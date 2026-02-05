Strategy Hisselerinde Ani Düşüş: Bitcoin’deki Dalgalanma ve Finansal Endişeler

Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlarla bilinen ve merkezi ABD’de bulunan yazılım şirketi Strategy, 5 Şubat 2026 günü hisselerinde yüzde 15’i aşan bir değer kaybı yaşadı. Şirket, özellikle kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor ile Bitcoin odaklı yatırım stratejisiyle öne çıkıyor. Hissedeki bu düşüş; hem Bitcoin fiyatındaki gerileme hem de açıklanacak olan çeyrek dönem finansal sonuçlar öncesindeki belirsizliklerle ilişkilendirildi.

Şirketin Bitcoin Politikası ve Finansal Sonuç Beklentisi

Piyasa uzmanları ve yatırımcılar, Strategy’nin 2025 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarında önemli değişiklikler öngörüyor. Analistler, şirketin bilançosunda yer alan yüksek miktardaki Bitcoin’in değerindeki dalgalanmaların, finansal tabloya ciddi şekilde yansıyabileceğini belirtti. Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, finansal rapor sonrası yüzde 8’in üzerinde bir hareket beklendiğini gösteriyor.

Strategy için açıklanacak finansal sonuçlar, ABD saatiyle 17.00’de canlı yayınla duyurulacak. Yetkililer şirketin sonuçlarının, özellikle de Bitcoin varlıklarına ilişkin muhasebe yöntemlerinden dolayı, oldukça değişken olabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’deki Gerilemenin Hisseye Etkisi

Şirket hisselerindeki son değer kaybı, Bitcoin fiyatının son bir yılın dip seviyelerine yaklaşmasına paralel gerçekleşti. Son bir haftada Strategy hisseleri 150 dolar seviyelerinden 110 dolar altına kadar geriledi. Finansal piyasa yorumcuları, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların artan endişelerini dile getiriyor.

Bitcoin’in dalgalı seyri, şirketin bilançosuna “gerçek değer” muhasebesiyle doğrudan yansıyor. Bu nedenle, duyurulacak finansal tablolarda büyük değişimler görülmesi olası.

Michael Saylor’un Tutumu ve Yatırım Stratejisi

Bitcoin fiyatı haberin kaleme alındığı sırada 66.000 dolar civarında işlem görüyordu. Piyasadaki son kayıplara rağmen, Strategy’nin elinde tuttuğu Bitcoin miktarı şirketin toplam varlıklarının büyük kısmını oluşturuyor. Şirket, 2024 sonundan bu yana Bitcoin yatırımlarında yaklaşık 4,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kayıp ile karşı karşıya kaldı.

Michael Saylor, yaptığı açıklamalarda, düşük fiyatlara rağmen “satış yapmayı düşünmediklerini” ve Bitcoin toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu strateji, yatırımcılardan farklı tepkiler alsa da, şirket yönetimi Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini ifade ediyor. Saylor, düşüşler sırasında alım yapmaya devam ettiklerini, piyasa değerindeki oynaklığa rağmen bu pozisyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Finans çevrelerinde Strategy’nin gidişatı, önümüzdeki dönemde açıklanacak finansal sonuçlar ve Bitcoin fiyatındaki hareketler doğrultusunda yakından izlenmeye devam edecek.