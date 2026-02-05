Binance’a Manipülasyon Suçlaması Yapan Kripto Yatırımcısına Yasal Takip

Kripto para borsası Binance, sosyal medya platformu X’te @edisonzz takma adını kullanan Edison Zhang adlı yatırımcıya karşı yasal hamle başlattı. Zhang, Ekim 2025’te SOL/USDT paritesinde yaşanan ani fiyat hareketinin ardından elindeki kaldıracılı pozisyonların otomatik olarak kapanmasına sebep olduğunu öne sürerek, borsayı manipülasyonla suçladı. Binance bu suçlamalar sonrası Zhang’a karşı resmi girişimde bulundu.

İddiaların Temeli ve Yatırımcı Açıklamaları

Kripto dünyasının önde gelen borsalarından Binance, 2017’de kurulmuş olup, küresel çapta milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Edison Zhang ise sosyal medyada aktif bir kripto yatırımcısı olarak biliniyor. Zhang, kamuya açık bir mektup yayınlayarak, yaşanan fiyat hareketine dair ekran görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Zhang, 11 Ekim tarihinde SOL/USDT paritesinde ani bir fiyat “fitili” oluştuğunu, bu hareket sonucunda pozisyonlarının likide olduğunu iddia etti. Pozisyonunun $145 seviyesinde likide olduğunu, o anki piyasa düşük değerinin ise $141’e ulaşarak otomatik olarak işlemlerinin kapandığını belirtti.

Parite Hareketi ve Süreçte Yaşananlar

Kripto piyasalarında “fitil” olarak bilinen bu ani fiyat dalgalanmalarının zaman zaman ciddi zararlara yol açabildiği ifade ediliyor. Zhang’ın açıklamasına göre, bu hareket sırasında Binance’in müşterilerine yeterince bilgilendirme yapmadığı iddia edildi.

“Her şey silinmişti. Hesabım sıfırlanmıştı. On yılın emeği bir anda yok oldu.” Zhang

Olay sonrası Zhang, çözüm bulmak için Binance müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiğini anlattı; fakat destek taleplerinin sonuçsuz kaldığını, sürekli resmi duyurulara yönlendirildiğini aktardı. Ayrıca, hakkını Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu (FSRA) aracılığıyla aramak istediğini aktaran Zhang, bu kurumun küresel Binance kullanıcılarını kapsamadığını öğrenince bu başvurudan vazgeçti.

Yasal Süreç ve Binance’in Tutumu

Zhang, Aralık ayında Binance Global’in adres bilgisinin Abu Dabi Küresel Piyasası (ADGM) bölgesine taşındığını fark ederek, bu gelişmenin kendisi için yeni bir hukuki yol açabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak bunun ardından, Binance’in hukuki temsilcisi olarak bilinen Al Tamimi & Company hukuk bürosundan kendisine 3 Şubat tarihli bir uyarı mektubu gönderildiğini iddia etti.

Bu mektupta, Binance’in yasal süreçlerle ilgili bütün ihtilaflarda Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi ya da Uluslararası Ticaret Odası aracılığıyla çözüm istediği bildirildi. Zhang ise bu sürecin kendi yasal hak arayışını güçleştirdiğini açıkladı.

“Hiçbir SMS ya da e-posta uyarısı gelmedi. Yine de huzursuz hissedip uygulamayı açınca her şeyin silindiğini gördüm.” Zhang

Zhang, kamuya yönelik paylaşımlarının ardından Binance’den anlaşmazlığı sonlandırması için resmi ihtar aldığını, müşteri hizmetleriyle yaptığı yazışmaların da kendisine karşı delil olarak sunulduğunu iddia etti.