Winvest — Bitcoin investment
DEFI

Kurumsal Kripto Kazanç Modellerinde Yeni Dönem: On-Chain Getiriler ve İzinli Protokoller Yükseliyor

Özet

  • Kurumlar, on-chain getiri ürünlerini geleneksel yapılara entegre etmeye başladı.
  • İzinli protokoller, risk ve uyum süreçlerine uygun DeFi kullanımını mümkün kılıyor.
  • Makro koşullar ve yeni ürün modelleri kurumsal yatırımın DeFi’ye geçişini hızlandırıyor.
COINTURK
COINTURK

Şubat ayı itibarıyla kripto varlık yöneticisi Bitwise’ın Morpho ile başlattığı seçili getiri kasaları ve Chorus One’ın kurumsal staking operasyonunun satın alınması, getiri odaklı DeFi ürünlerinde kurumsal dönüşümün hızlandığını gösterdi. Bitwise, merkeziyetsiz finans dünyasında kurumsal standartlara uygun getiriyi, risk filtreleme ve operasyonel altyapı ile bir araya getirerek profesyonel yatırımcılara hitap eden bir model kurguluyor.

İçindekiler
1 DeFi’de Getiri Ürünleri ve Kurumsal Kontrollü Modeller
2 Kurumsal Finans ve DeFi Arasındaki Geçiş Noktaları
3 Açık Protokollerin İçinde İzinli Alanlar
4 Bankalar ve Regüle Yapılar DeFi ile Buluşuyor
5 Sertifikalı Getirinin Önemi ve Dönüşen Piyasa Dinamikleri

DeFi’de Getiri Ürünleri ve Kurumsal Kontrollü Modeller

Kurumlar tarafından yönetilebilen tokenleştirilmiş Hazine bonoları, para piyasası fonları ve izinli borç protokollerine dayalı araçlar, geleneksel finans dünyasında olduğu gibi uygun denetim ve raporlama süreçleriyle işliyor. BlackRock’ın BUIDL fonu bu dönüşümün başta gelen örneklerinden biri. BUIDL, UniswapX üzerinden whitelist’e alınan piyasa yapıcılar aracılığıyla alınıp satılabiliyor ve tüm işlemler şeffaf, zincir üstünde yer alıyor.

VanEck’in tokenleştirilmiş Hazine bonosu fonu, Aave’in kurumsal kredi protokolü Horizon’da teminat olarak kullanılırken, UBS’in para piyasası fonu Digift ve Secured Finance ile zincir üstü krediye olanak sağlıyor. Tüm bu örnekler, kurumların ve uyum ekiplerinin süreçlerine uygun, gerçek işlem hacmine ulaşmış zincir üstü entegrasyonlar olarak dikkat çekiyor.

Kurumsal Finans ve DeFi Arasındaki Geçiş Noktaları

Birinci modelde, BlackRock ve Securitize’in iş birliğiyle geleneksel ürünler, DeFi protokollerine entegre edilmiş durumda. BUIDL gibi fonlar, UniswapX’teki RFQ sistemiyle alınıp satılıyor ve katılımcılar, kimliği doğrulanmış ve izinli bir çerçevede işlem yapıyor. VanEck’in VBILL ürünü Aave Horizon’da teminat olarak kabul edilirken, WisdomTree ve UBS gibi varlık yöneticileri de yeni zincirlerde ürünlerini konumlandırıyor.

Bu yapı sayesinde, akıllı kontratlar legal anlaşmalara alternatif oluyor ve kurumlar, tokenleştirilmiş nakit benzerleri üzerinde, manuel mutabakata gerek kalmaksızın işlem gerçekleştirebiliyor. Böylece, getiri sağlayan geleneksel ürünler zincir üstünde aktif teminat veya likidite aracı olarak kullanılabiliyor. Ölçek büyüdükçe, DeFi yalnızca bir alternatif olmaktan çıkarak, geleneksel repo ve teminatlı kredi pazarlarına paralel bir yapı haline geliyor.

Açık Protokollerin İçinde İzinli Alanlar

İkinci yaklaşımda ise, geleneksel varlıkların DeFi’ye taşınmasından ziyade, mevcut protokoller içinde kurumsal kullanıcılara özel, izinli katmanlar oluşturuluyor. 2025’te başlatılan Aave Horizon bunun örneği. Katılımcıların doğrulandığı, teminatın onaylandığı bu modelde, Circle’ın USYC’si ve VanEck’in ürünleri gibi varlıklar ilk collateral grubu arasında yer aldı. Maple Finance’in CEO’su Sid Powell, bu tür yapıların, riskin filtrelenmesi ve operasyonel güvenilirliğin artırılması bakımından, kurumsal portföy yönetimiyle örtüştüğünü aktardı:

“Kurumlar sadece getiri peşinde koşmuyor; risk-farkında yapılar, şeffaf süreçler ve operasyonel güvenlik arıyorlar. Seçili kasalar bu noktada beklentileri karşılıyor.”

Bu modele göre, izinli alanlar protokolün genel açıklığına zarar vermeden, seçkin katılımcılara uygun bir ortam sunabiliyor. Kurumlar, DeFi’nin şeffaflığını ve programlanabilirliğini, kendi denetim standartlarına uygun şekilde kullanma imkanına kavuşuyor.

Bankalar ve Regüle Yapılar DeFi ile Buluşuyor

Üçüncü modelde ise geleneksel bankaların doğrudan DeFi kredi protokollerine bağlandığı örnekler öne çıkıyor. Société Générale’nin MakerDAO ile oluşturduğu kredi tesisi bunun simgesi. Banka, kendi çıkardığı güvenlik tokenlarını teminat göstererek DAI borçlandı ve bu modelin çalıştığını sektöre gösterdi. Böylece yasal olarak yapılandırılmış DeFi işlemlerinin mümkün olduğu kanıtlanmış oldu.

Bu yaklaşımda, kurumların DeFi’ye yönelmesindeki temel nedenler, mevcut ürünlerin yasal ve operasyonel uyumluluğunun, DeFi protokollerinde yeniden üretilebilmesi olarak öne çıkıyor.

Sertifikalı Getirinin Önemi ve Dönüşen Piyasa Dinamikleri

Sertifikalı getiri başlığı altında öne çıkan iki temel trend var: Ölçeklenebilir, zincir üstü risksiz oranların yatırımcılara sunulabilmesi ve makro koşulların getiri arayışını öne çıkarması. RWA.xyz verilerine göre, tokenleştirilmiş Hazine bonoları 10 milyar doları aşarken, on-chain getiriler artık geleneksel piyasa eğrileriyle anlık olarak karşılaştırılabiliyor.

Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine gidebileceğine dair açıklamalar, kurumsal yatırımcıların gelir koruma arayışını artırıyor. Sid Powell, özellikle family office’ler ve bağımsız portföy yönetimi kuruluşlarının yeni ürünlere hızlıca adapte olduğunu, emeklilik fonlarının ise uyum süreçleri tamamlandığında bu alana dahil olabileceklerini aktarıyor:

“İlgi birçok yerden geliyor ancak uygulamada şu anda en aktifler family office ve bağımsız varlık yöneticileri. Daha hızlı hareket edebiliyor ve yeni yapıları deneyebiliyorlar.”

Sonuç olarak, kurumlar DeFi kavramından ziyade, kendi risk ve raporlama standartlarına uygun şekilde yapılandırılmış zincir üstü getiri ürünlerine yöneliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Yapay Zeka Kodladı, DeFi Dünyası Sarsıldı: 1.78 Milyon Dolarlık “Vibe-Coding” Faturası

Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil

Ethereum’da MEV Baskısı Gizliliği Zorunlu Hale Getiriyor

Aave’nin Yeni Yönetim Modeli: DeFi’de Değişen Regülasyonlarla Şekillenen Strateji

Stani Kulechov: Tokenizasyonun Enerji Sektöründe Trilyon Dolarlık Bir Pazar Yaratabileceğine İnanıyor

DeFi Analitiğinde Veri Mühendisliğinin Yükselen Önemi: ETL, İndeksleme ve Sorgulama

Sıcak Gelişme: AAVE Ürün Gelirinin Tamamını Aktaracak, Yüzde 5 Yükseliş

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Founders Fund, ETHZilla’daki Payını Tamamen Sattı: Piyasalarda Yön Değişikliği Sinyali
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Yatırımları, Kuantum Bilgisayarların Yarattığı Güvenlik Riskiyle Gündemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arthur Hayes’dan Bitcoin ve Nasdaq Ayrışmasına Dair Dolar Likiditesi Uyarısı
Kripto Para
Peter Thiel’in Founders Fund’ı, ETHZilla’daki Tüm Paylarını Sattı
Ethereum (ETH)
Abu Dabi Varlık Fonları, BlackRock Bitcoin ETF Yatırımlarını 1,1 Milyar Doların Üzerine Taşıdı
Kripto Para
Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Dominansı Yavaşladı, Piyasa Liderliğinde Yeni Dönem Sinyalleri
BITCOIN (BTC)
Lost your password?