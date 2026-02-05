Tether, Anchorage Digital’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Tether, dünyanın en büyük sabit kripto varlıklarından USDT’nin ihraççısı olarak tanınıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD lisanslı dijital varlık bankası Anchorage Digital’e 100 milyon dolarlık sermaye yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırım, iki kurum arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atıldı.

Regülasyon ve Güvenlik Ön Planda

Anchorage Digital, ABD’de federal olarak onaylanmış ilk dijital varlık bankası olarak biliniyor. Kurum; büyük finans kuruluşlarına saklama, stake etme, yönetim, mutabakat ve sabit dijital varlık çıkarımı gibi hizmetler sunuyor. Tether’in yaptığı açıklamada, Anchorage’ın dijital varlıkların regülasyonlar çerçevesinde güvenle işleyebilmesi için önemli bir rol oynadığına vurgu yapıldı.

Tether, yatırım kararının arkasında dijital varlık piyasasının artık daha fazla düzenleyici kurum gözetiminde işlem görmesinin etkili olduğunu belirtiyor. İki firma da, özellikle küresel ölçekte artan düzenleyici denetim altında kurumsal katılımı mümkün kılan temel altyapının güçlendirilmesine odaklandıklarını aktardı.

Stratejik Ortaklık ve Uzun Vadeli Planlar

Tether, son dönemde büyümesinde regülasyonlara uyum ve yasal çerçevede hareket eden finansal kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin etkili olduğunu ifade etti. Anchorage Digital’in düzenleme ve güvenlik temelinde konumlanmasının, Tether’in uzun vadeli piyasa bütünlüğünü destekleme hedefiyle örtüştüğü belirtildi.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether, mevcut düzeni sorgulamak ve küresel özgürlük için altyapı inşa etmek amacıyla var oldu. Anchorage Digital’e yaptığımız yatırım, güvenli, şeffaf ve dayanıklı finansal sistemlerin gerekliliğine dair ortak bir inancı yansıtıyor,” dedi.

Anchorage Digital Bank’ın USAT’ın ihraççısı olması sayesinde Tether, kurumun yasal uyumluluk ve saklama süreçlerinde doğrudan deneyime sahip oldu. Bu bilgi, yatırım kararında etkili oldu.

Kurumsal Güven ve Dijital Finansın Geleceği

Anchorage Digital CEO’su ve kurucu ortağı Nathan McCauley, yapılan yatırımın firmanın uzun vadeli yaklaşımı açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor.

McCauley, “Dijital varlıkların, sadece güvenli ve düzenlenmiş temeller sayesinde yaygınlaşabileceğine başından beri inandık,” dedi.

Tether, bu yatırımın amacının mevcut finansal sistemlere tam uyum sağlayan regüle ederek tanımlanan kurumlarla uzun vadeli iş birlikleri geliştirmek olduğunu açıkladı. Sektör temsilcileri, altyapı sağlayıcıların ve düzenleyici destekli platformların dijital varlıklar için temel aracı konumunda olduğunu belirtiyor.

Tether ve Anchorage Digital, dijital varlıklara katılımı yaygınlaştırmak ve küresel ölçekte istikrar ile şeffaflığı ön plana çıkarmak için iş birliğini sürdürmeyi hedefliyor.