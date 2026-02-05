Kripto Para Düşüşünde 11 Önemli Detay (Her Şey)

Bitcoin tek bir günde 10 bin dolardan fazla sildi ve kilit seviyeleri tek tek kaybederek geri dönüş umutlarını baltaladı. Madenciler zor durumda ve Vitalik bile satışa başladı. Amazon kazanç raporu kripto paralara iyi gelmezse XRP Coin bile güne yaklaşık %25 kayıpla devam ediyor. Bugüne dair bilmeniz gereken en az 11 detay var.

Kripto Paralarda Tarihi Hafta

Hızlı yükselişler pek akılda kalmaz ancak bu tarz düşüşleri kimse unutmaz. 10 Ekim satışlarına benzer günler yaşıyoruz üstelik bir gün değil neredeyse hafta boyunca her gün bunu yaşıyoruz. Altuğ İşler haftalık RSI’ın üçüncü kez aşırı satış bölgesine geldiğini hatırlatıp neden bugünlerin tarihi olduğunu açıkladı.

“Haftalık RSI 3. kez aşırı satışta; İlkinde 2018’de BTC 3200$’a dolara düşmüştü, ikincisinde meşhur covid çöküşü ile 15.000’lere inmişti, üçüncüsü de bugün, şu an 63 ama daha bitmedi, muhtemelen 58.000 200 haftalık ortalamayı görmeye gidiyoruz. Söylenecek çok bir şey yok, önceki resetlerde aşırı satış, ve el değiştiren sermaye sonrası yeni hikayelerde daha güçlü geri döndük. Bakalım tarih tekerrür edecek mi…” – Altuğ İşler

Düşüşün tek bir sebebi yok. Microsoft kazanç raporundaki negatifliklerle hızlandı ve bugün Amazon kazanç raporuyla şiddetlendi. Saatler sonra İran ile ABD son anda iptal olmaktan kurtulan nükleer müzakeresi için masaya oturacak. Beyaz Saray’ın son açıklamaları şöyle;

“Başkan Trump’ın İran rejiminden talepleri oldukça net. Nükleer kapasitenin sıfıra indirilmesi… Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor. İran rejimine karşı Başkan’ın elinde diplomasinin yanı sıra pek çok seçenek var. Dünyanın tarihteki en güçlü ordusunun Başkomutanı olarak…” Yunus Paksoy

Tek sorun nükleer mi? Hayır. ABD füzeleri de görüşmek istiyor. İran’ın uzun menzilli füzelerinden ABD rahatsız olsa da İranlı yetkililer bu konunun masada olmayacağını söylüyor. ABD ile olacağını söylüyor. Daha başlamadan gerilimin arttığı müzakere masalarından sonuç beklemek için aşırı iyimser olmanız gerekir ve Trump daha önce şunları söylemişti;

Onlara ne zaman saldıracağımızı söyledim. Son tarihi biliyorlar.

İranlı protestocular pes etmeyin yardım yolda.

Saatler önce de ABD Hazine Bakanı protestocuları sokağa dökmek için İran’da nasıl dolar kıtlığı oluşturduklarından bahsediyordu. Yani müzakere sadece göstermelik ve amaç rejimi değiştirmek olabilir. Bir ipucu daha Hazine Bakanı Bessent 4-5 saat önce “dışarı para kaçırıyorlar, kaçıyorlar” tarzında şeyler söyledi ve İranlı yetkililerin kendilerini mali olarak sağlama almak için yarıştığını açıkladı. Bu da ABD’nin saldırı tarihinin yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Vitalik Buterin Satıyor

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin düşüş şiddetlenirken 6,5 milyon dolar değerinde (çoğu bugün tamamı 3 gün içinde) ETH sattı. Hacim piyasa genelinde artıyor ancak bu satıcı hacmi ve alıcılar zayıf. 6,5 milyon dolar devasa bir rakam olmasa da satışı yapan Vitalik Buterin olduğu için paniğe neden oldu. Normalde birkaç yüz bin dolarlık satışlarına “ihtiyaçlar” diyerek açıklama yapılabiliyordu.

Fakat 6,5 milyon dolarlık satış “bir süre kendini idare edecek nakde” erişmeyi amaçladığını söylüyor. Buterin için 6,5 milyon dolar epey bir süre kendisini idare edebilecek bir para. Demek ki en azından 1-2 çeyrek piyasada iyileşme beklemiyor. Elbette bunları hepsi varsayım ancak satış yapan yatırımcılar da bu tarz varsayımlara göre parmaklarını sat butonuna götürüyor.

Makro Likidite Krizi

Küresel finansal sistem adeta lunaparka döndü. Grönland tartışmalarının şiddetlendiği ortamda büyük Norveç emeklilik fonları ve diğerleri ABD tahvilleri satmaya başladı. Sebebi ne? Trump’ın öngörülemez oluşu. Aynı zamanda Grönland’ı vermediği halde AB ile karşı karşıya geleceğini düşünmeleri. Tepki olarak yaptılar bunu.

Tarife tartışmalarında da Trump “arkanızı ben kolluyorum bizi soyuyorsunuz kullanıyorsunuz paramızı verin!!” tarzında şeyler söyledi. Trump anormal biri ve piyasalar da ABD Başkanı kadar anormal. Dr Emrah Ahi son değerlendirmesinde düşüşün temel sebebinin makro likidite krizi olduğunu söyledi ve madde madde sıraladı.

Fed Reverse Repo (RRP) neredeyse sıfırlandı. TGA (Hazine hesabı) hızla yükseliyor → artık rezervler banka sisteminden çekiliyor.

Net likidite (Fed BS – TGA – RRP) 2025’ten beri en sert düşüşünü yapıyor.

$BTC ve $IGV (ABD software ETF) 30-günlük korelasyonu %70’lere çıktı.

⁠⁠İkisi de aynı şey: uzun vadeli, likiditeye aşırı duyarlı, yüksek beta varlık.

BTC spot ETF’ler net negatif flow’da.

ETF’ler artık arz yaratıyor, madencilik arzından 2 kat fazla BTC piyasaya geliyor.

Piyasa fiyatlaması “Bitcoin = software = high-beta liquidity proxy”

Bonus olarak Bitcoin Nasdaq korelasyon bozukluğu. Borsa daha da düştüğünde ne olacak?

Strategy (MSTR) Devasa Zarar

2 milyar dolardan fazla nakit ayıran Saylor umalım ki daha fazla nakit bulabilir. Strategy, 2025 mali yılının 4. çeyreği ve tüm yıl sonuçlarını açıkladı. Bitcoin başına 76.052 dolardan 54,26 milyar dolar karşılığında 713.502 BTC satın aldı.

17,4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kripto varlık kaybı nedeniyle 4. çeyrekte 12,4 milyar dolar net zarar kaydetti. Elbette bu bir halka açık şirket ve insanlar vekil BTC ETF’i (aynı zamanda kaldıraç etkisi insanlara cazip geliyor) olarak MSTR alıyor. Bunun ne kadarlık satış getireceği belirsiz. MSCI delist için lehte “geçici” karar vermişti bunu birkaç ay içinde açıklarsa ne olur? Yatırımcıların kafasını kurcalayan birçok sorudan biri de bu.

Gloria Zhao Ayrılıyor

Bitcoin Core kod yöneticisi Gloria Zhao görevinden ayrılıyor. Gloria Zhao, seçkin “Maintainer” (Bakımcı/Yönetici) grubunun bir üyesiydi. Yani Bitcoin’in koduna neyin girip neyin girmeyeceğine karar veren son kontrol mekanizmasındaki kişilerden biriydi. Gloria, özellikle “Mempool” (işlemlerin bloğa girmeden önce beklediği havuz) ve işlem doğrulama politikaları üzerinde uzmandı.

Tam da böyle kaotik bir ortamda Bitcoin’in koruyucularından birinin görevinden ayrılması rahatsız edici. Fakat o kadar da gerilmeyin. Gloria ayrılmadan sadece 1 ay önce (Ocak 2026 başında) ekibe yeni bir isim katılmıştı yani bu ani bir karar olmayabilir. Ekibin geriye kalanı şunlar;

Ava Chow (GitHub: achow101) Cüzdan (Wallet) Yöneticisi ve Donanım Uyumluluğu.

Hennadii Stepanov (GitHub: hebasto) Arayüz (GUI) ve Build Sistemi.

Marco Falke (GitHub: MarcoFalke) Test ve Kalite Kontrol (QA).

Ryan Ofsky (GitHub: ryanofsky) Mimari ve İşlem Ayrımı.

TheCharlatan (GitHub: TheCharlatan) – (Yeni Katıldı) Derleme Güvenliği ve Doğrulama. Bu listeye en son giren kişidir (8 Ocak 2026’da, yani Gloria ayrılmadan sadece 3 hafta önce eklendi). Kimliği gizlidir (anonim). Bitcoin kodunun dışarıdan değiştirilip değiştirilmediğini kanıtlayan “Reproducible Builds” (Tekrarlanabilir Derlemeler) üzerinde uzmandır.

Son katılan üye muzip bir Türk olabilir. Şarlatanın kökeni Fransızca olduğundan bu konuda emin olmak zor. Ama bu ilginç olurdu.

69.000 Dolar Kaybedildi ve Herkes Yanıldı

Yeni altcoin ETF’leri, büyük varlık yönetim şirketlerinin kripto para işine girmesi. Hatta geçen çeyrekte Vanguard’ın kriptoya karşı “gardını” indirmesi tüm bunlar 2026 yılında bu alanda ilginin artacağını gösteren şeylerdi. Ancak Warsh’ın Fed’e aday gösterilmesi ve daha birçok sebep işleri tersine çevirdi. Efe Bulduk muhtemelen 69 bin dolar seviyesinin günlükte kaybedileceğini ve yeni dönemin başlayacağını yazdı;

“Gün kapanışına doğru bir değişiklik olmazsa $69k seviyesi kaybedildi. Dolayısıyla, 4 yıllık Bitcoin döngüsünün spot Bitcoin ETF’i ve yeni dinamiklerle tekrar edeceğini düşünen ben dahil herkes yanıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Cowen gibi az sayıda analistin bir süredir haklı şekilde belirttiği üzere Bitcoin 10 Kasım’da 102,8k altına sarkıp 50 haftalık hareketli ortalamayı kırıldığında piyasa gerçekliğine uyanmalıydık. 10 Ekim 2025 olayından sonra zaten diplerde olan bireysel yatırımcı güveni yerle yeksan olmasıyla altcoin yatırımı yapanların beklediği yükseliş gelmedi. Görünüşe göre Bitcoin dip görmeden de bir süre daha gelmeyecek. Mevcut piyasa dinamikleri ışığında Bitcoin’de dip $52-$58k arasında oluşacak gibi görünüyor. Bu seviyelerin Nisan’a doğru gibi görülmesini bekliyorum.”

Madenciler Fiş Çekme Seviyesinde

Bu ne demek? Eğer yaktığın elektrik yaptığın masraf ve karşılığında çıkardığın Bitcoin birbirini karşılamıyorsa zarar ediyorsun demektir. Bitcoin madencileri devasa elektrik, donanım faturalarını hayır için ödemiyor ve zarar ettiklerinde makineleri kapatıyorlar. Artık bazı madenciler son düşüşle fiş çekme noktasına geldi.

Antpool verileri, birkaç önde gelen ASIC madencisinin kapatma fiyatına ulaştığını ve bazılarının da başabaş noktasına yaklaştığını gösteriyor.

Düşüşün Sebepleri Hızlı Özet

Vitalik Buterin’in satışları.

Amazon kazanç raporu.

Epstein belgelerinde erken dönemle bu caninin Bitcoin ile ve bazı tanınmış kripto figürleriyle bağlantısı olduğu görülüyor. Muhtemelen sıkı kara para aklama ile mücadele kuralları nedeniyle alternatif ödeme kanalları aradığı için bu bağlantıları edindi, bu konuları araştırıyordu ancak mide bulandırdı.

Michael Saylor’un şirketi Strategy, tüm Bitcoin alımlarına rağmen şu an 6.1 milyar dolar zararda. Daha önceki yatırımcı toplantısında “gerekirse BTC satarız” denilerek hissedarlar rahatlatılmıştı. Satmalarını gerektirecek bir ortam oluştuğundan endişeleniliyor.

BitMine yaklaşık 6 ay önce ETH hazinesi oluşturdu. 16 milyar dolara yakın para harcadılar ve 8 milyar zarardalar. Artık MNAV konuşacak aşama da geçti şirket milyar dolarlık ETH satışına zorlanabilir hisselerin ne kadar hızlı değer kaybettiği önemli.

S&P rezervlerinde Bitcoin olduğu için stablecoin ihraççısı Tether’in kredi notunu düşürdü.

Binance FUD devam ediyor. Rakip borsalar, Hyperliquid tayfa ve zarardaki birçok yatırımcı Binance kurucusu CZ’nin piyasaları çöplüğe çevirdiğini, likiditeyi kuruttuğunu, 10 Ekim çöküşünde rolü olduğunu ve daha birçok şey iddia ediyor. CZ ise bazı fenomenlere gelen “20 bin dolar verelim CZ, Binance ve Aster’i karala” tekliflerini paylaştı. (Bunlara yanıt verdi vesaire) Her halükarda hacim bakımından en büyük borsa günlerdir FUD’un merkezinde ve bu düşüş demek.

Güney Kore’de AI bağlantılı şirket hisseleri geriledi, 5 Şubat günü yazılım şirketlerinin Anthropic son paylaştığı açık kaynak eklentiler nedeniyle düştüğünü gördük. Anthropic 10 günde harika şeyler yapan SAP yazılımı üreten şirketlerin yaptığı şeyi çok düşük maliyetle halledebilen yapay zeka gereçleri yayınladı. Yazılım şirketlerinin yaptığı işin değeri sorgulanır oldu ve borsayı etkiledi. Bugüne kadar yapay zeka bilmediğiniz konularda dahi bildiğiniz konularda aptalın biriydi. Ancak yeni modeller bildiğiniz konularda da güzel işler çıktığını gösteriyor.

BAE FUD favorilerden. Trump ara seçimleri kaybederse (WLFI şirketinin hisselerinin BAE’nin önde gelen figürlerinden biri tarafından alınması nedeniyle) azledilebilir. %49 hisse satışı (yarım milyar dolar) karşılığında Trump’ın başkanlık yetkilerini kullanarak bazı iltimaslar sağladığı yani rüşvet aldığı (WSJ iddialarına göre) ortaya çıktı.

Warsh faizleri indirecek ancak yeni Fed Başkanı parasal genişlemeye karşı. Trump illa QE olsun da demiyor faizler insin istiyor. Kredi kartı faiz tavanı, konut projeleri gibi şeylerle seçimlere yakın halka maksimum nefes alanı açmak istiyor. Fakat risk piyasaları 4 yılı aşkın süredir görmediği QE’yi istiyor.

İstihdam verileri güçlü, enflasyon dirençli. Veriler böyle gelmeye devam ederse Warsh bile faizleri indiremez. Faizleri indirirse Fed’in bağımsızlığı sorgulanır.

Klasik kuantum bilgisayar FUD’ları son 1 aydır devam ediyor. Geçen ay gelişmiş algoritma yapısıyla Bitcoin’in şifresinin gelecekte kırılabileceği iddia edilmişti. Fakat bu çok büyütülüyor eğer kuantum bunu yapabiliyorsa Rusya herhangi bir ülkeye füze atıp bankalarını da yağmalayabilsin? Bilişim çağında kuantumun silah olarak sayıldığını görebiliriz ve eğer Bitcoin’in şifresi kırılırsa hiçbir şifreniz güvenli kalmaz yani tek derdiniz Bitcoin cüzdanınızın anahtar kelimesi olmaz. Üstelik bu çok masraflı bir şey o günün şartlarında 100 dolarlık BTC’yi binlerce güvenli cüzdana bölen bu cüzdanları sürekli güncelleyen milyon tane güvenlik önlemi sunan girişim de çıkar.

Token enflasyonu. Her hafta milyonlarca dolarlık tokenin kilidi açılıyor ve bunlar satışa gidiyor. Solana dahil çoğu altcoinin enflasyonu artıyor. Alıcı yok, arz artıyor doğal olarak fiyatlar daha da düşüyor.

20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor. 2025 yılını kabusa çeviren tarifeler bu ay iptal olursa ne olur? Trump yedek planı olduğunu söylüyor bu yedek plan bize geçen yılın tekrarını yaşatır mı? Trump hukuki olarak %15 ve 6 aydan uzun ek gümrük vergisi getirememeli (davacıların çoğu böyle söylüyor ve alt mahkemeler onayladı) peki Trump yedinci ay da para istediğinde veya %15 tarife oranı ona yetmediğinde ne yapacak? İşte bu soruların hepsi “belirsizlik” demektir. Bitcoin belirsizlikten nefret eder.