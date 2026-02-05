Solana’da Gerçek Varlıklara Anında Likidite Sağlayan Yeni Platform Tanıtıldı

Multiliquid ve Metalayer Ventures, gerçek dünya varlıklarının (RWA) token’laştırılması sürecinde anında likidite olanağı sunan bir platformu Solana blokzincirinde devreye aldı. Metalayer Ventures, dijital varlık ve blokzincir yatırım stratejileri geliştiren bir girişim sermayesi şirketi olarak tanınıyor. Şirket, Uniform Labs ile iş birliği yaparak oluşturduğu bu platformun, tokenizasyon süreçlerinde öne çıkan “likiditeye erişim” sorununa çözüm getireceğini belirtti.

RWA Piyasasında Likidite Sorunu

Platformun duyurusu, Solana ağındaki token’laştırılmış gerçek varlıklar ekosisteminin 1 milyar doların üzerine çıktığı bir döneme denk geldi. Solana, bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. Ancak yapılan açıklamada, özel kredi, özel sermaye ve gayrimenkul gibi klasik olmayan birçok gerçek varlık türünde halen likidite eksikliğinin yaşandığı aktarıldı. Yatırımcıların genellikle sadece ihraççı tarafından belirlenen süre aralıklarında elden çıkış işlemi yapabildiği, devamlı ikinci el piyasaların ise nadiren mümkün olduğu vurgulandı.

Bankalararası Ödemeler Bankası’nın ise token’laştırılmış para piyasası fonlarında, zincir üzerinde yer alan varlıklarla geleneksel piyasa işlemlerindeki vade uyumsuzluğuna dikkat çektiği belirtildi. Buna göre, ani likidite talepleri sırasında sistemde gerilimler oluşabileceği ifade ediliyor.

“Geleneksel finansta repo piyasaları, prime broker hizmetleri ve gecelik kredi imkânları var. Token’laştırılmış piyasalarda ise buna benzer bir çözüm şimdiye kadar yoktu,” dedi Uniform Labs’ın kurucusu ve CEO’su Will Beeson.

Çalışma Prensibi ve Teknik Altyapı

Yeni platformda Metalayer Ventures, anında dönüşüm için gereken sermaye havuzunu oluşturup yönetiyor. Uniform Labs tarafından geliştirilen Multiliquid ise alt yapı işlevi görüyor; akıllı kontrat yapıları, ihraççı bağlantıları ve likidite yönetim araçlarını sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar token’laştırılmış varlıklarını anında ve günün her saatinde, desteklenen stabil kripto paralara dönüştürebiliyor. Varlıklar, net varlık değerinin (NAV) dinamik bir iskonto oranı üzerinden satın alınıyor ve böylece likidite sağlayıcılar hızlı erişim karşılığında telafi edilmiş oluyor.

Platform, piyasalarda gerçek zamanlı fiyatlamayla çalışan katılımcıların yanı sıra, varlıkları uzun süre elde tutan ve sabit getiri isteyen büyük yatırımcılara da alan açıyor. Modelin, özellikle DeFi ve kurumsal ekosistemlerde, token’laştırılmış varlıkların teminat olarak daha yaygın kullanılmasını desteklemesi bekleniyor.

Solana Ekosisteminde Uygulamalar ve İlk İşbirlikleri

Başlangıçta, VanEck, Janus Henderson ve Fasanara gibi uluslararası finans kurumlarına ait token’laştırılmış Hazine fonları ve belirli alternatif varlıklar platform kapsamına alındı. Solana üzerinde çalışan Kamino gibi diğer DeFi protokolleriyle entegrasyonlar için de görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor.

Solana Vakfı’nda kurumsal büyümeden sorumlu lider Nick Ducoff, “Güvenilir geri alım süreçleri, Solana’nın ölçeklenen RWA piyasasında artık kritik bir altyapı unsuru haline geldi” açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler, Solana’nın dijital varlıkların ihraç, ticaret ve itfa işlemlerinde önde gelen ağlardan biri olarak konumunu güçlendirdiği şeklinde değerlendiriliyor. Platformun zamana bağlı olarak ve piyasa ihtiyaçlarına göre ölçeklendirileceği, benzer projeler için de bir model olacağı aktarılıyor.