BINANCE

Binance’a Manipülasyon Suçlaması Yapan Kripto Yatırımcısına Yasal Takip

Özet

  • Yatırımcı Edison Zhang, Binance’i ani fiyat hareketiyle suçladı.
  • Binance, bu iddialar sonrası Zhang’a hukuki süreç başlattı.
  • İki taraf da iddialarını kamuoyuna duyurdu, hukuki süreç sürüyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para borsası Binance, sosyal medya platformu X’te @edisonzz takma adını kullanan Edison Zhang adlı yatırımcıya karşı yasal hamle başlattı. Zhang, Ekim 2025’te SOL/USDT paritesinde yaşanan ani fiyat hareketinin ardından elindeki kaldıracılı pozisyonların otomatik olarak kapanmasına sebep olduğunu öne sürerek, borsayı manipülasyonla suçladı. Binance bu suçlamalar sonrası Zhang’a karşı resmi girişimde bulundu.

İçindekiler
1 İddiaların Temeli ve Yatırımcı Açıklamaları
2 Parite Hareketi ve Süreçte Yaşananlar
3 Yasal Süreç ve Binance’in Tutumu

İddiaların Temeli ve Yatırımcı Açıklamaları

Kripto dünyasının önde gelen borsalarından Binance, 2017’de kurulmuş olup, küresel çapta milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Edison Zhang ise sosyal medyada aktif bir kripto yatırımcısı olarak biliniyor. Zhang, kamuya açık bir mektup yayınlayarak, yaşanan fiyat hareketine dair ekran görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Zhang, 11 Ekim tarihinde SOL/USDT paritesinde ani bir fiyat “fitili” oluştuğunu, bu hareket sonucunda pozisyonlarının likide olduğunu iddia etti. Pozisyonunun $145 seviyesinde likide olduğunu, o anki piyasa düşük değerinin ise $141’e ulaşarak otomatik olarak işlemlerinin kapandığını belirtti.

Parite Hareketi ve Süreçte Yaşananlar

Kripto piyasalarında “fitil” olarak bilinen bu ani fiyat dalgalanmalarının zaman zaman ciddi zararlara yol açabildiği ifade ediliyor. Zhang’ın açıklamasına göre, bu hareket sırasında Binance’in müşterilerine yeterince bilgilendirme yapmadığı iddia edildi.

“Her şey silinmişti. Hesabım sıfırlanmıştı. On yılın emeği bir anda yok oldu.”

Zhang

Olay sonrası Zhang, çözüm bulmak için Binance müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiğini anlattı; fakat destek taleplerinin sonuçsuz kaldığını, sürekli resmi duyurulara yönlendirildiğini aktardı. Ayrıca, hakkını Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu (FSRA) aracılığıyla aramak istediğini aktaran Zhang, bu kurumun küresel Binance kullanıcılarını kapsamadığını öğrenince bu başvurudan vazgeçti.

Yasal Süreç ve Binance’in Tutumu

Zhang, Aralık ayında Binance Global’in adres bilgisinin Abu Dabi Küresel Piyasası (ADGM) bölgesine taşındığını fark ederek, bu gelişmenin kendisi için yeni bir hukuki yol açabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak bunun ardından, Binance’in hukuki temsilcisi olarak bilinen Al Tamimi & Company hukuk bürosundan kendisine 3 Şubat tarihli bir uyarı mektubu gönderildiğini iddia etti.

Bu mektupta, Binance’in yasal süreçlerle ilgili bütün ihtilaflarda Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi ya da Uluslararası Ticaret Odası aracılığıyla çözüm istediği bildirildi. Zhang ise bu sürecin kendi yasal hak arayışını güçleştirdiğini açıkladı.

“Hiçbir SMS ya da e-posta uyarısı gelmedi. Yine de huzursuz hissedip uygulamayı açınca her şeyin silindiğini gördüm.”

Zhang

Zhang, kamuya yönelik paylaşımlarının ardından Binance’den anlaşmazlığı sonlandırması için resmi ihtar aldığını, müşteri hizmetleriyle yaptığı yazışmaların da kendisine karşı delil olarak sunulduğunu iddia etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance Duyurdu: 21 İşlem Paritesi 6 Şubat’ta Listeden Kaldırılacak

Binance’den Şaşırtan Rapor: 48 Milyon Dolar Kurtarıldı

Binance’in SAFU Fonu Güçleniyor: 201 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımı Ortaya Çıktı

Binance’den Bu Altcoin İçin Duyuru Geldi: 6 Şubat’ta Her Şey Değişecek

Son Dakika: Binance 10 Ekim 2025 Çöküşü Açıklaması, Suçlu Mu?

Binance’ten Güçlü Mesaj: SAFU Fonu 1 Milyar Dolarlık Bitcoin’e Dönüşüyor

Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı
Bir Sonraki Yazı Kripto Para Düşüşünde 11 Önemli Detay (Her Şey)
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da Gerçek Varlıklara Anında Likidite Sağlayan Yeni Platform Tanıtıldı
Solana (SOL)
Kripto Para Düşüşünde 11 Önemli Detay (Her Şey)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı
BITCOIN (BTC)
Tether, Anchorage Digital’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
Tether (USDT)
Strategy Hisselerinde Ani Düşüş: Bitcoin’deki Dalgalanma ve Finansal Endişeler
Kripto Para
Lost your password?