Kripto Para

ABD’de Spot Kripto ETF Akımlarında Bitcoin’den Ethereum ve Altcoinlere Geçiş Yaşandı

Özet

  • ABD’de spot kripto ETF’lerinde Bitcoin’den çıkış, Ethereum ve altcoinlere geçiş yaşandı.
  • Kurumsal yatırımcılar Bitcoin riskini azaltıp portföylerini farklı kripto varlıklara yöneltti.
  • Piyasa yapısındaki değişim, sermaye hareketlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağladı.
COINTURK
COINTURK

ABD’de spot kripto para ETF’lerine dair en son veriler, toplamda 72 milyon doları aşan günlük net çıkışlara işaret ediyor. Ancak bu genel rakamın arkasında, Bitcoin ile ana altcoinler arasındaki yön farklılığı dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinden Günlük Yüksek Miktarda Çıkış
2 Ethereum ve Belirli Altcoinlerde Pozitif Net Akımlar
3 Piyasa Yapısında Dönüşüm Sinyalleri Veriyor

Bitcoin ETF’lerinden Günlük Yüksek Miktarda Çıkış

Spot Bitcoin ETF’lerinde günlük toplam çıkış 1.520 BTC olarak kaydedildi. Bu miktar, yaklaşık 105 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor. Bu rakam, bir günde piyasada satılan Bitcoin’in, madencilerden gelen üç günlük yeni arza denk olması sebebiyle piyasa takibi açısından önemli görülüyor.

ETF ihraççılarının hareketleri detaylı incelendiğinde ise tablo daha da belirginleşiyor. BlackRock, portföyündeki varlıkların bir kısmını elden çıkartarak 1.740 BTC sattı. Buna karşın, aynı dönemde portföyüne 11.465 ETH ekledi ve bu işlem 23 milyon dolar civarında gerçekleşti. Fidelity ise mütevazı düzeyde 86 BTC alımı yaparken, bunun yanında 7.210 ETH alımıyla portföydeki Ethereum ağırlığını artırdı. Grayscale de 400 BTC ve 5.658 ETH ile hem Bitcoin hem Ethereum alımı gerçekleştirdi.

Bu işlemlere bakıldığında; bazı şirketlerin seçici alım yaptığı görülse de genel eğilim, spot Bitcoin ETF’lerinde birikim değil dağılım yönünde oluştu.

Ethereum ve Belirli Altcoinlerde Pozitif Net Akımlar

Bitcoin cephesindeki çıkışlar dikkat çekerken; Ethereum spot ETF’leri 24.330 ETH ile yaklaşık 26 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Solana’da da artış yaşandı ve ETF’ler toplamda 25.463 SOL aldı. Avalanche tarafında ise 465 bin AVAX’lık giriş gözlendi. Ayrıca Chainlink alımları 71 bin adedi aştı.

Diğer taraftan XRP, Dogecoin, Litecoin ve Hedera tarafında günlük bazda değişiklik olmadı. Bu kripto varlıklara ait ETF’lerde net akım sıfır düzeyde gerçekleşti.

Toplam tablo, kurumsal yatırımcıların piyasadan tamamen çekilmediğini, aksine portföylerini farklı varlıklara yönelttiğini ortaya koyuyor. Özellikle Bitcoin’den çıkan sermayenin Ethereum ve bazı altcoinlere aktarıldığı izlenimini güçlendiriyor.

Piyasa Yapısında Dönüşüm Sinyalleri Veriyor

Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar sürerken, aynı gün Ethereum ve diğer altcoinlere ilgi yükseldi. Bu durum, piyasanın toplu bir çekilmedense portföy ayarlaması eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Birçok kurumsal yatırımcının Bitcoin riskini azaltıp, elindeki fonları Ethereum ve bazı katman-1 projelerine yönlendirdiği görülüyor.

Bitcoin ETF’lerindeki hacmin, günlük çıkarılmış miktarın üzerinde işlem görmesi, kısa vadede satış baskısının arttığını ortaya koyuyor. Ancak buna paralel olarak, Ethereum ve benzeri varlıklara olan yoğun girişler, dijital varlık piyasasında kapitalin aktif kaldığını ve yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

