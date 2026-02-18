Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin Yatırımları, Kuantum Bilgisayarların Yarattığı Güvenlik Riskiyle Gündemde

Özet

  • Kuantum bilgisayarlar, uzun süredir hareket etmeyen Bitcoin varlıkları için yeni riskler doğuruyor.
  • 6,89 milyon BTC, mevcut yapısıyla gelecekte kuantum saldırılarına açık kabul ediliyor.
  • Topluluk içi görüş ayrılıkları, ağın nasıl korunacağına dair belirsizliği artırıyor.
Kripto para piyasasında son dönemde, gelişen kuantum bilgisayar teknolojilerinin Bitcoin güvenliğine etkileri tartışılıyor. Bu alanda veri analitiği çözümleri sunan CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju, güçlü kuantum bilgisayarların gelecekte Bitcoin cüzdanlarında tutulmuş milyonlarca coini tehdit edebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’ya atfedilen yaklaşık 1 milyon BTC’nin de bu risk altında olabileceği belirtiliyor.

İçindekiler
1 Mevcut Güvenlik Modeli ve Kuantum Tehdidi
2 Uyuyan Coinler ve Topluluk Dinamikleri
3 On-Chain Verilerde Güvenlik Endişeleri

Mevcut Güvenlik Modeli ve Kuantum Tehdidi

Bitcoin ağı, klasik bilgisayarlarla kırılması mümkün olmayan bir şifreleme yapısına sahip. Ancak kuantum bilgisayarların yaygınlaşması durumunda, Bitcoin adreslerinin sadece açık anahtarları üzerinden özel anahtarların elde edilebileceği belirtiliyor. Bu da, bugün güvenli görünen adreslerin, gelecekte dışarıdan harcanabilir hale gelmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

Verilere göre, yaklaşık 6,89 milyon BTC’nin uzun vadede kuantum tehditlere açık olduğu ifade ediliyor. Bunların 1,91 milyonunun açık anahtarı net şekilde görülüyor, kalan kısmı ise önceki işlemler sırasında ifşa olmuş durumda. Özellikle eski işlem geçmişine sahip adreslerin daha fazla risk altında olduğu biliniyor.

Uyuyan Coinler ve Topluluk Dinamikleri

Yatırımcılar arasında aktif olmayan coinler konusu da tartışmaların merkezinde. On yılı aşkın süredir hareket etmeyen yaklaşık 3,4 milyon BTC bulunuyor; bu miktara Satoshi Nakamoto’nun cüzdanında olduğu tahmin edilen varlıklar da dahil. Piyasa değerleriyle karşılaştırıldığında, oldukça yüksek bir finansal büyüklük oluşturdukları görülüyor. Kuantum bilgisayarların gelişiminin bu pasif coinlere cazip bir hedef oluşturabileceği vurgulanıyor.

Ki Young Ju, teknik olarak koruyucu önlemlerin mümkün olabileceğini belirtse de, Bitcoin topluluğunda karar alma süreçlerinin yavaşlığını ve toplumsal uzlaşı zorluğunu öne çıkarıyor. Daha önce yaşanan blok boyutu tartışması gibi çekişmeli süreçlerin yıllarca sürdüğü ve sonuçta ağda çatallanmalara yol açtığı biliniyor.

Ağ güncellemeleri ve adreslerin dondurulması gündeme gelirse, Bitcoin’in temel ilkelerinden ödün verilmesi gerekeceği için topluluğun bu tip çözümlere sıcak bakmayabileceği konuşuluyor. Özellikle eski adreslerin dondurulması, merkeze karşıt olmaya dayalı ağ felsefesine aykırı bulunabilir.

On-Chain Verilerde Güvenlik Endişeleri

Bitcoin’in fiyatı istikrarlı görünse de, ağdaki zincir üstü veriler kimi zayıflıklara işaret ediyor. Özellikle borsalar arası transfer akışını ölçen Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) göstergesinde ciddi yavaşlama yaşanıyor. Bu durum, Bitcoin ekosisteminde derin likidite sorunlarını kamufle edebiliyor ve sistemdeki bazı güvenlik açıklarını görünür hale getiriyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in karşı karşıya kaldığı bu yeni risklere karşı, geliştiriciler ile topluluğun erken harekete geçmesi gerektiğine işaret ediyor. Attıkları adımların, hem dijital varlıkların korunmasını hem de ağın temel prensiplerinin devamlılığını belirleyecek önemde olacağı vurgulanıyor.

