Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

The Digital Chamber, Amerika’da Tahmin Piyasaları İçin Yeni Düzenleme Hamlesi Başlattı

Özet

  • The Digital Chamber tahmin piyasası düzenlemesi için yeni bir çalışma grubu başlattı.
  • Şirketler, federal ve eyalet düzenleyicileri arasında yetki konusu nedeniyle ciddi belirsizlikler yaşıyor.
  • Tartışmalar, tahmin piyasalarının finansal ürün mü yoksa farklı bir kategori mi olduğu sorusunu öne çıkarıyor.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli Blockchain savunuculuğu kuruluşu The Digital Chamber, ülkede hızla büyüyen tahmin piyasalarına dair düzenleme ve rehberlik konusunda yeni bir girişime imza attı. Grup, açıklamasında yenilikçi finansal araçların düzenlenmesi etrafında yaşanan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla “Prediction Markets Working Group” adında yeni bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu.

İçindekiler
1 Belirsizlik ve Düzenleyici Çatışmalar
2 Eyalet Denetimleri ve Hukuki Süreçler
3 Siyasi Tepkiler ve Sektörel Tartışmalar

Belirsizlik ve Düzenleyici Çatışmalar

The Digital Chamber, özellikle tahmin piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin federal kurumlar ile eyaletler arasında süregelen yetki çatışmasından kaynaklı olarak hukuki belirsizlik yaşadığını vurguladı. Kuruluş, yakın vadede düzenleyicilerle doğrudan temas kurmayı, politika çalışmaları yayımlamayı ve sektörün CFTC (Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu) yetki alanı içinde kalmasını destekleyen adli dosyalara taraf olmayı planlıyor.

The Digital Chamber’ın ilk adım olarak CFTC Başkanı Michael Selig’e gönderdiği mektupta, kural koyucu yaklaşımların uygulamaya öncelik vermesinin önemine işaret edildi. CFTC, federal düzeyde finansal türev ürünlerin gözetiminden sorumlu kurum olarak öne çıkıyor ve son dönemde yaptığı açıklamalarda, tahmin piyasalarının yıllardır bu denetim alanına dahil olduğu görüşünü sürdürüyor.

Eyalet Denetimleri ve Hukuki Süreçler

Tahmin piyasası platformları aynı zamanda, çeşitli eyaletlerin uyguladığı baskıcı yasal süreçlerle de karşı karşıya kalıyor. Nevada’daki oyun kurumu, finansal türevler pazarında faaliyet gösteren Kalshi şirketine karşı bir hukuk davası başlatarak, sporla ilgili tahmin sözleşmelerinin sunulmasını engellemek istiyor. Nevada yetkilileri, bu tür ürünlerin eyalet yasalarına göre oyun lisansı gerektirdiğini savunurken, Kalshi ise federal düzeyde CFTC denetiminin esas alınması gerektiği görüşünde.

Benzer şekilde, Polymarket de bazı eyalet otoritelerinin olası yaptırımlarına karşı federal mahkemede adım atarak, eyalet temelli düzenleyici yapıların ulusal pazarda bütünlüğü zedeleyeceğini öne sürüyor. Şirket, ülke genelinde tutarlı bir piyasa işleyişi için federal düzeyde ortak bir çerçevenin gerekliliğini gündeme getiriyor.

Siyasi Tepkiler ve Sektörel Tartışmalar

Tahmin piyasalarına yönelik artan düzenleyici baskı, siyasi alanda da yankı buluyor. Utah Valisi Spencer Cox, bu piyasaların finansal türevden ziyade bahis aracı gibi değerlendirilebileceğine işaret etti. Bu tartışmalar, tahmin piyasalarının geleneksel finansal ürün mü yoksa farklı şekilde mi düzenlenmesi gerektiği sorusunu gündemde tutuyor.

The Digital Chamber’ın yeni girişimiyle birlikte, piyasa katılımcıları ve düzenleyiciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sektördeki hukuki çatışmaların çözümü için ortak bir yol arayışına girildiği görülüyor.

Çalışma grubu adına yapılan açıklamada, “Dayanıklı ve sorumlu politika ile düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen Prediction Markets çalışma grubumuz, CFTC, Kongre ve piyasa katılımcılarıyla yakın iş birliği yapmayı planlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Tahmin piyasası sektöründeki yasal ve politik anlaşmazlıklar ise ABD’de blokzincir ve türev piyasalarının geleceği açısından kritik bir test olarak görülmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı

Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı

ABD’de Kripto Yazılımcılarına Yönelik Yasal Koruma Tartışması Yükseliyor

Seçim Sonuçlarına Bağlı ETF’ler İçin Yeni Başvurular ABD Finans Sektörünün Gündeminde

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 18 Şubat

ABD’de Spot Kripto ETF Akımlarında Bitcoin’den Ethereum ve Altcoinlere Geçiş Yaşandı

Stripe’ın Sahibi Olduğu Bridge, ABD’den Ulusal Takas Bankası Kurmak İçin Onay Aldı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Yatırımları, Kuantum Bilgisayarların Yarattığı Güvenlik Riskiyle Gündemde
Bir Sonraki Yazı ABD’de Spot Kripto ETF Akımlarında Bitcoin’den Ethereum ve Altcoinlere Geçiş Yaşandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger’de 2026 İçin Ağ Sağlığı: Cüzdanlar, Trustline’lar ve DEX Hacmi Ön Planda
Web3
Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı
Kripto Para
Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı
Ethereum (ETH)
Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı
Kripto Para
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Lost your password?