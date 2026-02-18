Founders Fund, ETHZilla’daki Payını Tamamen Sattı: Piyasalarda Yön Değişikliği Sinyali

Peter Thiel’in kurucuları arasında yer aldığı Founders Fund, Ethereum tabanlı dijital varlık hazinesi stratejileriyle öne çıkan ETHZilla’daki tüm hisselerini elden çıkardı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirilen 13G dosyasıyla satış kesinleşti. Thiel, Silikon Vadisi’nin en bilinen yatırımcılarından biri olarak çeşitli teknoloji ve kripto para projelerine sağladığı finansmanla tanınıyor. Founders Fund ise erken aşamada büyük hissedar olarak ETHZilla’yı kripto piyasasında dikkat çeken bir kurumsal oyuncuya dönüştürmüştü.

Beklenmedik Hamle: Tam Çıkış ve Piyasalara Yansıması

Sadece bir süre önce Thiel ve Founders Fund’ın ETHZilla’ya girişi, şirketin hisse fiyatında kısa sürede yaklaşık yüzde doksanlık bir artışa yol açtı. Ancak yeni belgeye göre fon, ağustosta aldığı yüzde 7,5’lik hisseyi tamamen satarak şirketle tüm bağlarını kopardı. Satış sonrası ETHZilla hisseleri erken işlemlerde yüzde 7 gerilerken, fiyat 3,20 dolara kadar düştü. Bu, geçen yaz ulaşılan 107 dolarlık zirvenin yüzde 97 altında. Satışın zamanlaması, dijital varlık hazinesi (DAT) modeline kurumsal ilginin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

ETHZilla’nın Yeni Stratejik Yönelimi

ETHZilla, kripto varlıkların hazine yönetiminde kullanımı konusunda ilk dönemden beri çeşitli stratejiler denedi. Son olarak şirket, sadece ETH biriktirmek yerine, reel dünyadan varlıkların (RWA) tokenleştirilmesine odaklanmaya başladığını duyurdu. Bu kapsamda, uçak motorları ve konut kredisi gibi geleneksel finansal ürünlerin blokzincire taşınması hedefleniyor. Yakın dönemde, şirkete ait 40 milyon dolar değerinde ETH hisse geri alımı için, 74,5 milyon dolarlık ETH ise borç yönetimi amaçlı satıldı. ETHZilla’nın kasasında şu anda yaklaşık 69.800 ETH bulunuyor ve toplam varlık değeri güncel fiyatlarla 139 milyon dolar seviyesinde.

Founders Fund’ın ETHZilla’daki çıkışı, sektörde varlık dağılımı ve kurumsal risk yönetimine ilişkin önemli bir fikir değişikliğine işaret ediyor. Kurum, portföyünde bazı kripto şirketlerine yatırım yapmaya devam etse de, satış ETHZilla’nın özelinde bir strateji değişikliğine yönelik bir işaret olarak öne çıkıyor. Özellikle son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları, yatırımcıların risk algısında ve tercihlerinde seçiciliği artırdı.

ETHZilla’nın finansal sonuçları ve büyüklüğü, sektörün diğer trezör oyuncularıyla kıyaslandığında düşük kalıyor. Şirket, büyük miktarlarda ETH tutmasına rağmen, borç yönetimi ve hisse geri alımı nedeniyle rezervlerinde ciddi azalma yaşadı. Bu durum, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından soru işaretleri oluşturdu.

Kurumsal yatırımcıların çıkışı, ETHZilla’nın yeni iş modeline ne kadar hızlı adapte olabileceği ve reel varlık tokenizasyonundan gelir elde etme kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olacak. Sektörde, şirketin mevcut fiyat seviyelerinde istikrar sağlayabilmesi için RWA alanındaki hamlelerinin dikkatle izleneceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Founders Fund’ın tamamen çekilmesi, şirketin Ethereum üzerindeki treasury modeline dönük kurumsal desteğin zayıfladığı şeklinde algılandı. Ancak fonun başka kripto altyapı şirketlerinde pozisyonunu koruduğu, tamamen piyasadan çıkış anlamına gelmediği ifade ediliyor. Sermayenin daha seçici ve odaklı şekilde dağıldığına yönelik yorumlar da öne çıkıyor.

ETHZilla’nın önümüzdeki dönemde başarıya ulaşması, yalnızca kripto varlık biriktirme stratejisinden çok, yenilikçi reel varlık projelerinin piyasada kabul görmesine ve nakit akışı yaratmasına bağlı olacak. Şirketin bu alandaki performansı, kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden çekip çekemeyeceğini gösterecek.