Kripto Para

Strategy Hisselerinde Ani Düşüş: Bitcoin’deki Dalgalanma ve Finansal Endişeler

Özet

  • Strategy hisseleri, Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte yüzde 15 geriledi.
  • Şirket büyük oranda Bitcoin’e yatırım yapıyor ve kayıpları bilançosuna yansıyor.
  • Michael Saylor, Bitcoin tutmaya ve alıma devam edeceklerini söyledi.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlarla bilinen ve merkezi ABD’de bulunan yazılım şirketi Strategy, 5 Şubat 2026 günü hisselerinde yüzde 15’i aşan bir değer kaybı yaşadı. Şirket, özellikle kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor ile Bitcoin odaklı yatırım stratejisiyle öne çıkıyor. Hissedeki bu düşüş; hem Bitcoin fiyatındaki gerileme hem de açıklanacak olan çeyrek dönem finansal sonuçlar öncesindeki belirsizliklerle ilişkilendirildi.

İçindekiler
1 Şirketin Bitcoin Politikası ve Finansal Sonuç Beklentisi
2 Bitcoin’deki Gerilemenin Hisseye Etkisi
3 Michael Saylor’un Tutumu ve Yatırım Stratejisi

Şirketin Bitcoin Politikası ve Finansal Sonuç Beklentisi

Piyasa uzmanları ve yatırımcılar, Strategy’nin 2025 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarında önemli değişiklikler öngörüyor. Analistler, şirketin bilançosunda yer alan yüksek miktardaki Bitcoin’in değerindeki dalgalanmaların, finansal tabloya ciddi şekilde yansıyabileceğini belirtti. Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, finansal rapor sonrası yüzde 8’in üzerinde bir hareket beklendiğini gösteriyor.

Strategy için açıklanacak finansal sonuçlar, ABD saatiyle 17.00’de canlı yayınla duyurulacak. Yetkililer şirketin sonuçlarının, özellikle de Bitcoin varlıklarına ilişkin muhasebe yöntemlerinden dolayı, oldukça değişken olabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’deki Gerilemenin Hisseye Etkisi

Şirket hisselerindeki son değer kaybı, Bitcoin fiyatının son bir yılın dip seviyelerine yaklaşmasına paralel gerçekleşti. Son bir haftada Strategy hisseleri 150 dolar seviyelerinden 110 dolar altına kadar geriledi. Finansal piyasa yorumcuları, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların artan endişelerini dile getiriyor.

Bitcoin’in dalgalı seyri, şirketin bilançosuna “gerçek değer” muhasebesiyle doğrudan yansıyor. Bu nedenle, duyurulacak finansal tablolarda büyük değişimler görülmesi olası.

Michael Saylor’un Tutumu ve Yatırım Stratejisi

Bitcoin fiyatı haberin kaleme alındığı sırada 66.000 dolar civarında işlem görüyordu. Piyasadaki son kayıplara rağmen, Strategy’nin elinde tuttuğu Bitcoin miktarı şirketin toplam varlıklarının büyük kısmını oluşturuyor. Şirket, 2024 sonundan bu yana Bitcoin yatırımlarında yaklaşık 4,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kayıp ile karşı karşıya kaldı.

Michael Saylor, yaptığı açıklamalarda, düşük fiyatlara rağmen “satış yapmayı düşünmediklerini” ve Bitcoin toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu strateji, yatırımcılardan farklı tepkiler alsa da, şirket yönetimi Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini ifade ediyor. Saylor, düşüşler sırasında alım yapmaya devam ettiklerini, piyasa değerindeki oynaklığa rağmen bu pozisyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Finans çevrelerinde Strategy’nin gidişatı, önümüzdeki dönemde açıklanacak finansal sonuçlar ve Bitcoin fiyatındaki hareketler doğrultusunda yakından izlenmeye devam edecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Çin ve Kripto Paralardan Bahsediyor

5 Şubat Kripto Paralarda Günün Takvimi

2026’nın En Güçlü Kripto Para Trendleri Ortaya Çıktı: Şaşırtan Ocak Karnesi

Kripto Para Piyasasında Büyük Çöküş: 22 Günde 900 Milyar Dolar Buhar Oldu

Trump Bağlantılı Kripto Para Projesi ABD’yi Karıştırdı: 500 Milyon Dolarlık Gizem

İngiltere Parlamentosu’nda Stablecoin’lere Yönelik Eleştiriler

Son Dakika: Alphabet (Google) Kazanç Raporu ve İran Son Durum

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı JPMorgan: Bitcoin Uzun Vadede Altından Daha Cazip Yatırım Olarak Görülüyor
Bir Sonraki Yazı Tether, Anchorage Digital’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı
BITCOIN (BTC)
Tether, Anchorage Digital’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
Tether (USDT)
JPMorgan: Bitcoin Uzun Vadede Altından Daha Cazip Yatırım Olarak Görülüyor
BITCOIN (BTC)
Her Şey Bitti Mi? Kripto Paraların Son 17 Yılı ve Bin Günde Yapılacaklar
BITCOIN (BTC)
Grafiğe Bakmadan Önce Şuna Bakın: Kriptoyu Hareketlendiren Makro Veriler Artık Anlık
BITCOIN Haberleri
Lost your password?