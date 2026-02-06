Bitcoin’de Tarihi Kayıp Dalgası: Milyarlarca Dolar Zarar Kaydedildi

Bitcoin, şubat ayının başında yaşadığı sert fiyat düşüşüyle birlikte, işlem geçmişinde nadiren görülen düzeyde zararların ortaya çıkmasına yol açtı. Kripto para piyasasındaki bu dalgalanma, birçok yatırımcının elindeki varlıkları kayıpla satmasına neden oldu. Dijital varlıkların alım satımı konusunda analizler yapan on-chain uzmanı Murphy Chen, Bitcoin’in 5 Şubat’ta 3,2 milyar dolarlık gerçekleşmiş kayıp ile rekor kırdığını ifade etti. Uzmanlar, Bitcoin piyasasındaki bu hareketin, geçmişte yaşanan önemli krizlerden daha büyük bir dalga olduğuna işaret ediyor.

Gerçekleşen Kayıpta Rekor Seviyeler

Bitcoin fiyatı 5 Şubat’ta yaklaşık 60.000 dolar seviyesine kadar düştü. Bu, 2024’ün sonlarından bu yana görülen en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti. Birçok yatırımcı, hızlı satışlarla pozisyonunu kapatmaya yöneldi.

Murphy, kripto para dünyasındaki son gerilemenin büyüklüğüne vurgu yaparak, daha önceki çalkantılı dönemlerde benzer büyüklükte hareketlerin görülmediğini aktardı.

Murphy, “BTC’nin gerçekleşmiş kaybı 5 Şubat’ta, geçmişte yaşanan diğer büyük şoklardan daha yüksek bir seviyeye ulaştı; Luna çöküşü, FTX iflası veya piyasalardaki diğer olağanüstü düşüşlerde bu büyüklükte bir kayıp ortaya çıkmamıştı” görüşünü paylaştı.

Bitcoin’in son fiyat hareketi, Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası oluşan piyasa momentumunun geri verilmesine de sebep oldu.

Panik Satış ve Veri Tartışmaları

Murphy, bu dönemi bir “panik satış dalgası” olarak değerlendiriyor. Yatırımcıların önemli bir kısmı, fiyat düşüşünü takip eden saatlerde varlıklarından çıkarak önemli miktarda zararı göze aldı.

Murphy, daha önce 2025 Kasım’ında görülen ancak daha sonra borsalardaki veri düzenlemesiyle değişen bir istisnaya işaret ederek, bu defa fiyatlardaki düşüşün tamamen gerçekçi ve yüksek miktarda panik oluşturduğunu dile getirdi.

Metriklerin yorumlanması konusunda ise çeşitli görüşler öne çıktı. Murphy, Bitcoin cinsinden değil dolar bazında ölçümlerin piyasanın gerçek tepkisini anlamada daha doğru sonuç verdiği görüşünde. Bitcoin fiyatındaki değişkenliğin, panik satış baskısını doğru yansıtmak için dolar bazında analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Piyasa Yorumları

Piyasada, bu gelişmenin ardından gelecekte olası senaryolar üzerine tartışmalar yoğunlaştı. Büyük fiyat değişimlerinin bazı yatırımcıları otomatik satışa zorlarken, bu tür dalgaların satış baskısını daha da artırdığına dikkat çekiliyor. Gerçekleşen kayıp miktarı, piyasanın dip yapıp yapmadığını ölçmek için yakından takip ediliyor.

Ünlü fon yöneticisi Michael Burry de Bitcoin’deki çekilmeye ilişkin görüşünü paylaştı. Daha önce 2008 finansal krizini öngören Burry, sosyal medya paylaşımında, Bitcoin’in bu tür sert düzeltmeler sonucunda düşük 50 bin dolar seviyelerine kadar inebileceğine işaret eden grafiklere atıfta bulundu.

Burry’nin yaptığı karşılaştırmaya göre, Bitcoin’in 2021 sonlarından 2022 ortalarına kadar yaşadığı düşüşle günümüzdeki fiyat kayıpları arasında dikkat çekici benzerlikler bulunuyor. Bu tür analizler, piyasa oyuncularının gelecekteki fiyat hareketleri konusunda farklı ihtimalleri değerlendirdiğini gösteriyor.