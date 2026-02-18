ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 18 Şubat

Bitcoin’in halen 68 bin doların altında oyalandığı günler devam ediyor. Akşam gelecek Fed Tutanakları öncesinde yatırımcılar risklerini azaltma eğiliminde. Asıl bomba Cuma günkü muhtemel Yüksek Mahkeme kararı ve PCE raporuyla patlayacak. Peki ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum ne?

ABD ve Kripto Piyasaları

Dünkü AI zayıflığı bugün alıcıların oyuna dönmesine neden oldu. Ancak borsadaki ivmenin zayıflaması düşüşün orta vadede devam edebileceğini gösterdiğinden kripto paralar için olumsuz. S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 yükseldi ve eğer bu devam ederse 1 haftadan uzun süredir ilk defa bu kadar kazanç elde etmiş olacak.

AE Systems ve Puig gibi şirketlerin desteğiyle Avrupa’da Stoxx 600 yüzde 1’e yakın artış yaşadı. Altın 4.900 dolara geri dönerken Japonya Başbakanı açıklamalarda bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın 2027’de görev süresi dolmadan önce ayrılabileceği konuşulduğundan Euro bir miktar geriledi.

Son 24 saatte kripto paralarda 221 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Yine bunun çoğu (147 milyon ( long pozisyonlar. Likidasyonlar düne göre yüze 20 artış gösterdi.

En büyük 100 kripto para arasında WLFI %22 kazançla güne lider devam ediyor. Trump ailesinin BAE’de bulaştığı hisse satışı nedeniyle Demokratlar kripto para piyasası netlik yasasının önünü kesse de WLFI yükseliyor. KITE %14 ile çift haneli kazanç elde eden ikinci altcoin oldu.

Günün kaybedenleri H, ZRO, PUMP ve NEXO oldu.

Takvim ve Beklentiler

ABD Dayanıklı Mallar -2% beklenirken -1,4% açıklandı. Bugünün en önemli olayı 22:00’da gelecek Fed tutanakları olacak. Faiz indirimlerine geçen ay ara verilmişti ve Fed üyelerinin motivasyonu, beklentileriyle ilgili daha fazla detayı burada görebiliriz. 21:00’da Fed’den Bowman, Washington DC’deki Exchequer Club’da denetim ve düzenleme hakkında konuşma yapacak. Aynı saatlerde Beyaz Saray Basın Toplantısı olacak ve burada İran müzakereleriyle ilgili net açıklamalar görebiliriz.

00:00’da Trump imza töreninde olacak. 00:05’te önemli ABD şirketlerinden eBay kazanç raporunu açıklayacak. Tahmini gelir beklentisi 2,87 milyar dolar ve EPS beklentisi 1,35 dolar. ABS piyasaları için önemli bir gelişme.

00:30’da Trump politika toplantısına katılacak. Yarın çok bir gelişme yok ancak Cuma hareketli olacağından yatırımcılar risklerini daha da azaltabilir. BTC’nin düşüşü sonlandırmak için 69 bin doları kazanması gerekiyor.