdit edebileceği yönünde uyarıda bulundu. Buna karşın, destekçiler kurumsal katılımın dijital varlık pazarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirdiğini savunuyor.

Öte yandan, Ethereum staking getirilerinin 2026 yılı başlarında yıllık ortalama %3 düzeyinde olduğu kaydedildi. Ancak masraflar ve gelir paylaşımı sonrası yatırımcıya ulaşacak net gelir, bu oranın altına düşecek.

Sonuç olarak, BlackRock ve Coinbase ortaklığında geliştirilen staked Ethereum ETF modeli, hem pasif gelir arayan geleneksel yatırımcılara hem de kurumsal oyunculara hitap etmeyi hedefliyor. Yeni ürünün merkeziyetçilikle ilgili tartışmalara yol açması ise sektörün gelecekteki yapısına ilişkin farklı değerlendirmelerin sürdüğünü gösteriyor.