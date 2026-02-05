Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı

Amerikalı yazılım şirketi MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, son açıklamalarıyla kripto para topluluğunda tekrar gündeme geldi. 1989’da Virginia’da kurulan MicroStrategy, özellikle son yıllarda Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlarla biliniyor. Şirketin üst düzey yöneticisi Saylor, Bitcoin’in 10 milyon dolar seviyesine bir günde ulaşabileceğini belirttiği bir video nedeniyle eleştirilerle karşılaştı.

“Bitcoin 10 Milyon Olabilir” Açıklamasına Tepkiler

Saylor’ın son videosunda, Bitcoin’e yönelik fiyat dalgalanmalarını savunması ve büyük düşüşlerin “sadık yatırımcılara bir ödül” olduğunu ileri sürmesi çeşitli yorumlara yol açtı. Saylor, fiyat oynaklığının piyasadan geçici yatırımcıları uzaklaştırdığını ifade etti.

Volatiliteyi, “Sadıklara bir armağan” olarak gördüğünü belirten Saylor, “Büyük düşüşler, gerçekten anlamak isteyenleri bırakıyor; yüzeysel ilgilileri ise uzaklaştırıyor” dedi.

Aynı konuşmada Saylor, “Eğer dünyanın geri kalanı benim bildiklerimi bilse ve bana katılsa, Bitcoin yarın 10 milyon dolara çıkar” ifadelerini kullandı.

Saylor, ani bir yükselişin uzun vadeli yatırımcılar açısından dezavantajlı olabileceğini vurguladı: “Bunu düşünün; milyon dolar altından almaya 20 yıl boyunca fırsatınız olurdu, ani bir artışta bu fırsat kaybolur.”

Sosyal medyada, Saylor’ın bu öngörüleri ve yaklaşımı yoğun şekilde eleştirildi. Bazı kullanıcılar, Saylor’ın gerçekçi bir tablo çizip çizmediğini sorgularken, “Eğer herkes sahip olduklarımın değerini anlasaydı milyarder olurdum” şeklinde ironik paylaşımlar yapıldı. Diğer kullanıcılar geçmişte yaşanan ekonomik balonlara atıfla eleştirilerini sürdürdü.

MicroStrategy’de Büyük Kaybın Gölgesinde Alımlar Sürüyor

Saylor’ın açıklamaları, MicroStrategy’nin önemli değer kayıpları yaşadığı bir dönemde geldi. Şirket, Bitcoin fiyatındaki son düşüşlere rağmen alımlarını sürdürüyor. Son resmi açıklamaya göre MicroStrategy, yaklaşık 75 milyon dolar karşılığında 855 adet Bitcoin daha satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı, güncel fiyatlarla yaklaşık 50,5 milyar dolar değerinde bulunuyor. Bu portföyün, ortalama satın alma maliyetinden bakıldığında 3,7 milyar doları aşan kaybı olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında şirketin Bitcoin yatırımlarının kâğıt üzerinde 33 milyar dolara yakın kâr gösterdiği aktarılmıştı. Ancak, mevcut durumda hem portföydeki değer kaybı hem de şirket hisselerinin fiyatındaki düşüş dikkat çekiyor. MicroStrategy hisseleri, Temmuz 2025’teki zirveden bu yana yüzde 70’ten fazla gerilemiş durumda.

Satış Endişesi ve Yönetime Gelen Sorular

MicroStrategy yönetiminin, olası bir Bitcoin satışıyla ilgili görüşleri de tartışma konusu oldu. Şirket CEO’su Phong Le’nin Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Eğer şirket hisseleri, sahip olunan Bitcoin’in değerinin altına gerilerse, satış gündeme gelebilir” dediği hatırlatıldı.

Saylor ise şirketin ancak net aktif değeri 1’in altına düştüğü takdirde Bitcoin satışını değerlendireceklerini belirtti. Resmi kaynaklara göre MicroStrategy’nin şu anki net aktif değeri 1,14 seviyesinde bulunuyor. Şirket, mevcut durumda herhangi bir satış planı olmadığını bildirdi.