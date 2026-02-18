The Digital Chamber, Amerika’da Tahmin Piyasaları İçin Yeni Düzenleme Hamlesi Başlattı

ABD merkezli Blockchain savunuculuğu kuruluşu The Digital Chamber, ülkede hızla büyüyen tahmin piyasalarına dair düzenleme ve rehberlik konusunda yeni bir girişime imza attı. Grup, açıklamasında yenilikçi finansal araçların düzenlenmesi etrafında yaşanan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla “Prediction Markets Working Group” adında yeni bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu.

Belirsizlik ve Düzenleyici Çatışmalar

The Digital Chamber, özellikle tahmin piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin federal kurumlar ile eyaletler arasında süregelen yetki çatışmasından kaynaklı olarak hukuki belirsizlik yaşadığını vurguladı. Kuruluş, yakın vadede düzenleyicilerle doğrudan temas kurmayı, politika çalışmaları yayımlamayı ve sektörün CFTC (Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu) yetki alanı içinde kalmasını destekleyen adli dosyalara taraf olmayı planlıyor.

The Digital Chamber’ın ilk adım olarak CFTC Başkanı Michael Selig’e gönderdiği mektupta, kural koyucu yaklaşımların uygulamaya öncelik vermesinin önemine işaret edildi. CFTC, federal düzeyde finansal türev ürünlerin gözetiminden sorumlu kurum olarak öne çıkıyor ve son dönemde yaptığı açıklamalarda, tahmin piyasalarının yıllardır bu denetim alanına dahil olduğu görüşünü sürdürüyor.

Eyalet Denetimleri ve Hukuki Süreçler

Tahmin piyasası platformları aynı zamanda, çeşitli eyaletlerin uyguladığı baskıcı yasal süreçlerle de karşı karşıya kalıyor. Nevada’daki oyun kurumu, finansal türevler pazarında faaliyet gösteren Kalshi şirketine karşı bir hukuk davası başlatarak, sporla ilgili tahmin sözleşmelerinin sunulmasını engellemek istiyor. Nevada yetkilileri, bu tür ürünlerin eyalet yasalarına göre oyun lisansı gerektirdiğini savunurken, Kalshi ise federal düzeyde CFTC denetiminin esas alınması gerektiği görüşünde.

Benzer şekilde, Polymarket de bazı eyalet otoritelerinin olası yaptırımlarına karşı federal mahkemede adım atarak, eyalet temelli düzenleyici yapıların ulusal pazarda bütünlüğü zedeleyeceğini öne sürüyor. Şirket, ülke genelinde tutarlı bir piyasa işleyişi için federal düzeyde ortak bir çerçevenin gerekliliğini gündeme getiriyor.

Siyasi Tepkiler ve Sektörel Tartışmalar

Tahmin piyasalarına yönelik artan düzenleyici baskı, siyasi alanda da yankı buluyor. Utah Valisi Spencer Cox, bu piyasaların finansal türevden ziyade bahis aracı gibi değerlendirilebileceğine işaret etti. Bu tartışmalar, tahmin piyasalarının geleneksel finansal ürün mü yoksa farklı şekilde mi düzenlenmesi gerektiği sorusunu gündemde tutuyor.

The Digital Chamber’ın yeni girişimiyle birlikte, piyasa katılımcıları ve düzenleyiciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sektördeki hukuki çatışmaların çözümü için ortak bir yol arayışına girildiği görülüyor.

Çalışma grubu adına yapılan açıklamada, “Dayanıklı ve sorumlu politika ile düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen Prediction Markets çalışma grubumuz, CFTC, Kongre ve piyasa katılımcılarıyla yakın iş birliği yapmayı planlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Tahmin piyasası sektöründeki yasal ve politik anlaşmazlıklar ise ABD’de blokzincir ve türev piyasalarının geleceği açısından kritik bir test olarak görülmeye devam ediyor.